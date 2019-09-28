Огонь в Черкизове! Семин и ВАР обыграли «Зенит»
«Локо» дома победил чемпиона России (1:0), два гола были отменены после того, как вмешался ВАР.
«Локо» дома победил чемпиона России (1:0), два гола были отменены после того, как вмешался ВАР.
Все игры «Зенита» в столице в этом сезоне начинаются с интересного обряда. Гендиректор клуба Александр Медведев после приезда на стадион ходит от углового к угловому и «заговаривает» поле. В Тушине обряд Александра Ивановича помог: «Спартак» петербуржцам так и не забил — по крайней мере, по правилам. На очереди было Черкизово.
Чтобы «снять порчу», уже после всех на поле вышел Юрий Семин. Сначала показалось, что главный тренер «Локо» просто пошел поздороваться с фанатами, которые от его поступка были без ума. Но нет: Юрий Палыч дошел до противоположных ворот, заодно поздоровавшись и с болельщиками из Петербурга. Они Юрия Палыча встретили достаточно тепло. Уважение к Семину безгранично.
Все это происходило на фоне привычно богатого на события Match Day. Это был вечер русской поэзии: по площади перед стадионом бродили Пушкин и Гоголь, на сцене выступала группа Tequilajazzz, танцевали вальс и читали стихи. С мощными, кстати, строчками: «Там чудеса, там Заболотный забивает с разворота…», «…Там Питер над златом чахнет…». Культурный вечер.
И «Локомотив», и «Зенит»
Не зря героем программки «Локо» выбрали Крыховяка: пока травмированы Миранчуки, поляк играет главную связующую роль на поле у железнодорожников, действуя на позиции «десятки». Забавно, что ровно год назад легионер обживался на месте центрального защитника.
Еще в одного лидера «Локомотива» превращается Жоау Мариу. В первом тайме ему удался эффектный проход в чужую штрафную. После скидки Смолова португалец классно пробил, но попал в перекладину. Чуть позже он обокрал Дриусси и навесил во вратарскую прямо на голову Смолову. «Девятка» хозяев забил, но Вилков, воспользовавшись помощью ВАР, взятие ворот отменил. Выглядело это странно: за единоборством Дриусси и Жоау Мариу арбитр смотрел с метра, и нарушение не зафиксировал.
— Как только судья пошел смотреть повтор, я сказал Жемалетдинову, что не засчитают, — негодовал Смолов в перерыве. — Ну еще бы нам засчитали гол в матче с «Зенитом»! Можно сразу им первое место отдать, а мы будем разыгрывать второе. Календарь под них. Мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Не знаю, что сказать.
Ради справедливости стоит сказать, что контакт между коленом Жоау Мариу и пяткой Дриусси действительно был. Странно, что Вилков сразу ничего не разглядел.
«Зенит» на фоне хозяев выглядел
Поэтому когда «Локомотив» сразу после перерыва
Засчитанный мяч на
Все шло к уверенной победе «Локо». Но уже в компенсированное время навал гостей привел к голу. Мак успел на отскок и точно пробил в дальний угол. Питер ликовал! Но недолго: Вилков снова получил сигнал от ВАР, посмотрел повтор и отменил гол!
«Локомотив» догнал в таблице «Зенит», и в компании с «Ростовом» они будут лидировать в чемпионате России как минимум до 12-го тура.
|Юрий Семин
|Сергей Семак
|Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)
|48′
|1
|Маринату Гильерме
|99
|Андрей Лунев
|20
|Владислав Игнатьев
|15
|Вячеслав Караваев
|31
|Мачей Рыбус
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Ведран Чорлука
|44
|Ярослав Ракицкий
90′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|5
|Вильмар Барриос
85′
|23
|Жоау Мариу
|27
|Магомед Оздоев
|6
|Дмитрий Баринов
|22
|Артем Дзюба
|7
|Гжегож Крыховяк
20′
|11
|Себастьян Дриусси
82′
|27
|Мурило
|91
|Алексей Сутормин
|9
|Федор Смолов
90′
|18
|Юрий Жирков
70′
|18
|Александр Коломейцев
|20
|Роберт Мак
|7
|Сердар Азмун
60′
|14
|Далер Кузяев
84′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)