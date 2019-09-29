Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Герта
04
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
Сент-Этьен
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор
СКА-Хабаровск
53
Футбол. Зарубежный
17:00
Алавес
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Фрайбург
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Армавир
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Дженоа
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Рома
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Спартак-2
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Брешиа
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чайка
31
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Вальядолид
02
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
ЦСКА
03
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Чертаново
01
Все события
Фоторепортажи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
20:29 (мск), источник: Sport24

Кононов — все. «Спартак» принял отставку, против «Краснодара» тренером будет Кузнецов

Это конец.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Спартак» сегодня снова проиграл. Четвертый раз подряд, четвертый раз в сентябре в РПЛ. Притом снова команде намного ниже уровнем. Дома, на «Открытие Арене» красно-белые не справились всего-то с «Оренбургом» — 1:2. Об отставке Кононова говорят давно, но сегодня казалось, что уж в один мяч «Спартак» победу сможет вымучить. И тренера оставят.

Но не вышло. Для начала Кононова хейтили фанаты «Спартака»: посылали на три буквы характерной кричалкой. Приятного мало, но такая вот позиция болельщиков.

Оскорбив действующего коуча, фэны увидели очередной кошмарный матч «Спартака». Под руководством этого самого коуча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так что сегодня болельщиков красно-белых скорее порадовала новость: матч против «Оренбурга» стал последним для Кононова в «Спартаке». Все. Олег Георгиевич официально подал в отставку. Клуб официально ее принял. Кононов даже не пришел на послематчевую пресс-конференцию.

Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера «Спартака» сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами команды. К следующему матчу с ФК «Краснодар» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.
Заявление Совета директоров ФК «Спартак-Москва»

Сухие цифры: Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года. Под его руководством красно-белые провели 36 матчей: 16 побед, 14 поражений, 6 ничьих. Статистика, мягко говоря, паршивая для топ-клуба. Сейчас в таблице РПЛ красно-белые после 11 туров лишь на 9-м месте. Это худший результат с 2003 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но дело не только в футболе. Кононов из харизматичного тренера в «Спартаке» зачем-то стал Пиджаком, которого почти никто не уважает. Ладно респект — в тренде просто стебать Олега Георгиевича. Ну как не стебать его пафосные, бессмысленные пресс-конференции, рафинированные речи, апатичное поведение, непонятные решения и далее по списку. Кононов в «Спартаке» старался (топовое достижение), но это точно не тот тренер, по которому будут скучать. Что болельщики, что игроки.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 20817 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовВладимир Федотов
Голы
Лоренсо Мельгарехо(Зелимхан Бакаев)65′
Андрей Малых(Георгий Зотов, Рикарду Алвеш)45′
Джордже Деспотович(Рикарду Алвеш)63′
Составы команд
98Александр Максименко
38Андрей Климович
92Николай Рассказов
12Андрей Малых
14Георгий Джикия
13Сергей Терехов
21′
29Илья Кутепов
6′
4Урош Радакович
10Зелимхан Бакаев
90+4′
31Виталий Шахов
25Лоренсо Мельгарехо
15Георгий Зотов
8Гус Тил
10Рикарду Алвеш
47Роман Зобнин
7Филип Рогич
6Айртон
46′
5Тимур Аюпов
38Андрей Ещенко
8Даниэл Мишкич
33′71′
19Эсекиэль Понсе
70′
9Джордже Деспотович
89′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
7Аяз Гулиев
74′
9Резиуан Мирзов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
23Удары (всего)13
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
6Угловые7
16Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Футбольный оргазм: красавица-жена украинского игрока повторила крутой трюк Ибрагимовича
«С такими формами тебе идет все». Горячие образы ведущей «Спартака» - просто огонь!
«Краснодар» вдесятером обыграл «Арсенал» в чемпионате России
В Волгограде прошел самый безумный матч сезона: обзор тура ФНЛ
Семин рассказал о победе над «Зенитом» и подготовке к «Атлетико»
«Витесс» Слуцкого выиграл в меньшинстве в чемпионате Нидерландов
Мостовой: Зачем Карпину «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо
Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь