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17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин — о победе над «Зенитом», Смолове, Крыховяке и матче с «Атлетико»

Эксклюзивное интервью главного тренера «Локомотива», который в субботу обыграл «Зенит» (1:0).

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Алексей Миранчук возвращается

— В каком состоянии сейчас команда после битвы с «Зенитом»? Все здоровы?

— У нас сегодня (в воскресенье. — Прим. А. Р.) день восстановительных мероприятий. Тренировка, другие обязательные процедуры. Для меня самое главное, что все живы и здоровы после тяжелейшего и важнейшего с турнирной точки зрения матча с «Зенитом». Травмированных нет.

Видео
Пресс-конференция после матча «Локомотив» — «Зенит»

— Алексей Миранчук не попал в заявку на встречу с сине-бело-голубыми. Он начнет готовится с командой в понедельник?

— Надеемся. Ждем его возвращения в общую группу. Занятие проведет — и дальше станем по нему определяться конкретно под «Атлетико».

— В отсутствие братьев лидерами «Локо» стали легионеры. Крыховяк год назад играл у вас центрального защитника, сейчас выполняет роль «десятки». Когда брали Гжегожа, представляли, что поляк насколько универсален?

— Да — еще до перехода просто прекрасно знал Крыховяка. Более того — еще до трансфера мы с ним разговаривали по поводу универсализма. И в «Севилье», и в «ПСЖ» Гжегож сменил несколько позиций. Например, в Испании провел один матч на позиции центрального защитника, потом выходил выше.

Год назад, когда у нас возникали большие сложности с составом, Крыховяк закрывал проблемные позиции. Очень важно, что он играет на топ-уровне и в обороне, и в опорной зоне, и ближе к атаке. Классный, разносторонний футболист.

— Вы согласны, что сейчас это лучший игрок чемпионата?

— Один из лучших — вне сомнений.

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— С «Зенитом» отлично смотрелся и Жоау Мариу: едва не забил сам, отдал голевую передачу на Смолова, правда, ВАР отменил взятие ворот. Португалец уже полностью адаптировался к РПЛ?

— Могу сказать, что у него еще очень долгий путь впереди. Но на сегодняшний день Жоау действительно приносит большую пользу команде.

— Смолова активно обсуждали после его речи в перерыве матча, когда форвард уколол «Зенит». Но кроме этого нападающий провел еще один качественный матч. Прежний Федор окончательно вернулся?

— Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было.

О спаде «Атлетико» речи не идет

— Удалось посмотреть хотя бы часть мадридского дерби, в котором в субботу «Атлетико» и «Реал» сделали нулевую ничью?

— Да — полностью видел второй тайм. И еще изучу в ближайшее время видео, тем более, теперь с этим нет никаких проблем: смотри что хочешь.

— И как вам «Атлетико»? В сентябре команда регулярно теряет очки, не смогла победить «Реал Сосьедад» и «Сельту». Это спад?

— Ни о каком спаде речи не идет. «Атлетико» — один из сильнейших клубов Испании и всей Европы, не просто так является одним из лидеров ла лиги. Мадридцы никогда не расслабляются, футболисты — а там собраны игроки мирового уровня — сконцентрированы в каждом матче, в каждом моменте. В этом, на мой взгляд, и есть их отличие от всех остальных.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 1.10.2019, 22:00

Локомотив-Атлетико-

— Много сейчас говорят про 19-летнего Жоау Феликса, выкупленного «Атлетико» у «Бенфики» за 126 миллионов евро. Согласны, что у парня мощное будущее?

— Безусловно — будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше.

— «Локомотив» способен его сдержать?

— Тут ответ простой — игра покажет.

— А вам нужно менять схему под «Атлетико»?

— Разумеется, должны обязательно учитывать сильные стороны соперника. Какие? Это увидите во вторник. То же могу сказать и о том, стоит ли нам менять расстановку или нет: определимся ближе к игре.

— По матчу с «Байером» было видно, как четко вы разобрали немцев. Двух дней достаточно, чтобы также разложить на молекулы команду Диего Симеоне?

— Нет, тренироваться конкретно под «Атлетико» уже не сможем. У нас есть время только для восстановления после важнейшего матча с «Зенитом». Конечно, проведем тактическое занятие, теорию. Но чтобы нормально подготовиться, нужен полноценный цикл подготовки. Такой возможности нам не дали.

— Вы много говорили о календаре. Но у «Атлетико», получается, столько же времени перед встречей с «Локо».

— Во-первых, эту тему для себя уже закрыл. Все сказал, и смысла больше говорить нет: все всё давно для себя могли понять. Во-вторых, давайте не будем сравнивать уровень игроков «Атлетико» и наш. И, кстати, количественный состав испанской команды и «Локомотива» — это разные измерения. Но это не значит, что мадридцы приедут и просто возьмут три очка. Мы побьемся!

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Локомотив
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Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 1128.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 21598 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминСергей Семак
Голы
Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)48′
Составы команд
1Маринату Гильерме
99Андрей Лунев
20Владислав Игнатьев
15Вячеслав Караваев
31Мачей Рыбус
3Дуглас Сантос
5Бенедикт Хеведес
6Бранислав Иванович
14Ведран Чорлука
44Ярослав Ракицкий
90′
17Рифат Жемалетдинов
5Вильмар Барриос
85′
23Жоау Мариу
27Магомед Оздоев
6Дмитрий Баринов
22Артем Дзюба
7Гжегож Крыховяк
20′
11Себастьян Дриусси
82′
27Мурило
91Алексей Сутормин
9Федор Смолов
90′
18Юрий Жирков
70′
18Александр Коломейцев
20Роберт Мак
7Сердар Азмун
60′
14Далер Кузяев
84′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты0
8Удары (всего)4
3Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
3Угловые1
17Фолы17
0Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
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