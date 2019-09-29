ЦСКА стал лидером чемпионата России
Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской
Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской
Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет на 17-й минуте встречи открыл защитник армейцев Хердур Магнуссон. Во втором тайме преимущество
Таким образом, после 11 туров армейцы стали лидерами РПЛ, имея в активе 25 очков. На втором месте располагается «Ростов», на третьем — «Локомотив», на четвертом — «Зенит». У этих трех команд по 23 очка.
В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 6 октября.
|Дмитрий Парфенов
|Виктор Гончаренко
|Хердур Магнуссон(Никола Влашич, Иван Обляков)
|17′
|Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес, Никола Влашич)
|57′
|Яка Бийол(Иван Обляков)
|65′
|Федор Чалов
|76′
|77
|Олег Баклов
|35
|Игорь Акинфеев
|15
|Денис Кулаков
|23
|Хердур Магнуссон
|27
|Михаил Меркулов
|31
|Звонимир Шарлия
|8
|Роман Емельянов
75′
|78
|Игорь Дивеев
|19
|Денис Поляков
|2
|Мариу Фернандес
|6
|Рафал Аугустыняк
|20
|Константин Кучаев
|58
|Отман Эль-Кабир
|98
|Иван Обляков
|11
|Владимир Ильин
|9
|Федор Чалов
|44
|Андрей Егорычев
79′
|7
|Ильзат Ахметов
79′
|14
|Юрий Бавин
|19
|Такума Нисимура
|17
|Николай Димитров
67′
|8
|Никола Влашич
69′
|18
|Михал Кухарчик
|25
|Кристиян Бистрович
|20
|Андрей Панюков
46′
|17
|Арнор Сигурдссон
52′61′
|10
|Эрик Бикфалви
|29
|Яка Бийол
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)