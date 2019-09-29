Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Герта
04
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
Сент-Этьен
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор
СКА-Хабаровск
53
Футбол. Зарубежный
17:00
Алавес
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Фрайбург
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Армавир
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Дженоа
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Рома
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Спартак-2
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Брешиа
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чайка
31
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Вальядолид
02
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
ЦСКА
03
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Чертаново
01
Все события
Фоторепортажи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
18:52 (мск), источник: Sport24

Ну проиграли «Оренбургу», ну в большинстве, ну и что? Кононов не спешит отвечать победами

Четвертое подряд поражение «Спартака».

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В воскресенье на «Открытие Арене» было не слишком людно. Часть фан-актива «Спартака» (сектор 207) отказалась от активной поддержки в знак протеста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Те, кто не отказался, освистал Кононова при объявлении составов и выкрикивал в его адрес матерные заряды. Досталось и Леониду Федуну.

Во время загрузки произошла ошибка.

С бо́льшим позитивом топил за «Спартак» житель Оренбургской области Валентин Леонов. Дедушке 78 лет, но впервые матч красно-белых он посетил только в мае этого года, когда «Оренбург» победил 2:0 и оставил «Спартак» без прямой путевки в Лигу Европы. Леонов пришел на стадион с самодельным плакатом, написав: «Спартак», я тебя люблю с 1959 года. Село Кардаилово, Илекский район.

Источник: fcorenburg.ru

Валентина Николаевича заметили и пригласили в Москву, где устроили экскурсию по городу и музею «Спартака» и позвали на матч, где доверили первый удар по мячу. На выезд с собой Леонова взял «Оренбург» — идея с поездкой принадлежит им.

Источник: fcorenburg.ru

Сейчас земляки Леонова — одна из худших команд лиги, а любимцы откатились на седьмую строчку. «Спартак» потерял перед 11-м туром Жиго и Шюррле. Самюэля заменил Кутепов, повредивший лицо в Уфе (на поле он вышел в маске), а простуженного немца — Понсе, автор дубля в Набережных Челнах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый опасный момент сотворил «Оренбург» (Максименко вытянул удар Зотова из-под перекладины), но затем уже хозяева не давали покоя Климовичу и, казалось, ведут дело к голу. Понсе дважды бил головой, Айртон зарядил в штангу, здорово обыгравшись с Мельгарехо. Парагваец последний раз выходил в старте как раз с «Оренбургом» в 30-м туре и сегодня был одним из лучших — по крайней мере самым заряженным.

Под конец «Спартак» расстроила травма Айртона и гол Андрея Малых. Потеряв бразильца, хозяева будто выключились из игры — «Спартак», как выразился в перерыве Кутепов, фактически остался в меньшинстве.

На место Лукаса пришлось опуститься Мельгарехо, а когда шестой номер возвращался в игру, «Оренбург» уже завершал голевую атаку. Придраться можно не только к Лоренсо: автора голевого навеса Зотова оставил без опеки Рассказов, а Георгию также беспрепятственно отпасовал Алвеш.

Во время загрузки произошла ошибка.

Реакция Кононова — ¯\_(ツ)_/¯.

В прошлом туре, где «Оренбург» уступил «Локомотиву», Малых сделал голевую передачу, а вот забивал 31-летний защитник последний раз еще в ФНЛ.

В перерыве Айртона сменил Ещенко, «Спартак» вроде как устремился вперед, а в итоге пропустил. Алвеш навесил с углового на Деспотовича, и серб оформил свой пятый мяч в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» тут же вернул в игру Мельгарехо. Первый гол Лоренсо за четыре месяца:

Во время загрузки произошла ошибка.

Через шесть минут Даниэль Мишкич оставил «Оренбург» в меньшинстве, но счет больше не изменился. «Спартак» впереди по ударам 24:14, нанес восемь ударов в створ против трех оренбургских, владел мячом вдвое больше — все без толку.

  • «Спартак» потерпел четвертое поражение в чемпионате подряд, такого не случалось с 2010 года.
  • Красно-белые опустились на восьмую строчку в таблице. «Уфа» после ничьей в Казани на одно очко впереди.
  • «Оренбург» одержал третью победу в сезоне (все — со счетом 2:1) и первую выездную.
Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 20817 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВладимир Федотов
Голы
Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)65′
Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)45′
Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)63′
Составы команд
98Александр Максименко
38Андрей Климович
92Николай Рассказов
12Андрей Малых
14Георгий Джикия
13Сергей Терехов
21′
29Илья Кутепов
6′
4Урош Радакович
10Зелимхан Бакаев
90+4′
31Виталий Шахов
25Лоренсо Мельгарехо
15Георгий Зотов
8Гус Тил
10Рикарду Алвеш
47Роман Зобнин
7Филип Рогич
6Айртон
46′
5Тимур Аюпов
38Андрей Ещенко
8Даниэл Мишкич
33′71′
19Эсекиэль Понсе
70′
9Джордже Деспотович
89′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
7Аяз Гулиев
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
23Удары (всего)13
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
6Угловые7
16Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Футбольный оргазм: красавица-жена украинского игрока повторила крутой трюк Ибрагимовича
«С такими формами тебе идет все». Горячие образы ведущей «Спартака» - просто огонь!
Олег Кононов ушел из «Спартака»
«Краснодар» вдесятером обыграл «Арсенал» в чемпионате России
В Волгограде прошел самый безумный матч сезона: обзор тура ФНЛ
Семин рассказал о победе над «Зенитом» и подготовке к «Атлетико»
«Витесс» Слуцкого выиграл в меньшинстве в чемпионате Нидерландов
Мостовой: Зачем Карпину «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо
Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь