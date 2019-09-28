Семин об игре с «Зенитом»: Хорошо, что в РПЛ есть VAR
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин остался доволен тем, что на матче 11-го тура Российской
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин остался доволен тем, что на матче 11-го тура Российской
«Локомотив» в субботу на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 1:0. В первом тайме судья Михаил Вилков не засчитал гол хозяев после использования VAR, а в компенсированное время второго тайма арбитр после обращения к VAR отменил гол «Зенита».
«Наверное, я неправильно реагировал на решения судьи, но я был в своей зоне. Эмоции тренера — это нормально. Я же не делал ничего такого вызывающего. Хорошо, что у нас есть VAR. Посмотрели два важных эпизода. У меня лично, как было понимание того, что VAR нужен, так и осталось. Я сам видел, что игра рукой была, это было видно даже без VAR. А чтобы забить еще, нам не хватило мастерства и правильных действий», — сказал Сёмин журналистам.
«Очень интересный чемпионат! Пять команды — и все претендует быть лидерами. Для нас сегодня был важнейший матч, сейчас у нас будет подготовка и важнейшая игра с «Атлетико», — добавил тренер.
|Юрий Семин
|Сергей Семак
|Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)
|48′
|1
|Маринату Гильерме
|99
|Андрей Лунев
|20
|Владислав Игнатьев
|15
|Вячеслав Караваев
|31
|Мачей Рыбус
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Ведран Чорлука
|44
|Ярослав Ракицкий
90′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|5
|Вильмар Барриос
85′
|23
|Жоау Мариу
|27
|Магомед Оздоев
|6
|Дмитрий Баринов
|22
|Артем Дзюба
|7
|Гжегож Крыховяк
20′
|11
|Себастьян Дриусси
82′
|27
|Мурило
|91
|Алексей Сутормин
|9
|Федор Смолов
90′
|18
|Юрий Жирков
70′
|18
|Александр Коломейцев
|20
|Роберт Мак
|7
|Сердар Азмун
60′
|14
|Далер Кузяев
84′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)