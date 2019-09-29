«Спартак» проиграл «Оренбургу» и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Малых (45-я минута) и Джордже Деспотович (63), у проигравших отличился Лоренсо Мельгарехо (66). На 71-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич. Лучшим игроком матча признали Деспотовича.
Для подопечных Олега Кононова это поражение стало четвертым подряд в Российской
Матч пропускали защитник «Спартака» Самюэль Жиго и нападающий
В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, набрав 14 очков, «Оренбург» с 11 очками идет 10-м. Перед началом 11-го тура «Оренбург» занимал последнее, 16-е место.
В следующем туре «Спартак» 6 октября в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» 5 октября примет московское «Динамо».
|Олег Кононов
|Владимир Федотов
|Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)
|65′
|Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)
|45′
|Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)
|63′
|98
|Александр Максименко
|38
|Андрей Климович
|92
|Николай Рассказов
|12
|Андрей Малых
|14
|Георгий Джикия
|13
|Сергей Терехов
21′
|29
|Илья Кутепов
6′
|4
|Урош Радакович
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|31
|Виталий Шахов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|15
|Георгий Зотов
|8
|Гус Тил
|10
|Рикарду Алвеш
|47
|Роман Зобнин
|7
|Филип Рогич
|6
|Айртон
46′
|5
|Тимур Аюпов
|38
|Андрей Ещенко
|8
|Даниэл Мишкич
33′71′
|19
|Эсекиэль Понсе
70′
|9
|Джордже Деспотович
89′
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Джоэль Фамейе
|7
|Аяз Гулиев
74′
|9
|Резиуан Мирзов
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|23
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)