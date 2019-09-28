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28 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Семин об игре с «Зенитом»: Хорошо, что в РПЛ есть VAR

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин остался доволен тем, что на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» была использована система видеопомощи арбитрам (VAR).

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«Локомотив» в субботу на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 1:0. В первом тайме судья Михаил Вилков не засчитал гол хозяев после использования VAR, а в компенсированное время второго тайма арбитр после обращения к VAR отменил гол «Зенита».

«Наверное, я неправильно реагировал на решения судьи, но я был в своей зоне. Эмоции тренера — это нормально. Я же не делал ничего такого вызывающего. Хорошо, что у нас есть VAR. Посмотрели два важных эпизода. У меня лично, как было понимание того, что VAR нужен, так и осталось. Я сам видел, что игра рукой была, это было видно даже без VAR. А чтобы забить еще, нам не хватило мастерства и правильных действий», — сказал Сёмин журналистам.

«Очень интересный чемпионат! Пять команды — и все претендует быть лидерами. Для нас сегодня был важнейший матч, сейчас у нас будет подготовка и важнейшая игра с «Атлетико», — добавил тренер.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1128.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 21598 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминСергей Семак
Голы
Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)48′
Составы команд
1Маринату Гильерме
99Андрей Лунев
20Владислав Игнатьев
15Вячеслав Караваев
31Мачей Рыбус
3Дуглас Сантос
5Бенедикт Хеведес
6Бранислав Иванович
14Ведран Чорлука
44Ярослав Ракицкий
90′
17Рифат Жемалетдинов
5Вильмар Барриос
85′
23Жоау Мариу
27Магомед Оздоев
6Дмитрий Баринов
22Артем Дзюба
7Гжегож Крыховяк
20′
11Себастьян Дриусси
82′
27Мурило
91Алексей Сутормин
9Федор Смолов
90′
18Юрий Жирков
70′
18Александр Коломейцев
20Роберт Мак
7Сердар Азмун
60′
14Далер Кузяев
84′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты0
8Удары (всего)4
3Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
3Угловые1
17Фолы17
0Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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