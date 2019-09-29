Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

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Специалист подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В воскресенье «Спартак» на домашнем поле проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московский клуб потерпел четвертое поражение подряд в первенстве страны и занимает девятое место в таблице. До этого московский клуб проиграл по сумме двух матчей португальской «Браге» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы и покинул турнир. После матча с «Оренбургом» Кононов проигнорировал обязательное флеш-интервью телеканалу «Матч Премьер», а затем не явился на послематчевую пресс-конференцию.

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«Руководство футбольного клуба “Спартак” приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера “Спартака” сразу после матча с “Оренбургом” в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что к следующему матчу команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить 37-летний Сергей Кузнецов, входивший в штаб Кононова. Кузнецов, имеющий помимо российского венгерское и украинское гражданство, летом 2018 года завершил карьеру футболиста и стал одним из ассистентов Кононова в тульском «Арсенале», а затем перебрался с ним в «Спартак». Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.

Кононову 53 года, он возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки итальянца Массимо Карреры.