Ну проиграли «Оренбургу», ну в большинстве, ну и что? Кононов не спешит отвечать победами

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В воскресенье на «Открытие Арене» было не слишком людно. Часть фан-актива «Спартака» (сектор 207) отказалась от активной поддержки в знак протеста.

Те, кто не отказался, освистал Кононова при объявлении составов и выкрикивал в его адрес матерные заряды. Досталось и Леониду Федуну.

С бо́льшим позитивом топил за «Спартак» житель Оренбургской области Валентин Леонов. Дедушке 78 лет, но впервые матч красно-белых он посетил только в мае этого года, когда «Оренбург» победил 2:0 и оставил «Спартак» без прямой путевки в Лигу Европы. Леонов пришел на стадион с самодельным плакатом, написав: «Спартак», я тебя люблю с 1959 года. Село Кардаилово, Илекский район.

Источник: fcorenburg.ru

Валентина Николаевича заметили и пригласили в Москву, где устроили экскурсию по городу и музею «Спартака» и позвали на матч, где доверили первый удар по мячу. На выезд с собой Леонова взял «Оренбург» — идея с поездкой принадлежит им.

Источник: fcorenburg.ru

Сейчас земляки Леонова — одна из худших команд лиги, а любимцы откатились на седьмую строчку. «Спартак» потерял перед 11-м туром Жиго и Шюррле. Самюэля заменил Кутепов, повредивший лицо в Уфе (на поле он вышел в маске), а простуженного немца — Понсе, автор дубля в Набережных Челнах.

Первый опасный момент сотворил «Оренбург» (Максименко вытянул удар Зотова из-под перекладины), но затем уже хозяева не давали покоя Климовичу и, казалось, ведут дело к голу. Понсе дважды бил головой, Айртон зарядил в штангу, здорово обыгравшись с Мельгарехо. Парагваец последний раз выходил в старте как раз с «Оренбургом» в 30-м туре и сегодня был одним из лучших — по крайней мере самым заряженным.

Под конец «Спартак» расстроила травма Айртона и гол Андрея Малых. Потеряв бразильца, хозяева будто выключились из игры — «Спартак», как выразился в перерыве Кутепов, фактически остался в меньшинстве.

На место Лукаса пришлось опуститься Мельгарехо, а когда шестой номер возвращался в игру, «Оренбург» уже завершал голевую атаку. Придраться можно не только к Лоренсо: автора голевого навеса Зотова оставил без опеки Рассказов, а Георгию также беспрепятственно отпасовал Алвеш.

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Реакция Кононова — ¯\_(ツ)_/¯.

В прошлом туре, где «Оренбург» уступил «Локомотиву», Малых сделал голевую передачу, а вот забивал 31-летний защитник последний раз еще в ФНЛ.

В перерыве Айртона сменил Ещенко, «Спартак» вроде как устремился вперед, а в итоге пропустил. Алвеш навесил с углового на Деспотовича, и серб оформил свой пятый мяч в сезоне.

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«Спартак» тут же вернул в игру Мельгарехо. Первый гол Лоренсо за четыре месяца:

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Через шесть минут Даниэль Мишкич оставил «Оренбург» в меньшинстве, но счет больше не изменился. «Спартак» впереди по ударам 24:14, нанес восемь ударов в створ против трех оренбургских, владел мячом вдвое больше — все без толку.