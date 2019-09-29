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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — на чистом первом месте в РПЛ! В прошлый раз он лидировал в золотом сезоне

«Лудогорец» пошёл «армейцам» на пользу.

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* Пока в Премьер-Лиге вратарь «Урала» Олег Баклов играет исключительно против столичных команд. Дебют выпал на «Спартак» (2:1 в пользу екатеринбуржцев). Теперь 24-летний уроженец Сызрани вышел против ЦСКА. Старт на главной арене Екатеринбурга Олегу не очень удался. В пассиве — «трёшка» с игры, в активе — взятый пенальти.

* Главного героя кубкового матча Павла Погребняка — дубль в Новороссийске — Дмитрий Парфёнов придержал в запасе. Пару форвардов у хозяев составили более молодые и мобильные Ильин и Панюков. Возможно, будь у тренера возможность всё переиграть, он положился бы на более матёрого, опытного мастера. Пробивной мощи «Уралу» в наступлении остро не хватало.

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* С особенными чувствами, по-видимому, вышел на игру Юрий Бавин. Воспитанник ЦСКА последнее время мистическим образом разминался с родным клубом, пропустив три из четырёх встреч с «армейцами» (все три уральцы проиграли — дважды по 0:1, раз — 0:4). О единственном до сих пор матче против экс-одноклубников у Бавина остались приятные воспоминания — нулёвка против того ещё, «пожилого», ЦСКА, с Игнашевичем, Березуцким, Вернблумом. Был у Бавина шанс напомнить о себе ЦСКА сегодня, но его удар с убойной позиции потащил Акинфеев. Сейв матча, не иначе.

* Виктор Гончаренко в пятый раз столкнулся со своим бывшим клубом в качестве «армейца». И вновь его бойцы не пропустили от «шмелей» ни мяча — четвёртая «сухая» победа при одной безголевой ничьей.

* Главный тренер москвичей выставил, пожалуй, оптимальный с учётом травм состав. По истечении дисквалификации у Магнуссона оборона красно-синих приобрела более привычный, нежели неделю тому, вид. Тинейджеру Карпову тренер предпочёл более опытного Шарлию. Средняя линия с возвращением Облякова тоже посолиднела. Иван к середине осени набрал очень приличную форму. Помазун, Тикнизян, Елеев, Бийол и Нисимура, получив практику в Кубке, вернулись в запас. Последний, напомню, привёз из Владикавказа комплект из дубля и заработанного пенальти.

* Успех красно-синим принёс стандарт. После короткого розыгрыша с Обляковым Влашич навесил от углового флага, а Магнуссон, продавив массой Ильина, в касание переправил мяч в сетку.

Немного странно, что к одному из самых высоких игроков соперника Парфёнов «пристегнул» игрока, не обладающего защитными навыками. Видимо, из-за роста (187 см). Хотя Поляков, Емельянов — парни тоже не хилые. Роман даже чуть повыше будет.

* Ставка хозяев на фланговые навесы/прострелы в исполнении Кулакова и Меркулова до перерыва не сработала. Всего четыре удара по воротам и только один — в створ за 45 минут исчерпывающе скажут об эффективности уральского нападения. Замена как минимум одного из форвардов напрашивалась, и она состоялась уже в перерыве: потерявшийся на поле Панюков поменялся местами с Бикфалви. Если бы не травма, румынский бородач, безусловно, играл бы со старта. Такие выдумщики в Премьер-Лиге наперечёт.

* Марио Фернандесу вообще нет равных в чемпионате на своей позиции. Очередное результативное действие обрусевший бразилец совершил в начале второго тайма. Сигурдссон не дал пропасть даром замечательному кроссу армейского Супер-Марио.

* Третий гол — и снова авторства ЦСКА — получился курьёзным. Пока хозяева расставлялись на поле на стандарт, Обляков оперативно доставил мяч свежему Бийолу. Яка поочерёдно выиграл «воздух» у Полякова и Баклова и довёл счёт до крупного.

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* Единственный огорчительный момент для фаворита — смазанный пенальти Чалова, уже второй в сезоне. Фёдор снова пробил по центру, позволив Баклову немного повысить персональный суммарный балл за игру.

* ЦСКА впервые с мая 2016-го вышел на чистое первое место в чемпионате и впервые же — под командованием Гончаренко. Прошлое лидерство окончилось для красно-синих чемпионством. Для самой молодой команды лиги (средний возраст — 23,7) — большое достижение, пускай и промежуточное.

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Олег Лысенко

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Урал
0:3
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновВиктор Гончаренко
Голы
Хердур Магнуссон(Никола Влашич, Иван Обляков)17′
Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес, Никола Влашич)57′
Яка Бийол(Иван Обляков)65′
Нереализованные пенальти
Федор Чалов76′
Составы команд
77Олег Баклов
35Игорь Акинфеев
15Денис Кулаков
23Хердур Магнуссон
27Михаил Меркулов
31Звонимир Шарлия
8Роман Емельянов
75′
78Игорь Дивеев
19Денис Поляков
2Мариу Фернандес
6Рафал Аугустыняк
20Константин Кучаев
58Отман Эль-Кабир
98Иван Обляков
11Владимир Ильин
9Федор Чалов
44Андрей Егорычев
79′
7Ильзат Ахметов
79′
14Юрий Бавин
19Такума Нисимура
17Николай Димитров
67′
8Никола Влашич
69′
18Михал Кухарчик
25Кристиян Бистрович
20Андрей Панюков
46′
17Арнор Сигурдссон
52′61′
10Эрик Бикфалви
29Яка Бийол
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
2Голевые моменты6
12Удары (всего)18
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
8Фолы16
4Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
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