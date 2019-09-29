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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА стал лидером чемпионата России

Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет на 17-й минуте встречи открыл защитник армейцев Хердур Магнуссон. Во втором тайме преимущество красно-синих увеличили полузащитники Арнор Сигурдссон (57-я) и Яка Бийол (65-я).

Таким образом, после 11 туров армейцы стали лидерами РПЛ, имея в активе 25 очков. На втором месте располагается «Ростов», на третьем — «Локомотив», на четвертом — «Зенит». У этих трех команд по 23 очка.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 6 октября.

Урал
0:3
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновВиктор Гончаренко
Голы
Хердур Магнуссон(Никола Влашич, Иван Обляков)17′
Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес, Никола Влашич)57′
Яка Бийол(Иван Обляков)65′
Нереализованные пенальти
Федор Чалов76′
Составы команд
77Олег Баклов
35Игорь Акинфеев
15Денис Кулаков
23Хердур Магнуссон
27Михаил Меркулов
31Звонимир Шарлия
8Роман Емельянов
75′
78Игорь Дивеев
19Денис Поляков
2Мариу Фернандес
6Рафал Аугустыняк
20Константин Кучаев
58Отман Эль-Кабир
98Иван Обляков
11Владимир Ильин
9Федор Чалов
44Андрей Егорычев
79′
7Ильзат Ахметов
79′
14Юрий Бавин
19Такума Нисимура
17Николай Димитров
67′
8Никола Влашич
69′
18Михал Кухарчик
25Кристиян Бистрович
20Андрей Панюков
46′
17Арнор Сигурдссон
52′61′
10Эрик Бикфалви
29Яка Бийол
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты6
8Удары (всего)12
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
7Фолы16
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
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  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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