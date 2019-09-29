«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 29 сентября. «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 29 сентября. «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Забитыми мячами отметились Ари (38-я минута, с пенальти) и
Дебютный матч в составе «Краснодара» провел португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выйдя на замену на 78-й минуте вместо Дмитрия Стоцкого. Он стал игроком «Краснодара» 2 сентября, до этого португалец в течение пяти сезонов выступал за московский «Локомотив».
В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 23 очка, столько же в активе имеют еще три команды — «Локомотив», «Ростов» и
В следующем туре «Краснодар» примет московский «Спартак», «Арсенал» в гостях сыграет с «Локомотивом». Оба матча пройдут 6 октября.
|Мурад Мусаев
|Игорь Черевченко
|Арикленес да Силва Ари
|38′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|63′
|39
|Матвей Сафонов
|36
|Михаил Левашов
|98
|Сергей Петров
|4
|Роберт Бауэр
|6
|Кристиан Рамирес
|21
|Виктор Альварес
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|6
|Максим Беляев
|4
|Александр Мартынович
90+6′
|8
|Гиа Григалава
|52
|Тонни Вилена
90+2′
|27
|Александр Ломовицкий
43′
|9
|Арикленес да Силва Ари
|11
|Сергей Ткачев
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|10
|Эванс Кангва
|14
|Кристоффер Олссон
45+1′84′
|23
|Игорь Горбатенко
|47
|Даниил Уткин
|70
|Георгий Костадинов
|89
|Дмитрий Стоцкий
78′
|22
|Даниил Лесовой
74′
|99
|Мануэл Фернандеш
|48
|Евгений Луценко
|33
|Маркус Берг
71′
|77
|Руслан Камболов
|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|18
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)