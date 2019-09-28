Гол Зайнутдинова помог «Ростову» разгромить московское «Динамо»
«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 3:0, передает Prosports.kz.
«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России со счетом 3:0, передает Prosports.kz.
В составе дончан голами отметились Ивелин Попов, Элдор Шомурадов и Бахтиер Зайнутдинов.
Отметим, казахстанский полузащитник забил всего через минуту после выхода на замену.
|Валерий Карпин
|Дмитрий Хохлов
|Ивелин Попов(Евгений Чернов, Алексей Ионов)
|26′
|Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Матиас Норманн)
|37′
|Бактиер Зайнутдинов(Матиас Норманн)
|82′
|1
|Егор Бабурин
|31
|Игорь Лещук
|34
|Алексей Козлов
|2
|Григорий Морозов
|28
|Евгений Чернов
|3
|Заурбек Плиев
20′66′
|6
|Рагнар Сигурдссон
|24
|Роман Евгеньев
|78
|Дмитрий Чистяков
|44
|Тони Шуньич
|7
|Роман Еременко
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
84′
|8
|Ивелин Попов
64′
|77
|Шарль Каборе
46′
|17
|Матиас Норманн
|10
|Силвестр Игбун
|11
|Алексей Ионов
81′
|11
|Себастьян Шиманьски
16′68′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|9
|Клинтон Нжи
|19
|Хорен Байрамян
54′67′
|6
|Артур Юсупов
46′
|26
|Александр Саплинов
|88
|Оскар Хильемарк
|14
|Элдор Шомуродов
86′
|8
|Кирилл Панченко
70′
|47
|Александр Долгов
|5
|Максимилиан Филипп
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)