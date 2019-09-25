Лингвист: Слова болельщика ЦСКА об Адриано не были расистким оскорблением

Источник: РИА "Новости"

Малосолов во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии после стычки Адриано с футболистами армейцев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором назвал выступавшего тогда за «красно-белых» футболиста «обезьяной». Позже «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Экспертизу, результаты которой оказались в распоряжении РИА Новости, провела эксперт-культуролог с 15-летним стажем, доктор филологии Капиталина Кокшенева.

«Отвечая на вопросы, поставленные в адвокатском запросе в интересах Малосолова Андрея Владимировича, Капиталина Кокшенева, опираясь на методы лингвостилистического, семантического и дискурс-анализа, выявила: в твите Малосолова А. В. отсутствуют какие-либо семантические, коннотативные или иные особенности, характеризующие его как направленный на возбуждение ненависти либо вражды в отношении кого-либо, в том числе как представителя какой-либо группы лиц (расовой, национальной), а также на оскорбление личности по расовым признакам», — говорится в результатах экспертизы, которые будут представлены в Перовский суд города Москвы.