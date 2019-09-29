Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает
Специалист подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.
В воскресенье «Спартак» на домашнем поле проиграл «Оренбургу» (1:2) в матче 11-го тура Российской
«Руководство футбольного клуба “Спартак” приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера “Спартака” сразу после матча с “Оренбургом” в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что к следующему матчу команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить 37-летний Сергей Кузнецов, входивший в штаб Кононова. Кузнецов, имеющий помимо российского венгерское и украинское гражданство, летом 2018 года завершил карьеру футболиста и стал одним из ассистентов Кононова в тульском «Арсенале», а затем перебрался с ним в «Спартак». Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.
Кононову 53 года, он возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года, сменив испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки итальянца Массимо Карреры.
Тренерскую карьеру Кононов начал в 2000 году в белорусском «Торпедо» (Минск), также он работал в белорусском «Локомотиве» (Минск), украинском «Металлурге» и молдавском «Шерифе». Первым клубом Кононова в качестве главного тренера стали украинские «Карпаты», которые специалист возглавлял с 2008 по 2011 год, в 2012—2013 годах он был главным тренером «Севастополя». В России Кононов дебютировал в «Краснодаре» в 2013 году, под руководством специалиста краснодарский клуб в сезоне-2013/14 вышел в финал Кубка России, а в следующем сезоне стал бронзовым призером первенства страны. В «Краснодаре» он работал до 2017 года, после чего возглавлял грозненский «Ахмат» и тульский «Арсенал».
|Олег Кононов
|Владимир Федотов
|Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)
|65′
|Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)
|45′
|Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)
|63′
|98
|Александр Максименко
|38
|Андрей Климович
|92
|Николай Рассказов
|12
|Андрей Малых
|14
|Георгий Джикия
|13
|Сергей Терехов
21′
|29
|Илья Кутепов
6′
|4
|Урош Радакович
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|31
|Виталий Шахов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|15
|Георгий Зотов
|8
|Гус Тил
|10
|Рикарду Алвеш
|47
|Роман Зобнин
|7
|Филип Рогич
|6
|Айртон
46′
|5
|Тимур Аюпов
|38
|Андрей Ещенко
|8
|Даниэл Мишкич
33′71′
|19
|Эсекиэль Понсе
70′
|9
|Джордже Деспотович
89′
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Джоэль Фамейе
|7
|Аяз Гулиев
74′
|9
|Резиуан Мирзов
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|23
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)