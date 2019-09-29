«Рубин» сыграл вничью с «Уфой», продлив безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу
КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской
КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской
Команды встречались между собой в 11-й раз, на счету казанской команды три победы, у «Уфы» — одна, также было зафиксировано семь ничьих.
«Рубин» продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России. «Уфа» сыграла вничью в третий раз в сезоне, также клуб четыре раза терпел поражения и четыре раза одерживал победы.
В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-е место, набрав 11 очков. «Уфа» идет на 6-й строчке, имея в активе 15 очков. В следующем туре «Рубин» дома примет «Тамбов» 5 октября. В тот же день «Уфа» в домашнем матче сыграет с грозненским «Ахматом».
|Роман Шаронов
|Вадим Евсеев
|22
|Юрий Дюпин
|31
|Александр Беленов
|33
|Олег Данченко
|33
|Александр Сухов
|29
|Виталий Денисов
|4
|Алексей Никитин
|3
|Константин Плиев
|15
|Александр Пуцко
|5
|Филип Уремович
12′
|55
|Джемал Табидзе
|88
|Александр Ташаев
57′
|8
|Кэтэлин Карп
|18
|Павел Могилевец
|74
|Даниил Фомин
59′
|10
|Игорь Коновалов
87′
|57
|Вячеслав Кротов
|12
|Александр Зуев
73′
|2
|Данил Круговой
61′
|21
|Хвича Кварацхелия
|9
|Денис Терентьев
|7
|Вячеслав Подберезкин
69′
|23
|Данила Емельянов
54′
|6
|Евгений Башкиров
|11
|Ловро Бизяк
|20
|Евгений Марков
57′63′
|10
|Оливье Тилль
84′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|22
|Артем Голубев
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)