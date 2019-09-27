Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Бетис
Футбол. Премьер-лига
28.09
Крылья Советов
Тамбов
Футбол. Зарубежный
28.09
Атлетик
Валенсия
Футбол. Зарубежный
28.09
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
28.09
Лион
Нант
Все события
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Повезло, что я попал в «Спартак», там в меня поверили

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от работы в России.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Я получил отличный опыт самостоятельной работы. Я работал главным тренером, а не ассистентом. Мне повезло, я попал в такой большой клуб, как «Спартак». В меня поверили, хотя у меня не было опыта работы главным тренером. Я выиграл для клуба первое чемпионство за 16 лет, выиграл Суперкубок. Нужно поблагодарить президента «Спартака».

Работа в Италии? Буду готов рассмотреть любые варианты. Конечно, я был бы рад поработать в Италии. Но всё зависит от проекта, нужно оценить предложение, если оно поступит. Да, я работал в «Ювентусе», но был помощником Конте, который принимал решения, — цитирует Карреру Tuttomercato.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красавица оказалась женой новичка "Зенита"!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Штрафы и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым
Президент МОК прокомментировал расследование WADA по России
Американки украли у нас серебро. Россиянкам не хватило сил
«Блатные покупают места»: Фетисов — о коррупции в детском хоккее
«Отель — дом колхозника»: россияне в ужасе от условий в Катаре
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь