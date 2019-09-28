Семин об игре с «Зенитом»: Хорошо, что в РПЛ есть VAR

«Наверное, я неправильно реагировал на решения судьи, но я был в своей зоне. Эмоции тренера — это нормально. Я же не делал ничего такого вызывающего. Хорошо, что у нас есть VAR. Посмотрели два важных эпизода. У меня лично, как было понимание того, что VAR нужен, так и осталось. Я сам видел, что игра рукой была, это было видно даже без VAR. А чтобы забить еще, нам не хватило мастерства и правильных действий», — сказал Сёмин журналистам.