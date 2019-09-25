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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Супруга Мамаева опубликовала новый тизер интервью с мужем

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Алана Мамаева, супруга полузащитника Павла Мамаева, на своей странице в Instagram опубликовала очередной анонс полноценного интервью с мужем, в котором она выступила в роли интервьюера.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Алана Мамаева анонсировала в соцсети интервью с мужем, вышедшем по УДО из белгородской колонии. «Интервью с мужем. Скоро», — подписала тогда пост она.

На этот раз жена футболиста, разорвавшего контракт с «Краснодаром» по обоюдному согласию, опубликовала новый фрагмент уже отснятого интервью и объявила о том, что полное видео появится в общем доступе в понедельник, 30 сентября.

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В мае Пресненский суд Москвы за две драки в центре столицы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до одного года шести месяцев колонии.

В начале сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, и 17 сентября они покинули территорию колонии и вышли на свободу.

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