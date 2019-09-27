Новое детище Галицкого. Владелец «Краснодара» задумал большие перемены

Источник: Спорт-Экспресс

В апреле 2019-го Сергей Галицкий во второй раз возглавил один из комитетов РФС. На этот раз по приглашению нового президента организации Александра Дюкова. Пять лет назад, когда Николай Толстых был главным в Доме футбола, владельцу «Краснодара» поручили рулить комитетом по развитию региональных центров и спортивной подготовке. Едва ли уместно говорить об итогах той работы, потому что она, вероятно, не велась совсем. Тогда было не до этого, руководство больше заботил вопрос, как найти деньги на контракт Фабио Капелло. Теперь же Галицкий вернулся в РФС и получил в управление другой комитет — детско-юношеского футбола. «СЭ» выяснил, как ведется его работа.

Что было при Лебедеве?

После избрания Виталия Мутко президентом РФС в 2015 году руководителем комитета детско-юношеского футбола стал депутат Игорь Лебедев. Какое-то время он даже числился конкурентом Мутко на выборах, но очень быстро снял свою кандидатуру.

Президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов, входивший в состав комитета, так вспоминал те времена в интервью «Спорту день за днем»:

— Про комитет Лебедева могу рассказать только одну историю: когда завершалась его работа, Андрей Созин — заместитель председателя комитета — честно сказал: «Непонятно, чем этот комитет занимался и нужен ли он был вообще». А мы подумали — ну и что это за руководство, которое не смогло наладить работу? Вот так друг о друге и сказали.

Один из источников «СЭ» согласен с Горловым, утверждая, что вопросы на заседаниях поднимались максимально далекие от реального положения дел в детско-юношеском футболе, а заинтересованности председателя в происходящем мало кто наблюдал.

Состав того комитета выглядел так:



Глава комитета: Игорь Лебедев (член исполкома РФС, депутат Государственной думы)

Заместители: Андрей Созин (член комитета по этике РФС), Николай Ларин (директор «Чертаново»)



Члены комитета:

Нияз Акбаров (экс-глава академии «Рубина»),

Сергей Бондарь (бывший главный тренер ФК «Знамя Труда»),

Сергей Воронин (председатель федерации футбола Кировской области),

Андрей Власов (технический директор РФС),

Владимир Евтушенко (экс директор «Енисея», президент межрегионального общественного объединения «Союз федераций футбола «Сибирь»),

Борис Игнатьев (бывший главный тренер сборной России),

Андрей Артемьев (президент Брянской федерации футбола),

Виктор Горлов (президент Детской футбольной лиги),

Владимир Олексин (Глава Департамента по проведению соревнований РФС),

Максим Савостин (спортивный директор Академии «Краснодар»),

Евгений Шейнин (директор СШОР «Зенит»).

Но не все согласны с Горловым. Директор «Чертаново» Николай Ларин — заместитель Лебедева — считает, что, по крайней мере, одно важное решение было принято.

— В том числе и благодаря нашим усилиям, был принят закон, чтобы букмекеры не могли принимать ставки на соревнования, возраст участников которых не достигает 18 лет. Это очень важная история, — считает Ларин.

Президент РФ Владимир Путин утвердил этот законопроект в декабре 2018-го.

Другой представитель старого состава комитета Владимир Евтушенко считает, что сейчас давать оценки той работе нет смысла.

— Предыдущий комитет работал согласно плану РФС. Кого-то это устраивает, кого-то — нет. Но никто не мешает задавать вопросы. Что при господине Лебедеве, что при господине Галицком, — отметил он.

За три года Лебедев ни разу публично не отчитался о своей работе в комитете.

Задачи Галицкого

Галицкий принял предложение Дюкова в середине апреля 2019-го и состав комитета формировал ни одну неделю. Хотя первое заседание состоялось спустя семь дней после его назначения. На официальном сайте РФС список членов комитета появился позднее. Вот его полный состав.

Глава: Сергей Галицкий (президент ФК «Краснодар»),

Заместитель: Сергея Анохин (вице-президент РФС, президент Московской федерации футбола).



Члены комитета:

Нобель Арустамян (журналист),

Владимир Евтушенко (экс директор «Енисея», президент межрегионального общественного объединения «Союз федераций футбола «Сибирь»),

Борис Игнатьев (бывший главный тренер сборной России),

Николай Ларин (директор «Чертаново»),

Андрей Лексаков (спортивный директор РФС),

Максим Погорелов (и.о. директора департамента по развитию молодежного футбола в «Зените»),

Денис Соловьев (заместитель Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК»),

Александр Старцев (генеральный директор Московской федерации футбола).

