Семин — о победе над «Зенитом», Смолове, Крыховяке и матче с «Атлетико»
Эксклюзивное интервью главного тренера «Локомотива», который в субботу обыграл «Зенит» (1:0).
Эксклюзивное интервью главного тренера «Локомотива», который в субботу обыграл «Зенит» (1:0).
— В каком состоянии сейчас команда после битвы с «Зенитом»? Все здоровы?
— У нас сегодня (в воскресенье. — Прим. А. Р.) день восстановительных мероприятий. Тренировка, другие обязательные процедуры. Для меня самое главное, что все живы и здоровы после тяжелейшего и важнейшего с турнирной точки зрения матча с «Зенитом». Травмированных нет.
— Алексей Миранчук не попал в заявку на встречу с
— Надеемся. Ждем его возвращения в общую группу. Занятие проведет — и дальше станем по нему определяться конкретно под «Атлетико».
— В отсутствие братьев лидерами «Локо» стали легионеры. Крыховяк год назад играл у вас центрального защитника, сейчас выполняет роль «десятки». Когда брали Гжегожа, представляли, что поляк насколько универсален?
— Да — еще до перехода просто прекрасно знал Крыховяка. Более того — еще до трансфера мы с ним разговаривали по поводу универсализма. И в «Севилье», и в «ПСЖ» Гжегож сменил несколько позиций. Например, в Испании провел один матч на позиции центрального защитника, потом выходил выше.
Год назад, когда у нас возникали большие сложности с составом, Крыховяк закрывал проблемные позиции. Очень важно, что он играет на
топ-уровнеи в обороне, и в опорной зоне, и ближе к атаке. Классный, разносторонний футболист.
— Вы согласны, что сейчас это лучший игрок чемпионата?
— Один из лучших — вне сомнений.
— С «Зенитом» отлично смотрелся и Жоау Мариу: едва не забил сам, отдал голевую передачу на Смолова, правда, ВАР отменил взятие ворот. Португалец уже полностью адаптировался к РПЛ?
— Могу сказать, что у него еще очень долгий путь впереди. Но на сегодняшний день Жоау действительно приносит большую пользу команде.
— Смолова активно обсуждали после его речи в перерыве матча, когда форвард уколол «Зенит». Но кроме этого нападающий провел еще один качественный матч. Прежний Федор окончательно вернулся?
— Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира. И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного: Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.
Вы правильно заметили — Федор проводит очень хороший сезон. Потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной. Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы — вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было.
— Удалось посмотреть хотя бы часть мадридского дерби, в котором в субботу «Атлетико» и «Реал» сделали нулевую ничью?
— Да — полностью видел второй тайм. И еще изучу в ближайшее время видео, тем более, теперь с этим нет никаких проблем: смотри что хочешь.
— И как вам «Атлетико»? В сентябре команда регулярно теряет очки, не смогла победить «Реал Сосьедад» и «Сельту». Это спад?
— Ни о каком спаде речи не идет. «Атлетико» — один из сильнейших клубов Испании и всей Европы, не просто так является одним из лидеров ла лиги. Мадридцы никогда не расслабляются, футболисты — а там собраны игроки мирового уровня — сконцентрированы в каждом матче, в каждом моменте. В этом, на мой взгляд, и есть их отличие от всех остальных.
— Много сейчас говорят про 19-летнего Жоау Феликса, выкупленного «Атлетико» у «Бенфики» за 126 миллионов евро. Согласны, что у парня мощное будущее?
— Безусловно — будущая
— «Локомотив» способен его сдержать?
— Тут ответ простой — игра покажет.
— А вам нужно менять схему под «Атлетико»?
— Разумеется, должны обязательно учитывать сильные стороны соперника. Какие? Это увидите во вторник. То же могу сказать и о том, стоит ли нам менять расстановку или нет: определимся ближе к игре.
— По матчу с «Байером» было видно, как четко вы разобрали немцев. Двух дней достаточно, чтобы также разложить на молекулы команду Диего Симеоне?
— Нет, тренироваться конкретно под «Атлетико» уже не сможем. У нас есть время только для восстановления после важнейшего матча с «Зенитом». Конечно, проведем тактическое занятие, теорию. Но чтобы нормально подготовиться, нужен полноценный цикл подготовки. Такой возможности нам не дали.
— Вы много говорили о календаре. Но у «Атлетико», получается, столько же времени перед встречей с «Локо».
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|Юрий Семин
|Сергей Семак
|Гжегож Крыховяк(Федор Смолов, Жоау Мариу)
|48′
|1
|Маринату Гильерме
|99
|Андрей Лунев
|20
|Владислав Игнатьев
|15
|Вячеслав Караваев
|31
|Мачей Рыбус
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Бенедикт Хеведес
|6
|Бранислав Иванович
|14
|Ведран Чорлука
|44
|Ярослав Ракицкий
90′
|17
|Рифат Жемалетдинов
|5
|Вильмар Барриос
85′
|23
|Жоау Мариу
|27
|Магомед Оздоев
|6
|Дмитрий Баринов
|22
|Артем Дзюба
|7
|Гжегож Крыховяк
20′
|11
|Себастьян Дриусси
82′
|27
|Мурило
|91
|Алексей Сутормин
|9
|Федор Смолов
90′
|18
|Юрий Жирков
70′
|18
|Александр Коломейцев
|20
|Роберт Мак
|7
|Сердар Азмун
60′
|14
|Далер Кузяев
84′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)