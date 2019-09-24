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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, что осталось за кадром матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:0).

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В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, сине-бело-голубые показали прибытие команды на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.

Победу петербургскому клубу принёс дубль полузащитника Алексея Сутормина, голы хавбеков Роберта Мака и Олега Шатова, а также защитника Бранислава Ивановича.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) — на 10-м месте. В 11-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 28 сентября.

Зенит
5:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1021.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 43598 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРоман Шаронов
Голы
Бранислав Иванович(Олег Шатов)58′
Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)65′
Алексей Сутормин(Артем Дзюба)75′
Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)82′
Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)87′
Составы команд
99Андрей Лунев
22Юрий Дюпин
19Игорь Смольников
33Олег Данченко
3Дуглас Сантос
29Виталий Денисов
6Бранислав Иванович
3Константин Плиев
44Ярослав Ракицкий
5Филип Уремович
17Олег Шатов
18Павел Могилевец
90+4′
22Артем Дзюба
10Игорь Коновалов
27Магомед Оздоев
12Александр Зуев
11Себастьян Дриусси
45′
6Евгений Башкиров
56′
91Алексей Сутормин
21Хвича Кварацхелия
14Далер Кузяев
76′
8Видар Ерн Кьяртанссон
76′
20Роберт Мак
26Бека Микелтадзе
5Вильмар Барриос
78′
88Александр Ташаев
70′
32Матиас Краневиттер
7Вячеслав Подберезкин
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
15Голевые моменты0
18Удары (всего)5
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
7Фолы10
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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