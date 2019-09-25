Супруга Мамаева опубликовала новый тизер интервью с мужем

В понедельник Алана Мамаева анонсировала в соцсети интервью с мужем, вышедшем по УДО из белгородской колонии. «Интервью с мужем. Скоро», — подписала тогда пост она.
На этот раз жена футболиста, разорвавшего контракт с «Краснодаром» по обоюдному согласию, опубликовала новый фрагмент уже отснятого интервью и объявила о том, что полное видео появится в общем доступе в понедельник, 30 сентября.
В мае Пресненский суд Москвы за две драки в центре столицы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до одного года шести месяцев колонии.
В начале сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, и 17 сентября они покинули территорию колонии и вышли на свободу.