«Спартак» проиграл «Оренбургу» и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Малых (45-я минута) и Джордже Деспотович (63), у проигравших отличился Лоренсо Мельгарехо (66). На 71-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич. Лучшим игроком матча признали Деспотовича.

Для подопечных Олега Кононова это поражение стало четвертым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), последний раз красно-белые не проиграли 25 августа, тогда «Спартак» в гостях победил самарские «Крылья Советов» (2:1). Кроме того, «Спартак» после победы над ЦСКА (2:1) 19 августа в четвертый раз подряд во всех турнирах проиграл на своем поле. «Спартак» проиграл четыре матча подряд в чемпионате впервые с 2010 года, когда главным тренером команды был Валерий Карпин.