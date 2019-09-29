Футболисты «Спартака» Жиго и Шюррле пропустят матч РПЛ против «Оренбурга»

Отмечается, что Жиго получил мышечное повреждение в матче 1/16 финала Кубка России против команды «Камаз» из Набережных Челнов (2:1) и пропускает игру по решению медицинского штаба. Шюррле не сумел попасть в заявку из-за простуды.