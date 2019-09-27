Выступавший за ЦСКА серб соскучился по российским зарплатам
Бывший полузащитник московского ЦСКА, серб Зоран Тошич вспомнил о выступлениях в России. Интервью спортсмена доступно на
Бывший полузащитник московского ЦСКА, серб Зоран Тошич вспомнил о выступлениях в России. Интервью спортсмена доступно на
Тошич заявил, что больше всего скучает по российским зарплатам. При этом хавбек отметил, что ЦСКА навсегда останется для него родным клубом. Он рассказал, что следит за новостями о российском футболе и изучает соцсети армейцев. «Так что, большой привет всем, ЦСКА всегда будет первым», — подытожил футболист.
Тошич выступал за ЦСКА с 2010-го по 2017-й год. В составе команды он провел 234 матча, в которых забил 46 мячей. С
Армейцы предлагали хабвеку новый контракт с 30-процентным понижением зарплаты (с 2,2 до 1,5 миллиона евро в год), но он отказался. В данный момент футболист выступает за белградский «Партизан».