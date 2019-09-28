Матч «Локомотив» — «Зенит» и еще две встречи откроют программу 11-го тура РПЛ
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Программа 11-го тура Российской
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Программа 11-го тура Российской
Матч в Самаре начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов. В 10 турах «Крылья Советов» потерпели шесть поражений, клуб находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 8 очков, кроме того, самарцы завершили выступление в Олимп — Кубке России, уступив в среду московскому «Торпедо» (0:2) в 1/16 финала. Несмотря на удручающие результаты команды, главный тренер Миодраг Божович спокоен насчет сохранения своего места в клубе, но если «Крылья Советов» продолжат показывать такую же нестабильную игру, то вопрос об увольнении специалиста может быть поднят уже в ближайшее время. К матчу с «Тамбовом» клуб из Самары подходит в полном составе, главным козырем
Соседом «Крыльев Советов» по турнирной таблице является «Тамбов» с таким же количеством набранных баллов, в последних десяти матчах он лишь дважды заработал три очка (две ничьи и шесть поражений). В прошлом туре подопечные Александра Григоряна добились важной и неожиданной победы над «Ростовом» (2:1), но в среду крупно уступили на выезде «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. Победа над «Крыльями Советов» дает большие шансы клубу из Тамбова на то, чтобы покинуть зону вылета.
Встречу между «Ростовом» и «Динамо», которая начнется в 16:30 мск, рассудит Евгений Турбин. «Динамо» является одним из самых проблемных клубов текущего розыгрыша чемпионата России — клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, и не может победить в течение пяти матчей, включая поражение от владивостокского «Луча» (1:0) в Кубке России. Многие болельщики
«Ростов» показывает хороший футбол в текущем сезоне, подопечные Валерия Карпина идут третьими с 20 очками. Ростовчане прошли в 1/8 финала Кубка России, обыграв саранскую «Мордовию» (2:0), так что «Ростов» в отличной форме подходит к матчу с «Динамо». Главной надеждой Карпина можно считать узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова, возглавляющего таблицу бомбардиров с 8 забитыми мячами, перед игрой с динамовцами клуб не имеет травмированных футболистов.
Стартовый свисток в центральном матче тура между «Локомотивом» и «Зенитом» прозвучит в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Также на игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Алексей Сухой и Сергей Карасев.
«Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы, петербуржцы набрали 23 очка. В предыдущем туре команда Сергея Семака крупно обыграла казанский «Рубин» (5:0) на своем поле, а спустя четыре дня добилась победы над красноярским «Енисеем» (2:1) в Кубке России, так что «Зенит» намерен продлить беспроигрышную серию победой над одним из конкурентов в борьбе за чемпионство.
Успех в матче с «Локомотивом» даст положительный заряд
В российской истории клубы провели 52 матча между собой, «Локомотив» добивался победы 15 раз, «Зенит» — 16, еще 21 матч завершился вничью. В прошлом сезоне «Зенит» обыграл «Локомотив» дома со счетом 5:3, а во втором круге клубы сыграли вничью. 6 июля команда Семина завоевала Суперкубок России, обыграв подопечных Семака со счетом 3:2.