Матч «Локомотив» — «Зенит» и еще две встречи откроют программу 11-го тура РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 11, 28.09.2019, 14:00 Крылья Советов - Тамбов -

Матч в Самаре начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Сергей Иванов. В 10 турах «Крылья Советов» потерпели шесть поражений, клуб находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 8 очков, кроме того, самарцы завершили выступление в Олимп — Кубке России, уступив в среду московскому «Торпедо» (0:2) в 1/16 финала. Несмотря на удручающие результаты команды, главный тренер Миодраг Божович спокоен насчет сохранения своего места в клубе, но если «Крылья Советов» продолжат показывать такую же нестабильную игру, то вопрос об увольнении специалиста может быть поднят уже в ближайшее время. К матчу с «Тамбовом» клуб из Самары подходит в полном составе, главным козырем по-прежнему является второй лучший бомбардир текущего сезона Александр Соболев, забивший уже семь мячей.

Соседом «Крыльев Советов» по турнирной таблице является «Тамбов» с таким же количеством набранных баллов, в последних десяти матчах он лишь дважды заработал три очка (две ничьи и шесть поражений). В прошлом туре подопечные Александра Григоряна добились важной и неожиданной победы над «Ростовом» (2:1), но в среду крупно уступили на выезде «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. Победа над «Крыльями Советов» дает большие шансы клубу из Тамбова на то, чтобы покинуть зону вылета.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 11, 28.09.2019, 16:30 Ростов - Динамо -

Встречу между «Ростовом» и «Динамо», которая начнется в 16:30 мск, рассудит Евгений Турбин. «Динамо» является одним из самых проблемных клубов текущего розыгрыша чемпионата России — клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, и не может победить в течение пяти матчей, включая поражение от владивостокского «Луча» (1:0) в Кубке России. Многие болельщики бело-голубых ждут отставки главного тренера Дмитрия Хохлова, специалист сделал намек на свой уход на пресс-конференции после игры десятого тура с «Сочи» (2:3), однако руководство клуба решило сохранить наставника до зимней паузы. Победа над одним из лидеров турнирной таблицы может вернуть уверенность не только футболистам, но и веру болельщиков.

В предстоящей игре «Динамо» из-за травм не помогут защитник Тони Шуньич, получивший повреждение во встрече с «Сочи», полузащитник Антон Соснин и нападающий Клинтон Н’Жи. Зато в строй вернулся капитан и вратарь команды Антон Шунин, который пропустил несколько недель из-за травмы задней поверхности бедра.

«Ростов» показывает хороший футбол в текущем сезоне, подопечные Валерия Карпина идут третьими с 20 очками. Ростовчане прошли в 1/8 финала Кубка России, обыграв саранскую «Мордовию» (2:0), так что «Ростов» в отличной форме подходит к матчу с «Динамо». Главной надеждой Карпина можно считать узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова, возглавляющего таблицу бомбардиров с 8 забитыми мячами, перед игрой с динамовцами клуб не имеет травмированных футболистов.

«Локомотив» — «Зенит»

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 11, 28.09.2019, 19:00 Локомотив - Зенит -

Стартовый свисток в центральном матче тура между «Локомотивом» и «Зенитом» прозвучит в 19:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. Также на игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Алексей Сухой и Сергей Карасев.

«Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы, петербуржцы набрали 23 очка. В предыдущем туре команда Сергея Семака крупно обыграла казанский «Рубин» (5:0) на своем поле, а спустя четыре дня добилась победы над красноярским «Енисеем» (2:1) в Кубке России, так что «Зенит» намерен продлить беспроигрышную серию победой над одним из конкурентов в борьбе за чемпионство.

Успех в матче с «Локомотивом» даст положительный заряд сине-бело-голубым перед домашней игрой группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Встречу с железнодорожниками пропустит нападающий Сердар Азмун, получивший серьезное повреждение в матче с французским «Лионом» (1:1), по-прежнему восстанавливается от травмы бразилец Малком.

«Локомотив» закончил кубковую кампанию, уступив калининградской «Балтике» в серии пенальти (основное время — 1:1). Подопечные Юрия Семина замыкают пятерку лидеров турнирной таблицы (20 очков), в последней домашней игре «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). От травм продолжают восстанавливаться полузащитники Алексей и Антон Миранчуки, участие первого в игре с «Зенитом» находится под вопросом, также до конца не ясен характер повреждения хавбека и лучшего бомбардира «Локомотива» в текущем сезоне — Гжегожа Крыховяка.