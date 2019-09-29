Футболисты «Спартака» Жиго и Шюррле пропустят матч РПЛ против «Оренбурга»
ТАСС, 29 сентября. Защитник Самуэль Жиго и нападающий Андре Шюррле, выступающие за московский футбольный клуб «Спартак», пропустят матч 11-го тура Российской
ТАСС, 29 сентября. Защитник Самуэль Жиго и нападающий Андре Шюррле, выступающие за московский футбольный клуб «Спартак», пропустят матч 11-го тура Российской
Матч пройдет на стадионе «Открытие-Арена», начало — в 16:30 (мск).
Отмечается, что Жиго получил мышечное повреждение в матче 1/16 финала Кубка России против команды «Камаз» из Набережных Челнов (2:1) и пропускает игру по решению медицинского штаба. Шюррле не сумел попасть в заявку
С первых минут матч начнут Александр Максименко, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Гус Тил, Лоренсо Мельгарехо и Эсекьель Понсе.
В турнирной таблице «Спартак» занимает 9-е место, набрав 14 очков.