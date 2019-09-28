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19:18 (мск), источник: Prosports.kz

Гол Зайнутдинова помог «Ростову» разгромить московское «Динамо»

«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 3:0, передает Prosports.kz.

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В составе дончан голами отметились Ивелин Попов, Элдор Шомурадов и Бахтиер Зайнутдинов.

Отметим, казахстанский полузащитник забил всего через минуту после выхода на замену.

Ростов
3:0
Первый тайм: 2:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 1128.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 29990 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинДмитрий Хохлов
Голы
Ивелин Попов(Евгений Чернов, Алексей Ионов)26′
Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Матиас Норманн)37′
Бактиер Зайнутдинов(Матиас Норманн)82′
Составы команд
1Егор Бабурин
31Игорь Лещук
34Алексей Козлов
2Григорий Морозов
28Евгений Чернов
3Заурбек Плиев
20′66′
6Рагнар Сигурдссон
24Роман Евгеньев
78Дмитрий Чистяков
44Тони Шуньич
7Роман Еременко
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
84′
8Ивелин Попов
64′
77Шарль Каборе
46′
17Матиас Норманн
10Силвестр Игбун
11Алексей Ионов
81′
11Себастьян Шиманьски
16′68′
18Бактиер Зайнутдинов
9Клинтон Нжи
19Хорен Байрамян
54′67′
6Артур Юсупов
46′
26Александр Саплинов
88Оскар Хильемарк
14Элдор Шомуродов
86′
8Кирилл Панченко
70′
47Александр Долгов
5Максимилиан Филипп
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
14Удары (всего)13
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
8Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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