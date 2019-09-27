Что Карпину делать с Мамаевым? Перед тренером стоит интересная задача

Источник: Спорт-Экспресс

По информации «СЭ», Павел Мамаев проходит медосмотр в «Ростове», Если все пройдет удачно, игрок подпишет с клубом контракт по схеме «2+1» и будет заявлен в зимнее трансферное окно. Рассказываем, как полузащитник может вписаться в новую команду.

Как играет «Ростов»

Ростовчане — одна из самых ярких команд нынешнего сезона. Они делят 3-е место по числу забитых мячей в РПЛ с «Уралом» и «Локомотивом» — по 17. Больше только у «Зенита» (18) и «Краснодара» (21). Если же брать общее число голов в матчах с участием «Ростова», то тут он делит второе место в лиге с «Оренбургом» — по 31. Впереди лишь «Краснодар» (33). То есть средняя результативность встреч с участием команды Валерия Карпина — 3,1. Для России это очень приличный показатель.

Более того, в первых 10-ти турах «Ростов» не сумел поразить ворота соперника лишь в одной игре — против «Уфы» (0:2), а в семи случаях забивал не менее двух голов.

Во многом это связано с переходом на новую схему. Карпин отказался от модели с тремя центральными защитниками и летом перешел на 4−3−3 — это базовая расстановка «Ростова» в этом сезоне. Согласно Instat, в официальных матчах этого сезона команда отошла от нее лишь дважды — во встречах с «Арсеналом» (3:2) и «Локомотивом» (2:1), где использовалась 4−2−3−1, но и тут возможны интерпретации. Что характерно, обе встречи — выездные, против непростых соперников. Возможно, Карпин в них хотел добавить баланса и надежности в центре поля. Интересно, что иногда с точно такой же целью так поступает Пеп Гвардьола в «Манчестер Сити» — правда, далеко не всегда удачно (как пример — первый матч с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлого сезона).

Действительно, баланса и надежности «Ростову» порой не хватает. 14 пропущенных мячей — это прилично. Только пять команд в РПЛ пропустили больше, столько же — «Арсенал». В 10-ти турах у подопечных Карпина только один «сухой» матч — против «Крыльев Советов» (1:0), а в пяти играх ростовчане пропускали по два гола.

При этом «Ростов» не стремится к максимально возможному контролю мяча. В среднем команда Карпина, согласно данным Instat, владеет им в этом сезоне 53% времени — вполне себе обычный показатель. Да, случаются матчи как против «Тамбова» (66% владения), но это скорее аномалия. А, если надо, «Ростов» может и отдать мяч сопернику — с «Локомотивом» было всего 43% владения.

При этом мячом ростовчане стараются дорожить и вперед его без особой надобности не пуляют. 458 передач в среднем за матч — показатель не запредельный, но хороший. Что неудивительно, учитывая наличие в центре поля таких мастеров, как Еременко и Попов.

Вскрывать оборону соперника «Ростов» пытается через фланги. Через центр идут всего 22% атак команды — остальное по краям. Чуть больше справа — 42%. Что объяснимо наличием в этой зоне Ионова.

Как играет Мамаев

С одной стороны, это хорошо известно. Умный, техничный, креативный полузащитник с замечательными пасом и пониманием игры, который при этом не слишком хорош в оборонительной фазе. На пике карьеры связка Мамаева и Смолова в «Краснодаре» разрывала все защитные порядки лиги — один отдавал, второй забивал. В сезоне-2015/16 у Мамаева — 18 голевых передач в 29 матчах в РПЛ и 28 очков по системе «гол+пас». Для сравнения, рекорд АПЛ по числу голевых пасов за сезон — 20 (установлен Тьерри Анри в чемпионате-2002/03). Да, «СЭ» тут учитывает и предголевые передачи, но, с другой стороны, в Англии и матчей больше — 38 против 30 в России.

Другое дело, что на этот уровень Мамаев больше так и не вышел. Сказались и травмы, и другие факторы, но показательно, что перед ЧМ-2018 никто даже всерьез не рассматривал его как кандидата в команду. В последнем полноценном сезоне-2017/18 у него 19 матчей в РПЛ, три гола и три передачи.

А в каком состоянии 31-летний Мамаев находится после года простоя, проведенного в заключении, не знает никто. Впрочем, Карпин уже приводил в форму Еременко, который даже старше — и тот сейчас снова один из сильнейших футболистов РПЛ, каким и был до дисквалификации. Пример, который должен вдохновить Павла.

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Как это может быть

Пожалуй, что наилучшая позиция для Мамаева на поле — в тройке атакующих полузащитников в схеме 4−2−3−1. Там он может проявить свои лучшие качества, плюс есть два опорных хавбека позади, которые всегда могут его подстраховать. Причем совершенно необязательно это должно быть место центрального атакующего полузащитника. В свой лучший сезон-2015/16 Мамаев чаще выходил справа в этой тройке, да и возглавивший чуть позже «Краснодар» Игорь Шалимов предпочитал выпускать его именно на этой позиции — хотя, безусловно, Павел не ограничивался игрой только в этой зоне.

Думается, вряд ли Карпин станет ради Мамаева менять схему и переходить на постоянной основе на 4−2−3−1, хотя, как мы видим, это вполне может быть запасным вариантом. Скорее, будет пробовать найти место новичку в 4−3−3.

Оно может быть в тройке центральных хавбеков. Правда, там уже со старта сезона сложилось основное трио — Норманн и Еременко-Попов над ним. Такое сочетание использовалось в семи турах из десяти. Плюс трижды в основе выходил Глебов — что интересно, по разу вместо каждого из более опытных партнеров.

Вряд ли Мамаев сейчас сильнее Еременко или Попова. К тому же игра в этой роли подразумевает большой объем движения и работы — нужно и помогать атаке, и, если нужно, страховать подключающихся вперед крайних защитников. Впрочем, это вполне может рассматриваться как один из запасных вариантов, особенно когда Мамаев наберет форму. В своих лучших кондициях он вполне способен потеснить того же Попова. Да и стиль с акцентом на атаку, предлагаемый Карпиным, ему в целом подходит.

Еще одна возможная позиция для потенциального новичка — слева в атаке. Там у «Ростова» в первой трети чемпионата основным игроков был Байрамян — семь матчей в основе, плюс дважды выходил Саплинов и однажды Зуев, которого в команде уже нет. Мамаев вполне способен добавить креатива в этой зоне. Хотя крайний нападающий в схеме 4−3−3, который должен быть быстр, уметь обыгрывать соперника, а то и двух, один в один, простреливать и навешивать в штрафную, а также сразу переключаться в прессинг и отбор — это, конечно, не совсем его позиция (исходя из того, что мы видели раньше).