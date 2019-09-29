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16:16 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой», продлив безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Центральный».

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Источник: РИА "Новости"

Команды встречались между собой в 11-й раз, на счету казанской команды три победы, у «Уфы» — одна, также было зафиксировано семь ничьих.

«Рубин» продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России. «Уфа» сыграла вничью в третий раз в сезоне, также клуб четыре раза терпел поражения и четыре раза одерживал победы.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-е место, набрав 11 очков. «Уфа» идет на 6-й строчке, имея в активе 15 очков. В следующем туре «Рубин» дома примет «Тамбов» 5 октября. В тот же день «Уфа» в домашнем матче сыграет с грозненским «Ахматом».

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0Красные карточки0
3Голевые моменты1
6Удары (всего)4
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины1
5Угловые2
13Фолы9
3Офсайды1
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Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
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