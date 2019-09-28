Казахстанец Зайнутдинов попал в заявку «Ростова» впервые в сезоне российской премьер-лиги
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов впервые в текущем сезоне российской
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов впервые в текущем сезоне российской
Сегодня, 29 сентября, его команда примет дома московское «Динамо».
Игра стартует в 19:30 по времени
С 20 очками «Ростов» идет третьим, отставая на два балла от ЦСКА и на три — от «Зенита». На 12-м месте из 16 клубов расположилось «Динамо», у которого 10 очков.
25 сентября Зайнутдинов впервые сыграл после травмы, полученной в мае. Казахстанец вышел на замену в матче Кубка России с «Мордовией», в котором его команда победила со счетом 2:0.
21-летний Зайнутдинов выступает за «Ростов» с января. В прошлом сезоне он провел за клуб 12 официальных матчей.