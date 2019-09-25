В Глазго прошли похороны бывшего футболиста «Зенита» Риксена

Источник: РИА "Новости"

Риксен на протяжении многих лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига). Это медленно прогрессирующее неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Риксен потерял способность говорить, но мог общаться благодаря компьютеру и устройству генерации речи. Риксен скончался в возрасте 43 лет 18 сентября.

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В последний путь Риксена проводили его бывшие партнеры по «Рейнджерс» Майкл Молс, Томас Буффель и Начо Ново, также на похоронной процессии были главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард и его ассистент Гари Макаллистер. Вдова Риксена и его семья были одеты в черные футболки с его фамилией и номером «2» на спине. По информации Франс Пресс, во время похоронной процессии по улицам Глазго и возле церкви, где прошла служба, собрались толпы людей.