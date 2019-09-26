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20:31 (мск), источник: ТАСС

Руководство ФК «Рубин» поддержало тренерский штаб команды после серии неудач

ТАСС, 26 сентября. Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» выразило полную поддержку тренерскому штабу, несмотря на последние результаты команды. Обращение к болельщикам опубликовала в четверг клубная пресс-служба.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» потерпел пять поражений подряд во всех турнирах, в среду казанский клуб со счетом 0:3 проиграл в 1/16 финала Олимп — Кубка России «Химкам», представляющим вторую по силе лигу.

«Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов, — говорится в обращении. — Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы, это делает наш коллектив более сплоченным».

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«В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с “Рубином” самые значимые вехи в его современной истории, — также сообщается в заявлении. — И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее».

«Рубин» идет на 10-м месте после 10 туров Российской премьер-лиги, набрав 10 очков. В 11-м туре казанцы примут «Уфу» в воскресенье.

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