Переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрока может перехватить «Ростов»
По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.
По информации «СЭ», переход полузащитника Павла Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва, игрок прилетел в Ростов на переговоры с местным клубом.
Сегодня в Москве Павел должен был пройти медосмотр в «Динамо», но ситуация в клубе остается неопределенной — медосмотр сорвался, завтра в клубе, перед отлетом в Ростов на матч 11-го тура, важное собрание.
По всей видимости, этой ситуацией неопределенности у