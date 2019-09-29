Кононов — все. «Спартак» принял отставку, против «Краснодара» тренером будет Кузнецов
Это конец.
Это конец.
«Спартак» сегодня снова проиграл. Четвертый раз подряд, четвертый раз в сентябре в РПЛ. Притом снова команде намного ниже уровнем. Дома, на «Открытие Арене»
Но не вышло. Для начала Кононова хейтили фанаты «Спартака»: посылали на три буквы характерной кричалкой. Приятного мало, но такая вот позиция болельщиков.
Оскорбив действующего коуча, фэны увидели очередной кошмарный матч «Спартака». Под руководством этого самого коуча.
Так что сегодня болельщиков
Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера «Спартака» сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами команды. К следующему матчу с ФК «Краснодар» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.
Сухие цифры: Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. Под его руководством
Но дело не только в футболе. Кононов из харизматичного тренера в «Спартаке»
|Олег Кононов
|Владимир Федотов
|Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)
|65′
|Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)
|45′
|Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)
|63′
|98
|Александр Максименко
|38
|Андрей Климович
|92
|Николай Рассказов
|12
|Андрей Малых
|14
|Георгий Джикия
|13
|Сергей Терехов
21′
|29
|Илья Кутепов
6′
|4
|Урош Радакович
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|31
|Виталий Шахов
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|15
|Георгий Зотов
|8
|Гус Тил
|10
|Рикарду Алвеш
|47
|Роман Зобнин
|7
|Филип Рогич
|6
|Айртон
46′
|5
|Тимур Аюпов
|38
|Андрей Ещенко
|8
|Даниэл Мишкич
33′71′
|19
|Эсекиэль Понсе
70′
|9
|Джордже Деспотович
89′
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Джоэль Фамейе
|7
|Аяз Гулиев
74′
|9
|Резиуан Мирзов
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|23
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)