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22:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрока может перехватить «Ростов»

По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.

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Сегодня в Москве Павел должен был пройти медосмотр в «Динамо», но ситуация в клубе остается неопределенной — медосмотр сорвался, завтра в клубе, перед отлетом в Ростов на матч 11-го тура, важное собрание.

По всей видимости, этой ситуацией неопределенности у бело-голубых воспользовался «Ростов» — игрок прилетел в город на Дону, где проведет переговоры с руководством клуба. (Сергей Егоров).

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