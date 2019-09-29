Олимпийский чемпион назвал Смолова бездарностью и разозлил фанатов

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«Смолов заговорил. Хвала, Хорватия. GQ “Спортсмена столетия” вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков, намекнув на незабитый футболистом пенальти на ЧМ-2018. Позднее он удалил пост. По словам фигуриста, он сделал это случайно, и от своих комментариев не отказывается.

Пользователи посчитали, что Траньков не прав. «Смолов, может, и бездарность. А ты просто клоун, и это никакими олимпийскими медалями из себя не вывести», «Самим интересно в чемпионате стартовать с форой в 12 очков от карманных “Оренбурга” и “Сочи”? От правды всегда подгорает», «Типичный болельщик “Зенита”. Обычная истеричка», писали они.

Траньков живет в Санкт-Петербурге и болеет за сине-бело-голубых. В перерыве матча между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:0) Смолов эмоционально отреагировал на то, что его гол в первом тайме был отменен. Игрок заявил, что «Зениту» можно заранее отдать золото Российской премьер-лиги.