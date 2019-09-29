ЦСКА — на чистом первом месте в РПЛ! В прошлый раз он лидировал в золотом сезоне

* Пока в Премьер-Лиге вратарь «Урала» Олег Баклов играет исключительно против столичных команд. Дебют выпал на «Спартак» (2:1 в пользу екатеринбуржцев). Теперь 24-летний уроженец Сызрани вышел против ЦСКА. Старт на главной арене Екатеринбурга Олегу не очень удался. В пассиве — «трёшка» с игры, в активе — взятый пенальти.



* Главного героя кубкового матча Павла Погребняка — дубль в Новороссийске — Дмитрий Парфёнов придержал в запасе. Пару форвардов у хозяев составили более молодые и мобильные Ильин и Панюков. Возможно, будь у тренера возможность всё переиграть, он положился бы на более матёрого, опытного мастера. Пробивной мощи «Уралу» в наступлении остро не хватало.

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* С особенными чувствами, по-видимому, вышел на игру Юрий Бавин. Воспитанник ЦСКА последнее время мистическим образом разминался с родным клубом, пропустив три из четырёх встреч с «армейцами» (все три уральцы проиграли — дважды по 0:1, раз — 0:4). О единственном до сих пор матче против экс-одноклубников у Бавина остались приятные воспоминания — нулёвка против того ещё, «пожилого», ЦСКА, с Игнашевичем, Березуцким, Вернблумом. Был у Бавина шанс напомнить о себе ЦСКА сегодня, но его удар с убойной позиции потащил Акинфеев. Сейв матча, не иначе.

* Виктор Гончаренко в пятый раз столкнулся со своим бывшим клубом в качестве «армейца». И вновь его бойцы не пропустили от «шмелей» ни мяча — четвёртая «сухая» победа при одной безголевой ничьей.

* Главный тренер москвичей выставил, пожалуй, оптимальный с учётом травм состав. По истечении дисквалификации у Магнуссона оборона красно-синих приобрела более привычный, нежели неделю тому, вид. Тинейджеру Карпову тренер предпочёл более опытного Шарлию. Средняя линия с возвращением Облякова тоже посолиднела. Иван к середине осени набрал очень приличную форму. Помазун, Тикнизян, Елеев, Бийол и Нисимура, получив практику в Кубке, вернулись в запас. Последний, напомню, привёз из Владикавказа комплект из дубля и заработанного пенальти.

* Успех красно-синим принёс стандарт. После короткого розыгрыша с Обляковым Влашич навесил от углового флага, а Магнуссон, продавив массой Ильина, в касание переправил мяч в сетку.

Немного странно, что к одному из самых высоких игроков соперника Парфёнов «пристегнул» игрока, не обладающего защитными навыками. Видимо, из-за роста (187 см). Хотя Поляков, Емельянов — парни тоже не хилые. Роман даже чуть повыше будет.

* Ставка хозяев на фланговые навесы/прострелы в исполнении Кулакова и Меркулова до перерыва не сработала. Всего четыре удара по воротам и только один — в створ за 45 минут исчерпывающе скажут об эффективности уральского нападения. Замена как минимум одного из форвардов напрашивалась, и она состоялась уже в перерыве: потерявшийся на поле Панюков поменялся местами с Бикфалви. Если бы не травма, румынский бородач, безусловно, играл бы со старта. Такие выдумщики в Премьер-Лиге наперечёт.

* Марио Фернандесу вообще нет равных в чемпионате на своей позиции. Очередное результативное действие обрусевший бразилец совершил в начале второго тайма. Сигурдссон не дал пропасть даром замечательному кроссу армейского Супер-Марио.

* Третий гол — и снова авторства ЦСКА — получился курьёзным. Пока хозяева расставлялись на поле на стандарт, Обляков оперативно доставил мяч свежему Бийолу. Яка поочерёдно выиграл «воздух» у Полякова и Баклова и довёл счёт до крупного.

* Единственный огорчительный момент для фаворита — смазанный пенальти Чалова, уже второй в сезоне. Фёдор снова пробил по центру, позволив Баклову немного повысить персональный суммарный балл за игру.



* ЦСКА впервые с мая 2016-го вышел на чистое первое место в чемпионате и впервые же — под командованием Гончаренко. Прошлое лидерство окончилось для красно-синих чемпионством. Для самой молодой команды лиги (средний возраст — 23,7) — большое достижение, пускай и промежуточное.

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