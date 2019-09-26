Руководство ФК «Рубин» поддержало тренерский штаб команды после серии неудач

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» потерпел пять поражений подряд во всех турнирах, в среду казанский клуб со счетом 0:3 проиграл в 1/16 финала Олимп — Кубка России «Химкам», представляющим вторую по силе лигу.

«Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов, — говорится в обращении. — Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы, это делает наш коллектив более сплоченным».

«В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с “Рубином” самые значимые вехи в его современной истории, — также сообщается в заявлении. — И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее».