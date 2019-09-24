«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, сине-бело-голубые показали прибытие команды на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.