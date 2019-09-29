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18:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Оренбургу» и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Малых (45-я минута) и Джордже Деспотович (63), у проигравших отличился Лоренсо Мельгарехо (66). На 71-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Оренбурга» Даниэль Мишкич. Лучшим игроком матча признали Деспотовича.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для подопечных Олега Кононова это поражение стало четвертым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), последний раз красно-белые не проиграли 25 августа, тогда «Спартак» в гостях победил самарские «Крылья Советов» (2:1). Кроме того, «Спартак» после победы над ЦСКА (2:1) 19 августа в четвертый раз подряд во всех турнирах проиграл на своем поле. «Спартак» проиграл четыре матча подряд в чемпионате впервые с 2010 года, когда главным тренером команды был Валерий Карпин.

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Матч пропускали защитник «Спартака» Самюэль Жиго и нападающий красно-белых Андре Шюррле. Жиго получил мышечное повреждение в матче Олимп — Кубка России против «Камаза» из Набережных Челнов (2:1), а Шюррле не смог сыграть из-за простуды.

В турнирной таблице «Спартак» занимает девятое место, набрав 14 очков, «Оренбург» с 11 очками идет 10-м. Перед началом 11-го тура «Оренбург» занимал последнее, 16-е место.

В следующем туре «Спартак» 6 октября в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» 5 октября примет московское «Динамо».

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 20817 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВладимир Федотов
Голы
Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)65′
Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)45′
Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)63′
Составы команд
98Александр Максименко
38Андрей Климович
92Николай Рассказов
12Андрей Малых
14Георгий Джикия
13Сергей Терехов
21′
29Илья Кутепов
6′
4Урош Радакович
10Зелимхан Бакаев
90+4′
31Виталий Шахов
25Лоренсо Мельгарехо
15Георгий Зотов
8Гус Тил
10Рикарду Алвеш
47Роман Зобнин
7Филип Рогич
6Айртон
46′
5Тимур Аюпов
38Андрей Ещенко
8Даниэл Мишкич
33′71′
19Эсекиэль Понсе
70′
9Джордже Деспотович
89′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
7Аяз Гулиев
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
23Удары (всего)13
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
6Угловые7
16Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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