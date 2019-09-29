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12:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион назвал Смолова бездарностью и разозлил фанатов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в Twitter раскритиковал нападающего московского «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, чем вызвал реакцию соцсетей.

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«Смолов заговорил. Хвала, Хорватия. GQ “Спортсмена столетия” вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков, намекнув на незабитый футболистом пенальти на ЧМ-2018. Позднее он удалил пост. По словам фигуриста, он сделал это случайно, и от своих комментариев не отказывается.

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Пользователи посчитали, что Траньков не прав. «Смолов, может, и бездарность. А ты просто клоун, и это никакими олимпийскими медалями из себя не вывести», «Самим интересно в чемпионате стартовать с форой в 12 очков от карманных “Оренбурга” и “Сочи”? От правды всегда подгорает», «Типичный болельщик “Зенита”. Обычная истеричка», писали они.

Траньков живет в Санкт-Петербурге и болеет за сине-бело-голубых. В перерыве матча между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:0) Смолов эмоционально отреагировал на то, что его гол в первом тайме был отменен. Игрок заявил, что «Зениту» можно заранее отдать золото Российской премьер-лиги.

В серии пенальти четвертьфинального матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии Смолов исполнил удар Паненки (с подсечкой) и попал во вратаря. Не реализовав пенальти, нападающий подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов.

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05:12 (мск)© Ньюстюб
Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1128.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 21598 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминСергей Семак
Голы
Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)48′
Составы команд
1Маринату Гильерме
99Андрей Лунев
20Владислав Игнатьев
15Вячеслав Караваев
31Мачей Рыбус
3Дуглас Сантос
5Бенедикт Хеведес
6Бранислав Иванович
14Ведран Чорлука
44Ярослав Ракицкий
90′
17Рифат Жемалетдинов
5Вильмар Барриос
85′
23Жоау Мариу
27Магомед Оздоев
6Дмитрий Баринов
22Артем Дзюба
7Гжегож Крыховяк
20′
11Себастьян Дриусси
82′
27Мурило
91Алексей Сутормин
9Федор Смолов
90′
18Юрий Жирков
70′
18Александр Коломейцев
20Роберт Мак
7Сердар Азмун
60′
14Далер Кузяев
84′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты0
8Удары (всего)4
3Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
3Угловые1
17Фолы17
0Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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