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21:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Огонь в Черкизове! Семин и ВАР обыграли «Зенит»

«Локо» дома победил чемпиона России (1:0), два гола были отменены после того, как вмешался ВАР.

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«Питер над златом чахнет»

Все игры «Зенита» в столице в этом сезоне начинаются с интересного обряда. Гендиректор клуба Александр Медведев после приезда на стадион ходит от углового к угловому и «заговаривает» поле. В Тушине обряд Александра Ивановича помог: «Спартак» петербуржцам так и не забил — по крайней мере, по правилам. На очереди было Черкизово.

Чтобы «снять порчу», уже после всех на поле вышел Юрий Семин. Сначала показалось, что главный тренер «Локо» просто пошел поздороваться с фанатами, которые от его поступка были без ума. Но нет: Юрий Палыч дошел до противоположных ворот, заодно поздоровавшись и с болельщиками из Петербурга. Они Юрия Палыча встретили достаточно тепло. Уважение к Семину безгранично.

Все это происходило на фоне привычно богатого на события Match Day. Это был вечер русской поэзии: по площади перед стадионом бродили Пушкин и Гоголь, на сцене выступала группа Tequilajazzz, танцевали вальс и читали стихи. С мощными, кстати, строчками: «Там чудеса, там Заболотный забивает с разворота…», «…Там Питер над златом чахнет…». Культурный вечер.

Смолов зажигает. На поле и за ним

И «Локомотив», и «Зенит» только-только вступили в этот жесткий график с играми через два дня на третий, но уже казались уставшими. Не зря оба российских участника Лиги чемпионов были недовольны календарем на осеннюю часть чемпионата. За первый тайм топ-клубы создали на двоих пару голевых моментов с одним ударом в створ ворот.

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Не зря героем программки «Локо» выбрали Крыховяка: пока травмированы Миранчуки, поляк играет главную связующую роль на поле у железнодорожников, действуя на позиции «десятки». Забавно, что ровно год назад легионер обживался на месте центрального защитника. Их-то у Семина сейчас даже перебор: с «Зенитом» номинальный защитник Мурило играл в опорной зоне.

Еще в одного лидера «Локомотива» превращается Жоау Мариу. В первом тайме ему удался эффектный проход в чужую штрафную. После скидки Смолова португалец классно пробил, но попал в перекладину. Чуть позже он обокрал Дриусси и навесил во вратарскую прямо на голову Смолову. «Девятка» хозяев забил, но Вилков, воспользовавшись помощью ВАР, взятие ворот отменил. Выглядело это странно: за единоборством Дриусси и Жоау Мариу арбитр смотрел с метра, и нарушение не зафиксировал.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как только судья пошел смотреть повтор, я сказал Жемалетдинову, что не засчитают, — негодовал Смолов в перерыве. — Ну еще бы нам засчитали гол в матче с «Зенитом»! Можно сразу им первое место отдать, а мы будем разыгрывать второе. Календарь под них. Мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Не знаю, что сказать.

Ради справедливости стоит сказать, что контакт между коленом Жоау Мариу и пяткой Дриусси действительно был. Странно, что Вилков сразу ничего не разглядел.

Крыховяк снова забивает, Семин требует повтор

«Зенит» на фоне хозяев выглядел каким-то тяжелым. Разве что Дзюба выглядел хорошо: и атаки разгонял, и на острие открывался. Артем в итоге оказался ближе других к голу, когда Жирков здорово прошел по своему флангу и навесил на форварда — мяч прилетел в руки Гильерме.

Поэтому когда «Локомотив» сразу после перерыва все-таки открыл счет, это не выглядело чем-то удивительным. Пожалуй, лучший игрок РПЛ на старте сезона Крыховяк бахнул из-за пределов штрафной так сильно и точно, что Лунев дотянуться до мяча не смог. Вопросов по этому голу у Вилкова или ВАР быть не могло. Но Семин на радостях побежал в сторону монитора и начал разводить пальцы в стороны, мол, смотрите повтор. А что? Я бы посмотрел: удар у Крыховяка получился на загляденье.

Во время загрузки произошла ошибка.

Засчитанный мяч на какое-то время разбудил «Зенит». Несколько атак гости провели, но вместо ответного гола могли пропустить сами. Жемалетдинов во время контратаки пытался вывести один на один Смолова, Иванович лишь в последний момент этому помешал. Чуть позже Крыховяк мог оформить дубль, но чуть-чуть не успел к мячу, пытаясь дотянуться до него головой. Уже в концовке Смолов мог забивать в пустые ворота, но вместо удара начал обводить Ракицкого.

Все шло к уверенной победе «Локо». Но уже в компенсированное время навал гостей привел к голу. Мак успел на отскок и точно пробил в дальний угол. Питер ликовал! Но недолго: Вилков снова получил сигнал от ВАР, посмотрел повтор и отменил гол!

«Локомотив» догнал в таблице «Зенит», и в компании с «Ростовом» они будут лидировать в чемпионате России как минимум до 12-го тура.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1128.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 21598 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминСергей Семак
Голы
Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)48′
Составы команд
1Маринату Гильерме
99Андрей Лунев
20Владислав Игнатьев
15Вячеслав Караваев
31Мачей Рыбус
3Дуглас Сантос
5Бенедикт Хеведес
6Бранислав Иванович
14Ведран Чорлука
44Ярослав Ракицкий
90′
17Рифат Жемалетдинов
5Вильмар Барриос
85′
23Жоау Мариу
27Магомед Оздоев
6Дмитрий Баринов
22Артем Дзюба
7Гжегож Крыховяк
20′
11Себастьян Дриусси
82′
27Мурило
91Алексей Сутормин
9Федор Смолов
90′
18Юрий Жирков
70′
18Александр Коломейцев
20Роберт Мак
7Сердар Азмун
60′
14Далер Кузяев
84′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты0
8Удары (всего)4
3Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
3Угловые1
17Фолы17
0Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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