ЦСКА — на чистом первом месте в РПЛ! В прошлый раз он лидировал в золотом сезоне
«Лудогорец» пошёл «армейцам» на пользу.
«Лудогорец» пошёл «армейцам» на пользу.
* Пока в
* Главного героя кубкового матча Павла Погребняка — дубль в Новороссийске — Дмитрий Парфёнов придержал в запасе. Пару форвардов у хозяев составили более молодые и мобильные Ильин и Панюков. Возможно, будь у тренера возможность всё переиграть, он положился бы на более матёрого, опытного мастера. Пробивной мощи «Уралу» в наступлении остро не хватало.
* С особенными чувствами,
* Виктор Гончаренко в пятый раз столкнулся со своим бывшим клубом в качестве «армейца». И вновь его бойцы не пропустили от «шмелей» ни мяча — четвёртая «сухая» победа при одной безголевой ничьей.
* Главный тренер москвичей выставил, пожалуй, оптимальный с учётом травм состав. По истечении дисквалификации у Магнуссона оборона
* Успех
* Ставка хозяев на фланговые навесы/прострелы в исполнении Кулакова и Меркулова до перерыва не сработала. Всего четыре удара по воротам и только один — в створ за 45 минут исчерпывающе скажут об эффективности уральского нападения. Замена как минимум одного из форвардов напрашивалась, и она состоялась уже в перерыве: потерявшийся на поле Панюков поменялся местами с Бикфалви. Если бы не травма, румынский бородач, безусловно, играл бы со старта. Такие выдумщики в
* Марио Фернандесу вообще нет равных в чемпионате на своей позиции. Очередное результативное действие обрусевший бразилец совершил в начале второго тайма. Сигурдссон не дал пропасть даром замечательному кроссу армейского
* Третий гол — и снова авторства ЦСКА — получился курьёзным. Пока хозяева расставлялись на поле на стандарт, Обляков оперативно доставил мяч свежему Бийолу. Яка поочерёдно выиграл «воздух» у Полякова и Баклова и довёл счёт до крупного.
* Единственный огорчительный момент для фаворита — смазанный пенальти Чалова, уже второй в сезоне. Фёдор снова пробил по центру, позволив Баклову немного повысить персональный суммарный балл за игру.
* ЦСКА впервые с мая 2016-го вышел на чистое первое место в чемпионате и впервые же — под командованием Гончаренко. Прошлое лидерство окончилось для
Олег Лысенко
|Дмитрий Парфенов
|Виктор Гончаренко
|Хердур Магнуссон(Никола Влашич, Иван Обляков)
|17′
|Арнор Сигурдссон(Мариу Фернандес, Никола Влашич)
|57′
|Яка Бийол(Иван Обляков)
|65′
|Федор Чалов
|76′
|77
|Олег Баклов
|35
|Игорь Акинфеев
|15
|Денис Кулаков
|23
|Хердур Магнуссон
|27
|Михаил Меркулов
|31
|Звонимир Шарлия
|8
|Роман Емельянов
75′
|78
|Игорь Дивеев
|19
|Денис Поляков
|2
|Мариу Фернандес
|6
|Рафал Аугустыняк
|20
|Константин Кучаев
|58
|Отман Эль-Кабир
|98
|Иван Обляков
|11
|Владимир Ильин
|9
|Федор Чалов
|44
|Андрей Егорычев
79′
|7
|Ильзат Ахметов
79′
|14
|Юрий Бавин
|19
|Такума Нисимура
|17
|Николай Димитров
67′
|8
|Никола Влашич
69′
|18
|Михал Кухарчик
|25
|Кристиян Бистрович
|20
|Андрей Панюков
46′
|17
|Арнор Сигурдссон
52′61′
|10
|Эрик Бикфалви
|29
|Яка Бийол
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|12
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)