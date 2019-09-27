47 штрафов и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым

Источник: РИА "Новости"

Неожиданный штраф Кокорина и занятия с молодежкой

Александр Кокорин уже окончательно вернулся к нормальной футбольной жизни — только вот не с основной командой «Зенита», а с молодежкой — «Зенитом-2», который выступает в третьем по силе дивизионе страны.

Главный тренер этой команды Владислав Радимов уже поприветствовал Кокорина, выложив в инстаграм их совместную фотографию с подписью «Он вернулся!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B236Q_8Ibwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B236Q_8Ibwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B236Q_8Ibwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Влад Радимов (@radimov02)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-26T11:58:53+00:00">26 Сен 2019 в 4:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Зените-2» играют юные футболисты, которые могут в будущем дорасти до высокого уровня, а пока шлифуют свое мастерство в баталиях с клубами вроде владимирского «Торпедо» и «Псков-747».

Впрочем, есть учесть, что Кокорин не играл профессионально около года, да и любительских матчей за время заключения у него накопилось всего несколько из-за проблем с травмированным коленом, то и занятия в составе молодежки могут стать для него серьезным испытанием.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что нападающий пока в основном тренируется по индивидуальной программе — то есть не выполняет такую же нагрузку, что игроки «Зенита-2», лишь время от времени присоединяясь к команде.

Однако уже совсем скоро форвард может влиться и в основной коллектив «Зенита». Гендиректор клуба Медведев заявил, что Кокорина могут включить в состав команды на товарищеский матч во время осенней паузы на игры национальных сборных — в октябре или ноябре.

В товарищеских матчах нет никаких ограничений. Если Кокорин будет готов, то почему бы не сыграть? Но пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза. Александр Медведев гендиректор «Зенита»

Напомним, нападающий пока даже в теории не может принимать участия в официальных матчах «Зенита», поскольку он вышел из колонии 17 сентября, когда летнее трансферное окно давно закрылось и срок регистрации игроков в командах подошел к концу.

А заявить футболиста в его отсутствие клуб не мог, поскольку его контракт с «Зенитом» истек 30 июня и продлить его удалось только 16 сентября — перед самым выходом на свободу.

Питерцы отправляли заявление в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой позволить им дозаявить Кокорина, но получили отказ. Апелляцию на этот вердикт сине-бело-голубые подавать не стали.

«В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха, — объяснил такое решение Медведев. — Сейчас Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться».

Новое соглашение Кокорина с клубом, кстати, действует лишь до конца сезона-2019/20. В случае, если игрок так и не выйдет на прежний уровень после годичного пребывания за решеткой, питерцы легко с ним попрощаются. К тому же зарплата форварда стала гораздо меньше по сравнению с прошлыми годами: по информации ФАН, сумма составляет 800 тысяч евро в год, а ранее она равнялась 3,5 млн евро.

Что касается жизни Кокорина вне поля, то по выходе на свободу его ждал неприятный сюрприз.

Как сообщает «Пятый канал», за время пребывания футболиста за решеткой на его машине было получено 47 штрафов за превышение скорости на 20−30 километров в час.

Предполагается, что правила нарушала фактическая супруга нападающего Дарья Валитова, поскольку именно она водила автомобиль в отсутствие игрока. Сумма штрафов уже достигла 29,5 тысячи рублей. Впрочем, для футболиста «Зенита» покрыть такие долги не составит большого труда даже с урезанной зарплатой.

Мамаева «продинамили» в «Динамо»

Павел Мамаев тем временем пытается найти себе новый клуб. Контракт с «Краснодаром» был расторгнут по обоюдному согласию сторон почти сразу, как игрок вышел на волю, и теперь он имеет полное право перейти в любую команду.

Однако далеко не все хотят вести переговоры с самим Павлом. Так, самарские «Крылья Советов», чей главный тренер Миодраг Божович ранее в открытую заявлял, что Мамаев усилил бы его команду, а генеральный директор Виталий Шашков говорил, что от такого игрока никто не откажется, теперь передумали.

Против трансфера выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Азаров заявил о том, что клуб “Крылья Советов” не планирует привлекать Мамаева в каком-либо качестве. И в качестве причин губернатор назвал то, что мы сейчас строим новый клуб, у нас и ветераны, и молодежный состав и, конечно, ценятся такие вещи, как командный дух, дисциплина, ответственность», — сообщили в пресс-службе чиновника.

Впрочем, сам Мамаев явно больше настраивался на другой вариант — московское «Динамо», с представителями которого активно общался в последнее время.

Хотя команда находится только на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ) и вряд ли интересовала хавбека с точки зрения его спортивных амбиций, возможность перевезти семью в столицу играла большую роль в этих переговорах.

26 сентября Мамаев уже должен был пройти в клубе медосмотр, однако что-то пошло не так. По информации «СЭ», трансфер оказался на грани срыва, и футболист, недолго думая, улетел в Ростов-на-Дону, чтобы попробовать договориться с командой Валерия Карпина.

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото

Это уже гораздо более интересный проект в спортивном плане: «Ростов» располагается на третьем месте в РПЛ и, скорее всего, будет до конца бороться за золотые медали.

К тому же желто-синие уже взяли в состав Романа Еременко, отбывшего дисквалификацию за кокаин, так что прошлое Мамаева вряд ли их сильно испугает.

Что касается личной жизни хавбека, то его супруга Алана, в отличие от Дарьи Валитовой, развела большую активность вокруг выхода футболиста на свободу.

Женщина уже анонсировала интервью с Павлом в своем инстаграме, заявив, что «отбивалась» от многих представителей СМИ, чтобы первой сделать с ним эксклюзив.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B21hMz5nGWP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B21hMz5nGWP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B21hMz5nGWP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Аlana (@alana_mamaeva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-25T13:42:02+00:00">25 Сен 2019 в 6:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На двух коротких роликах супруги обмениваются обрывистыми фразами.

— Мне многие говорят, что после тюрьмы ты не изменился и сейчас будет все то же самое.

— Я уверен, что все будет хорошо. У меня, кстати, много кто за тобой следил.

— По мне вообще вопросов нет!

— Я знаю кое-что про тебя.

— А я знаю кое-что про тебя.