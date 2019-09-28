Огонь в Черкизове! Семин и ВАР обыграли «Зенит»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

«Питер над златом чахнет»

Все игры «Зенита» в столице в этом сезоне начинаются с интересного обряда. Гендиректор клуба Александр Медведев после приезда на стадион ходит от углового к угловому и «заговаривает» поле. В Тушине обряд Александра Ивановича помог: «Спартак» петербуржцам так и не забил — по крайней мере, по правилам. На очереди было Черкизово.

Чтобы «снять порчу», уже после всех на поле вышел Юрий Семин. Сначала показалось, что главный тренер «Локо» просто пошел поздороваться с фанатами, которые от его поступка были без ума. Но нет: Юрий Палыч дошел до противоположных ворот, заодно поздоровавшись и с болельщиками из Петербурга. Они Юрия Палыча встретили достаточно тепло. Уважение к Семину безгранично.

Все это происходило на фоне привычно богатого на события Match Day. Это был вечер русской поэзии: по площади перед стадионом бродили Пушкин и Гоголь, на сцене выступала группа Tequilajazzz, танцевали вальс и читали стихи. С мощными, кстати, строчками: «Там чудеса, там Заболотный забивает с разворота…», «…Там Питер над златом чахнет…». Культурный вечер.

Смолов зажигает. На поле и за ним

И «Локомотив», и «Зенит» только-только вступили в этот жесткий график с играми через два дня на третий, но уже казались уставшими. Не зря оба российских участника Лиги чемпионов были недовольны календарем на осеннюю часть чемпионата. За первый тайм топ-клубы создали на двоих пару голевых моментов с одним ударом в створ ворот.

Не зря героем программки «Локо» выбрали Крыховяка: пока травмированы Миранчуки, поляк играет главную связующую роль на поле у железнодорожников, действуя на позиции «десятки». Забавно, что ровно год назад легионер обживался на месте центрального защитника. Их-то у Семина сейчас даже перебор: с «Зенитом» номинальный защитник Мурило играл в опорной зоне.

Еще в одного лидера «Локомотива» превращается Жоау Мариу. В первом тайме ему удался эффектный проход в чужую штрафную. После скидки Смолова португалец классно пробил, но попал в перекладину. Чуть позже он обокрал Дриусси и навесил во вратарскую прямо на голову Смолову. «Девятка» хозяев забил, но Вилков, воспользовавшись помощью ВАР, взятие ворот отменил. Выглядело это странно: за единоборством Дриусси и Жоау Мариу арбитр смотрел с метра, и нарушение не зафиксировал.

— Как только судья пошел смотреть повтор, я сказал Жемалетдинову, что не засчитают, — негодовал Смолов в перерыве. — Ну еще бы нам засчитали гол в матче с «Зенитом»! Можно сразу им первое место отдать, а мы будем разыгрывать второе. Календарь под них. Мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Не знаю, что сказать.

Ради справедливости стоит сказать, что контакт между коленом Жоау Мариу и пяткой Дриусси действительно был. Странно, что Вилков сразу ничего не разглядел.

Крыховяк снова забивает, Семин требует повтор

«Зенит» на фоне хозяев выглядел каким-то тяжелым. Разве что Дзюба выглядел хорошо: и атаки разгонял, и на острие открывался. Артем в итоге оказался ближе других к голу, когда Жирков здорово прошел по своему флангу и навесил на форварда — мяч прилетел в руки Гильерме.

Поэтому когда «Локомотив» сразу после перерыва все-таки открыл счет, это не выглядело чем-то удивительным. Пожалуй, лучший игрок РПЛ на старте сезона Крыховяк бахнул из-за пределов штрафной так сильно и точно, что Лунев дотянуться до мяча не смог. Вопросов по этому голу у Вилкова или ВАР быть не могло. Но Семин на радостях побежал в сторону монитора и начал разводить пальцы в стороны, мол, смотрите повтор. А что? Я бы посмотрел: удар у Крыховяка получился на загляденье.

Засчитанный мяч на какое-то время разбудил «Зенит». Несколько атак гости провели, но вместо ответного гола могли пропустить сами. Жемалетдинов во время контратаки пытался вывести один на один Смолова, Иванович лишь в последний момент этому помешал. Чуть позже Крыховяк мог оформить дубль, но чуть-чуть не успел к мячу, пытаясь дотянуться до него головой. Уже в концовке Смолов мог забивать в пустые ворота, но вместо удара начал обводить Ракицкого.

Все шло к уверенной победе «Локо». Но уже в компенсированное время навал гостей привел к голу. Мак успел на отскок и точно пробил в дальний угол. Питер ликовал! Но недолго: Вилков снова получил сигнал от ВАР, посмотрел повтор и отменил гол!