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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Широков: Если «Спартак» заплатит «Ростову» и сам Карпин готов вернуться, то почему нет?

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что красно-белые могут вернуть на пост главного тренера Валерия Карпина. Специалист, возглавлявший «Спартак» с 2009 по 2014 год (с перерывом), на данный момент руководит «Ростовом».

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Источник: РИА "Новости"

— Допускаете, что Федун и рад бы сейчас расстаться с Кононовым, вот только свободных кандидатов на рынке нет…

— Есть же и не свободные. Кононова взяли в том году из Тулы. Почему в этом так не сделать?

— Но кого? Карпин, видимо, не пойдет, Черчесов занят в сборной.

— С Черчесовым, пожалуй, более сложная история. А вот Карпин — не знаю. Может, и пойдет. Нужно разговаривать с «Ростовом». Если «Спартак» заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

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