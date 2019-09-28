«Игрок хорошего уровня». Карпин прокомментировал первый гол Зайнутдинова за «Ростов»

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал первый гол полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в российской премьер-лиге.

В домашнем матче с «Динамо» Зайнутдинов вышел на замену на 81-й минуте, а на 82-й установил окончательный счет — 3:0.

— Зайнутдинов впервые сыграл в РПЛ после травмы и сразу забил, причем пошел в стык с голкипером.

— Он молодец, действовал смело и выиграл борьбу. Все в клубе счастливы за него, это игрок хорошего уровня, который даст запас прочности, — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».