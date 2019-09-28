«Крылья Советов» победили «Тамбов» в матче чемпионата России
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов». Голы забили Александр Соболев (73-я минута, с пенальти) и Максим Канунников (74).
«Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место в чемпионате России, «Тамбов» с 8 баллами идет последним.
В 12-м туре «Крылья Советов» 5 октября сыграют в гостях в «Сочи», в этот же день «Тамбов» на выезде встретится с казанским «Рубином».
|Миодраг Божович
|Александр Григорян
|Александр Соболев
|73′
|Максим Канунников(Александр Соболев)
|74′
|1
|Сергей Рыжиков
|88
|Гиорги Шелия
|22
|Александр Анюков
45+2′
|30
|Сослан Таказов
72′
|23
|Дмитрий Комбаров
|27
|Алексей Грицаенко
88′
|3
|Никита Чернов
54′
|58
|Адессойе Ойеволе
71′
|50
|Максим Карпов
77′
|19
|Георгий Мелкадзе
54′
|17
|Антон Зиньковский
|13
|Владимир Обухов
|20
|Срджан Мияйлович
|3
|Гурам Тетрашвили
7′
|7
|Александр Соболев
|25
|Павел Карасев
47′
|77
|Дмитрий Кабутов
65′68′
|2
|Алексей Рыбин
37′46′
|99
|Максим Канунников
|8
|Антон Килин
|8
|Александр Гацкан
67′
|55
|Максим Осипенко
80′
|9
|Деян Радонич
|14
|Хызыр Аппаев
|28
|Паул Антон
38′81′
|77
|Михаил Костюков
80′
|40
|Артем Тимофеев
|7
|Олег Чернышов
|5
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|24
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)