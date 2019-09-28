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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» победили «Тамбов» в матче чемпионата России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов». Голы забили Александр Соболев (73-я минута, с пенальти) и Максим Канунников (74).

«Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место в чемпионате России, «Тамбов» с 8 баллами идет последним.

В 12-м туре «Крылья Советов» 5 октября сыграют в гостях в «Сочи», в этот же день «Тамбов» на выезде встретится с казанским «Рубином».

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Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 0:0
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1128.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 10126 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичАлександр Григорян
Голы
Александр Соболев73′
Максим Канунников(Александр Соболев)74′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
88Гиорги Шелия
22Александр Анюков
45+2′
30Сослан Таказов
72′
23Дмитрий Комбаров
27Алексей Грицаенко
88′
3Никита Чернов
54′
58Адессойе Ойеволе
71′
50Максим Карпов
77′
19Георгий Мелкадзе
54′
17Антон Зиньковский
13Владимир Обухов
20Срджан Мияйлович
3Гурам Тетрашвили
7′
7Александр Соболев
25Павел Карасев
47′
77Дмитрий Кабутов
65′68′
2Алексей Рыбин
37′46′
99Максим Канунников
8Антон Килин
8Александр Гацкан
67′
55Максим Осипенко
80′
9Деян Радонич
14Хызыр Аппаев
28Паул Антон
38′81′
77Михаил Костюков
80′
40Артем Тимофеев
7Олег Чернышов
Статистика
5Желтые карточки7
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
16Удары (всего)7
8Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
7Угловые3
14Фолы24
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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