«Ростов» презентовал Мамаева на стадионе. Павел наблюдал за разгромом «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

В 11-м туре РПЛ «Динамо» с разгромным счётом уступило «Ростову» в гостях. Команда Хохлова невнятно действовала в нападении и совершала непростительные ошибки в обороне.

Наставник «Динамо» после провальной игры с «Сочи» заменил сразу двух футболистов линии обороны — с первых минут на поле «Ростов Арены» появились Плиев и Морозов, а в качестве форварда в оттяжке он поставил Панченко вместо Филиппа, у которого случился спад после удачного дебюта в России.

После матча с «Тамбовом» Валерий Карпин сделал в своей команде лишь одну перестановку. В стартовом составе «Ростова» оказался восстановившийся после повреждения Норманн вместо Глебова. Таким образом наставник донского клуба подтвердил свои слова о том, что ему некого упрекнуть за поражение в последней встрече в РПЛ.

Обе команды с осторожностью подошли к старту поединка. Футболисты не лезли на рожон и поочередно пытались вскрыть оборону друг друга в позиционном нападении. В итоге первые опасные моменты обоих команд оказались слизанными как под копирку. После фланговой атаки игроки, оставленные в одиночестве в центральной зоне, получали мяч, а затем наносили дальний удар. У гостей издали промахнулся Каборе, а у хозяев — Норманн.

Вялотекущую игру к середине тайма разбавил гол Попова. На левом фланге ускорился Чернов, после чего сделал удачную подачу на пятачок. Туда вовремя подоспел болгарин, а затем шикарным ударом с лёту вывел свою команду вперёд.

На пропущенный гол динамовцы отреагировали только повышением процента владения мячом. Атаки гостей, если и завершались, то не особо опасными дальними ударами, а в обороне гости продолжали фатально ошибаться, проваливаясь в центральной зоне.

Источник: РИА "Новости"

Под конец тайма за рассеянностью москвичей наказал Шомуродов. Лучший бомбардир донского клуба открылся в штрафной площади, обработал мяч головой, а затем с острого угла поразил ворота Лещука. В это время оборонцы «Динамо» спокойно наблюдали за нападающим, будто он находился в центре поля. Особенно беспечно действовал Евгеньев. Упустив форварда, он отклеился от него и даже не попытался накрыть удар. Его партнёрам оставалось только разводить руки от негодования и досады.

В начале второй половины игры Хохлов заменил Юсупова в опорной зоне на Хильемарка. Тем не менее на ход игры такая перестановка совсем не повлияла.

Динамовцы взвинчивали темп матча, но из раза в раз их атаки получались беззубыми. То футболисты гостей попадали в офсайд, то защитники хозяев без проблем справлялись с очередным забросом в штрафную площадь.

Ведя в счёте, ростовчане спокойно контролировали ход игры и продолжали ловить соперника на ошибках. Так на 65-й минуте Байрамяна сбил с ног Плиев, за что вполне обоснованно получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Источник: РИА "Новости"

Оставшись в меньшинстве, гости практически перестали угрожать воротам Бабурина. Исключением стала чуть ли ни единственная удачная атака, организованная в конце встречи. После прострела Игбуна Филипп в упор пробивал вратаря «Ростова». Однако Бабурин сумел продемонстрировать чудеса реакции и парировал мяч.

Чуть позже «Ростов» окончательно приговорил соперника. Норманн сделал удачную диагональ, на которую откликнулся вышедший на замену Зайнутдинов. Одним касанием полузащитник довёл счёт до разгромного.

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