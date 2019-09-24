Роман Широков: Если «Спартак» заплатит «Ростову» и сам Карпин готов вернуться, то почему нет?

Источник: РИА "Новости"

— Допускаете, что Федун и рад бы сейчас расстаться с Кононовым, вот только свободных кандидатов на рынке нет…

— Есть же и не свободные. Кононова взяли в том году из Тулы. Почему в этом так не сделать?

— Но кого? Карпин, видимо, не пойдет, Черчесов занят в сборной.