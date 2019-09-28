Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Леганес
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Интер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бордо
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Брайтон & Хоув
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Уотфорд
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Хетафе
Барселона
02
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Динамо
30
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Байер
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Лион
Нант
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетик
Валенсия
01
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Зайнутдинов попал в заявку «Ростова» впервые в сезоне российской премьер-лиги

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов впервые в текущем сезоне российской премьер-лиги попал в заявку «Ростова» на матч, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 сентября, его команда примет дома московское «Динамо».

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 11, 28.09.2019, 16:30

Ростов3Динамо0

Игра стартует в 19:30 по времени Нур-Султана, а Зайнутдинов начнет ее на скамейке запасных.

С 20 очками «Ростов» идет третьим, отставая на два балла от ЦСКА и на три — от «Зенита». На 12-м месте из 16 клубов расположилось «Динамо», у которого 10 очков.

25 сентября Зайнутдинов впервые сыграл после травмы, полученной в мае. Казахстанец вышел на замену в матче Кубка России с «Мордовией», в котором его команда победила со счетом 2:0.

21-летний Зайнутдинов выступает за «Ростов» с января. В прошлом сезоне он провел за клуб 12 официальных матчей.

Читайте также
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Видео первого гола казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в российской премьер-лиге
«Не помнит, что произошло»: Мирзаева впервые нокаутировали
Курьезный гол ударом между ног принес победу «Ливерпулю»
Загитова выступит в шоу прямо посреди сезона. Нормально ли это?
Российская теннисистка победила в парном турнире в Ухане
Главный тренер «Монако» заявил, что Головин лучше Фабрегаса
МЮ хочет пригласить тренера «Тоттенхэма» вместо Сульшера
Пилот «Феррари» выиграл квалификацию Гран-при России в Сочи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь