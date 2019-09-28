«Игрок хорошего уровня». Карпин прокомментировал первый гол Зайнутдинова за «Ростов»
До этого казахстанец пропустил четыре месяца
До этого казахстанец пропустил четыре месяца
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал первый гол полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в российской
В домашнем матче с «Динамо» Зайнутдинов вышел на замену на 81-й минуте, а на 82-й установил окончательный счет — 3:0.
— Зайнутдинов впервые сыграл в РПЛ после травмы и сразу забил, причем пошел в стык с голкипером.
— Он молодец, действовал смело и выиграл борьбу. Все в клубе счастливы за него, это игрок хорошего уровня, который даст запас прочности, — цитирует Карпина
Для Зайнутдинова прошедший матч стал первым в текущем сезоне РПЛ. До этого он не мог выходить на поле
|Валерий Карпин
|Дмитрий Хохлов
|Ивелин Попов(Евгений Чернов, Алексей Ионов)
|26′
|Элдор Шомуродов(Алексей Ионов, Матиас Норманн)
|37′
|Бактиер Зайнутдинов(Матиас Норманн)
|82′
|1
|Егор Бабурин
|31
|Игорь Лещук
|34
|Алексей Козлов
|2
|Григорий Морозов
|28
|Евгений Чернов
|3
|Заурбек Плиев
20′66′
|6
|Рагнар Сигурдссон
|24
|Роман Евгеньев
|78
|Дмитрий Чистяков
|44
|Тони Шуньич
|7
|Роман Еременко
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
84′
|8
|Ивелин Попов
64′
|77
|Шарль Каборе
46′
|17
|Матиас Норманн
|10
|Силвестр Игбун
|11
|Алексей Ионов
81′
|11
|Себастьян Шиманьски
16′68′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
|9
|Клинтон Нжи
|19
|Хорен Байрамян
54′67′
|6
|Артур Юсупов
46′
|26
|Александр Саплинов
|88
|Оскар Хильемарк
|14
|Элдор Шомуродов
86′
|8
|Кирилл Панченко
70′
|47
|Александр Долгов
|5
|Максимилиан Филипп
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|14
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)