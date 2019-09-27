Выступавший за ЦСКА серб соскучился по российским зарплатам

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Тошич заявил, что больше всего скучает по российским зарплатам. При этом хавбек отметил, что ЦСКА навсегда останется для него родным клубом. Он рассказал, что следит за новостями о российском футболе и изучает соцсети армейцев. «Так что, большой привет всем, ЦСКА всегда будет первым», — подытожил футболист.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010-го по 2017-й год. В составе команды он провел 234 матча, в которых забил 46 мячей. С красно-синими серб трижды выиграл Российскую премьер-лигу, дважды Кубок и один раз Суперкубок страны.