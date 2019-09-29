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19:47 (мск), источник: ТАСС

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Специалист подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В воскресенье «Спартак» на домашнем поле проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московский клуб потерпел четвертое поражение подряд в первенстве страны и занимает девятое место в таблице. До этого московский клуб проиграл по сумме двух матчей португальской «Браге» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы и покинул турнир. После матча с «Оренбургом» Кононов проигнорировал обязательное флеш-интервью телеканалу «Матч Премьер», а затем не явился на послематчевую пресс-конференцию.

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«Руководство футбольного клуба “Спартак” приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера “Спартака” сразу после матча с “Оренбургом” в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в заявлении клуба.

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Отмечается, что к следующему матчу команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить 37-летний Сергей Кузнецов, входивший в штаб Кононова. Кузнецов, имеющий помимо российского венгерское и украинское гражданство, летом 2018 года завершил карьеру футболиста и стал одним из ассистентов Кононова в тульском «Арсенале», а затем перебрался с ним в «Спартак». Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.

Кононову 53 года, он возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки итальянца Массимо Карреры.

Тренерскую карьеру Кононов начал в 2000 году в белорусском «Торпедо» (Минск), также он работал в белорусском «Локомотиве» (Минск), украинском «Металлурге» и молдавском «Шерифе». Первым клубом Кононова в качестве главного тренера стали украинские «Карпаты», которые специалист возглавлял с 2008 по 2011 год, в 2012—2013 годах он был главным тренером «Севастополя». В России Кононов дебютировал в «Краснодаре» в 2013 году, под руководством специалиста краснодарский клуб в сезоне-2013/14 вышел в финал Кубка России, а в следующем сезоне стал бронзовым призером первенства страны. В «Краснодаре» он работал до 2017 года, после чего возглавлял грозненский «Ахмат» и тульский «Арсенал».

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Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 20817 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВладимир Федотов
Голы
Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)65′
Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)45′
Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)63′
Составы команд
98Александр Максименко
38Андрей Климович
92Николай Рассказов
12Андрей Малых
14Георгий Джикия
13Сергей Терехов
21′
29Илья Кутепов
6′
4Урош Радакович
10Зелимхан Бакаев
90+4′
31Виталий Шахов
25Лоренсо Мельгарехо
15Георгий Зотов
8Гус Тил
10Рикарду Алвеш
47Роман Зобнин
7Филип Рогич
6Айртон
46′
5Тимур Аюпов
38Андрей Ещенко
8Даниэл Мишкич
33′71′
19Эсекиэль Понсе
70′
9Джордже Деспотович
89′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
7Аяз Гулиев
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
23Удары (всего)13
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
6Угловые7
16Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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