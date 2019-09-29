Ну проиграли «Оренбургу», ну в большинстве, ну и что? Кононов не спешит отвечать победами
Четвертое подряд поражение «Спартака».
Четвертое подряд поражение «Спартака».
В воскресенье на «Открытие Арене» было не слишком людно. Часть
Те, кто не отказался, освистал Кононова при объявлении составов и выкрикивал в его адрес матерные заряды. Досталось и Леониду Федуну.
С бо́льшим позитивом топил за «Спартак» житель Оренбургской области Валентин Леонов. Дедушке 78 лет, но впервые матч
Валентина Николаевича заметили и пригласили в Москву, где устроили экскурсию по городу и музею «Спартака» и позвали на матч, где доверили первый удар по мячу. На выезд с собой Леонова взял «Оренбург» — идея с поездкой принадлежит им.
Сейчас земляки Леонова — одна из худших команд лиги, а любимцы откатились на седьмую строчку. «Спартак» потерял перед 11-м туром Жиго и Шюррле. Самюэля заменил Кутепов, повредивший лицо в Уфе (на поле он вышел в маске), а простуженного немца — Понсе, автор дубля в Набережных Челнах.
Первый опасный момент сотворил «Оренбург» (Максименко вытянул удар Зотова
Под конец «Спартак» расстроила травма Айртона и гол Андрея Малых. Потеряв бразильца, хозяева будто выключились из игры — «Спартак», как выразился в перерыве Кутепов, фактически остался в меньшинстве.
На место Лукаса пришлось опуститься Мельгарехо, а когда шестой номер возвращался в игру, «Оренбург» уже завершал голевую атаку. Придраться можно не только к Лоренсо: автора голевого навеса Зотова оставил без опеки Рассказов, а Георгию также беспрепятственно отпасовал Алвеш.
Реакция Кононова — ¯\_(ツ)_/¯.
В прошлом туре, где «Оренбург» уступил «Локомотиву», Малых сделал голевую передачу, а вот забивал 31-летний защитник последний раз еще в ФНЛ.
В перерыве Айртона сменил Ещенко, «Спартак» вроде как устремился вперед, а в итоге пропустил. Алвеш навесил с углового на Деспотовича, и серб оформил свой пятый мяч в сезоне.
«Спартак» тут же вернул в игру Мельгарехо. Первый гол Лоренсо за четыре месяца:
Через шесть минут Даниэль Мишкич оставил «Оренбург» в меньшинстве, но счет больше не изменился. «Спартак» впереди по ударам 24:14, нанес восемь ударов в створ против трех оренбургских, владел мячом вдвое больше — все без толку.
|Олег Кононов
|Владимир Федотов
|Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)
|65′
|Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)
|45′
|Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)
|63′
|98
|Александр Максименко
|38
|Андрей Климович
|92
|Николай Рассказов
|12
|Андрей Малых
|14
|Георгий Джикия
|13
|Сергей Терехов
21′
|29
|Илья Кутепов
6′
|4
|Урош Радакович
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|31
|Виталий Шахов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|15
|Георгий Зотов
|8
|Гус Тил
|10
|Рикарду Алвеш
|47
|Роман Зобнин
|7
|Филип Рогич
|6
|Айртон
46′
|5
|Тимур Аюпов
|38
|Андрей Ещенко
|8
|Даниэл Мишкич
33′71′
|19
|Эсекиэль Понсе
70′
|9
|Джордже Деспотович
89′
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Джоэль Фамейе
|7
|Аяз Гулиев
74′
|9
|Резиуан Мирзов
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|23
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)