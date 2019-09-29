Семин — о победе над «Зенитом», Смолове, Крыховяке и матче с «Атлетико»

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Алексей Миранчук возвращается

— В каком состоянии сейчас команда после битвы с «Зенитом»? Все здоровы?

— У нас сегодня (в воскресенье. — Прим. А. Р.) день восстановительных мероприятий. Тренировка, другие обязательные процедуры. Для меня самое главное, что все живы и здоровы после тяжелейшего и важнейшего с турнирной точки зрения матча с «Зенитом». Травмированных нет.

— Алексей Миранчук не попал в заявку на встречу с сине-бело-голубыми. Он начнет готовится с командой в понедельник?

— Надеемся. Ждем его возвращения в общую группу. Занятие проведет — и дальше станем по нему определяться конкретно под «Атлетико».

— В отсутствие братьев лидерами «Локо» стали легионеры. Крыховяк год назад играл у вас центрального защитника, сейчас выполняет роль «десятки». Когда брали Гжегожа, представляли, что поляк насколько универсален?

— Да — еще до перехода просто прекрасно знал Крыховяка. Более того — еще до трансфера мы с ним разговаривали по поводу универсализма. И в «Севилье», и в «ПСЖ» Гжегож сменил несколько позиций. Например, в Испании провел один матч на позиции центрального защитника, потом выходил выше.

Год назад, когда у нас возникали большие сложности с составом, Крыховяк закрывал проблемные позиции. Очень важно, что он играет на топ-уровне и в обороне, и в опорной зоне, и ближе к атаке. Классный, разносторонний футболист.

— Вы согласны, что сейчас это лучший игрок чемпионата?

— Один из лучших — вне сомнений.

— С «Зенитом» отлично смотрелся и Жоау Мариу: едва не забил сам, отдал голевую передачу на Смолова, правда, ВАР отменил взятие ворот. Португалец уже полностью адаптировался к РПЛ?

— Могу сказать, что у него еще очень долгий путь впереди. Но на сегодняшний день Жоау действительно приносит большую пользу команде.

— Смолова активно обсуждали после его речи в перерыве матча, когда форвард уколол «Зенит». Но кроме этого нападающий провел еще один качественный матч. Прежний Федор окончательно вернулся?

— Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было.

О спаде «Атлетико» речи не идет

— Удалось посмотреть хотя бы часть мадридского дерби, в котором в субботу «Атлетико» и «Реал» сделали нулевую ничью?

— Да — полностью видел второй тайм. И еще изучу в ближайшее время видео, тем более, теперь с этим нет никаких проблем: смотри что хочешь.

— И как вам «Атлетико»? В сентябре команда регулярно теряет очки, не смогла победить «Реал Сосьедад» и «Сельту». Это спад?

— Ни о каком спаде речи не идет. «Атлетико» — один из сильнейших клубов Испании и всей Европы, не просто так является одним из лидеров ла лиги. Мадридцы никогда не расслабляются, футболисты — а там собраны игроки мирового уровня — сконцентрированы в каждом матче, в каждом моменте. В этом, на мой взгляд, и есть их отличие от всех остальных.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 1.10.2019, 22:00 Локомотив - Атлетико -

— Много сейчас говорят про 19-летнего Жоау Феликса, выкупленного «Атлетико» у «Бенфики» за 126 миллионов евро. Согласны, что у парня мощное будущее?

— Безусловно — будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше.

— «Локомотив» способен его сдержать?

— Тут ответ простой — игра покажет.

— А вам нужно менять схему под «Атлетико»?

— Разумеется, должны обязательно учитывать сильные стороны соперника. Какие? Это увидите во вторник. То же могу сказать и о том, стоит ли нам менять расстановку или нет: определимся ближе к игре.

— По матчу с «Байером» было видно, как четко вы разобрали немцев. Двух дней достаточно, чтобы также разложить на молекулы команду Диего Симеоне?

— Нет, тренироваться конкретно под «Атлетико» уже не сможем. У нас есть время только для восстановления после важнейшего матча с «Зенитом». Конечно, проведем тактическое занятие, теорию. Но чтобы нормально подготовиться, нужен полноценный цикл подготовки. Такой возможности нам не дали.

— Вы много говорили о календаре. Но у «Атлетико», получается, столько же времени перед встречей с «Локо».