— Мы собирались уже три раза и каждый раз на обсуждение выносятся довольно значимые вопросы, — отмечает Борис Игнатьев. — И это проходит не просто на уровне разговоров или для «показухи», но видно и некое движение, толчок к изменениям. Обсуждаем, например, как должен выглядеть чемпионат U-17, который запустили в этом году. Таких вопросов много. Мне видится, что задается тренд на изменение в этой важной структуре. Главное, это интересно Галицкому. Вряд ли мы соберемся и все решим завтра. Но от этого комитета потенциально может многое зависеть. Галицкий внимательно занимался формированием состава. Распределял людей по направлениям. И дело не только в том, сколько раз мы собираемся. Можно и чаще. Важно, как формируются идеи, и как это доносится до людей, которые должны принимать решения. В том числе до исполкома.

По данным «СЭ», есть несколько важных историй, над которыми комитет сейчас работает. Инициативы следующие:

— зачислять в государственные футбольные школы с 6 лет. Сейчас возрастной ценз, согласно госстандарту — 9 лет;.

— создание юношеской футбольной лиги U15 и U19. С этого года 12 команд уже играют в лиге U17, опыт признается успешным;.

— идея Галицкого — при подписании профессионального контракта футболист часть зарплаты обязуется отправлять в воспитавшую его школу — речь о 5 процентах от дохода за первый год контакта;.

— изменить подход к финансированию школ. Сейчас, согласно статистике, далеко не все обеспечены должным образом;.

— изменить методику подготовки тренеров для детско-юношеских команд.

Николай Ларин считает первый пункт одним из наиболее важных.

— Мы очень хотим изменения нормативов по минимальному возрасту зачисления ребят в спортивную школу, — говорит менеджер. — Сегодня это 9 лет. Это же полнейший абсурд! Сейчас РФС и другие организации направили в Минспорта предложения, чтобы изменить ситуацию. Мы предлагаем зачислять в школу с 6 лет. Ведь ни для кого не секрет, что родители ведут своих детей примерно в этом возрасте в гигантское количество коммерческих школ, которые появляются абсолютно бесконтрольно. Во многих из них непонятно кто работает. Но раз никто не берет с 6 лет, ведут туда. Такого нигде нет, если посмотреть на Испанию, Германию, Голландию. Когда им говоришь, что мы с 9 лет ребят набираем, они отвечают: «Тогда понятно, что у вас с футболом». Все школы должны работать по стандартам федерального закона. Но в них есть определенные нюансы, о которых говорил «Спорт-Экспрессу» в том числе и Слуцкий. Их надо приводить в соответствие. Так что наше предложение мы хотим донести до Министерства спорта.

Вопрос компенсации

Борис Игнатьев считает, что нахождение в комитете людей из разных отраслей может помочь реализовать поставленные цели.

— Главное, найти болевые точки и донести их до руководителей, — говорит он. — Галицкий, например, может отстаивать это на своем уровне. Он заявил, что выйдет на министра спорта, чтобы поменять работу футбольных школ. В комитете люди из разных сфер: одни знают, как работают лучшие академии страны, другие — как находить деньги. Любой проект существует за счет каких-то финансовых вливаний. Каждый знает, какую открыть дверь и где можно попросить. Некоторые — бывшие тренеры, как я. Нобель Арустамян, например, знает, как преподнести товар, как повернуть к нему прессу.

Галицкий — очень горячий руководитель, со своим видением, ратующий за качество поступающего продукта. Он выступает по видеосвязи. Также на заседаниях выступают докладчики. Например, на последнем заседании много говорил Алексей Лексаков.

Бывший директор «Енисея» Владимир Евтушенко остался в новом комитете. Он так оценивает первые заседания.

— Мы общаемся, каждый высказывает свое мнение, — говорит он. — Приходим к какому-то решению, оно оформляется в протокол, и он высылается каждому участнику. Организация юношеской футбольной лиги до 17 лет — очень важная инициатива. 12 клубов начали играть при поддержке РФС. Календарный план соблюдается, все ездят. Впереди решения о других возрастах, но пока взяли паузу. Вопрос о компенсации тоже актуален, но он не в компетенции комитета. Здесь в большей степени вопрос к юридическим службам. Это проблема живет уже более 10 лет, но есть законы ФИФА и УЕФА, и в этих рамках мы должны действовать.

— Видно, что у Галицкого есть определенная удовлетворенность и есть то, над чем он хочет дальше работать, опираясь на регламентирующие документы, принятые РФС, — продолжает Евтушенко. — Это «Стратегия-2030», программы, которые имеются по региональным центрам, по обучению тренеров. Не совсем из того, что он говорит, мы соглашаемся. Часто поднимаются острые вопросы, которые долгие годы не решались. Сможет ли он как руководитель комитета поднять обсуждение на уровень президента РФС или выше, я пока не знаю.