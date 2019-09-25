Лингвист: Слова болельщика ЦСКА об Адриано не были расистким оскорблением
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лингвистическая экспертиза высказываний известного болельщика московского ЦСКА журналиста Андрея Малосолова в адрес
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лингвистическая экспертиза высказываний известного болельщика московского ЦСКА журналиста Андрея Малосолова в адрес
Малосолов во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии после стычки Адриано с футболистами армейцев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором назвал выступавшего тогда за «красно-белых» футболиста «обезьяной». Позже «Спартак» подал на Малосолова заявление в прокуратуру по административной статье 20.3.1 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Экспертизу, результаты которой оказались в распоряжении РИА Новости, провела
«Отвечая на вопросы, поставленные в адвокатском запросе в интересах Малосолова Андрея Владимировича, Капиталина Кокшенева, опираясь на методы лингвостилистического, семантического и
Также отмечается, что «считать автора сообщения в Twitter Малосолова А. В. “расистом” на основании данного текста нет никакой текстологической семантической (смысловой) возможности, данный текст не отражает совокупной системы миропонимания, каковым является расизм».