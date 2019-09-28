«Крылья Советов» победили «Тамбов» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев Советов». Голы забили Александр Соболев (73-я минута, с пенальти) и Максим Канунников (74).

«Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место в чемпионате России, «Тамбов» с 8 баллами идет последним.

В 12-м туре «Крылья Советов» 5 октября сыграют в гостях в «Сочи», в этот же день «Тамбов» на выезде встретится с казанским «Рубином».