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21:32 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 29 сентября. «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Забитыми мячами отметились Ари (38-я минута, с пенальти) и Магомед-Шапи Сулейманов (64). В добавленное время прямая красная карточка после использования системы видеоассистента рефери (VAR) была показана игроку «Краснодара» Тонни Вильене. «Краснодар» прервал серию из трех поражений во всех турнирах, до этого команда проиграла швейцарскому «Базелю» в Лиге Европы (0:5), ЦСКА в чемпионате страны (2:3) и «Нижнему Новгороду» в Олимп — Кубке России (0:1). Краснодарцы одержали четвертую победу подряд в очных встречах с тульским клубом, не пропустив ни одного гола.

Дебютный матч в составе «Краснодара» провел португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выйдя на замену на 78-й минуте вместо Дмитрия Стоцкого. Он стал игроком «Краснодара» 2 сентября, до этого португалец в течение пяти сезонов выступал за московский «Локомотив».

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав 23 очка, столько же в активе имеют еще три команды — «Локомотив», «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит». Лидирует в таблице московский ЦСКА с 25 очками. «Арсенал», имея в активе 14 очков, идет на восьмом месте.

В следующем туре «Краснодар» примет московский «Спартак», «Арсенал» в гостях сыграет с «Локомотивом». Оба матча пройдут 6 октября.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 23516 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевИгорь Черевченко
Голы
Арикленес да Силва Ари38′
Магомед-Шапи Сулейманов63′
Составы команд
39Матвей Сафонов
36Михаил Левашов
98Сергей Петров
4Роберт Бауэр
6Кристиан Рамирес
21Виктор Альварес
3Йон Гудни Фьолусон
6Максим Беляев
4Александр Мартынович
90+6′
8Гиа Григалава
52Тонни Вилена
90+2′
27Александр Ломовицкий
43′
9Арикленес да Силва Ари
11Сергей Ткачев
93Магомед-Шапи Сулейманов
10Эванс Кангва
14Кристоффер Олссон
45+1′84′
23Игорь Горбатенко
47Даниил Уткин
70Георгий Костадинов
89Дмитрий Стоцкий
78′
22Даниил Лесовой
74′
99Мануэл Фернандеш
48Евгений Луценко
33Маркус Берг
71′
77Руслан Камболов
Статистика
2Желтые карточки1
1Красные карточки0
4Голевые моменты6
18Удары (всего)19
6Удары в створ4
2Штанги, перекладины1
6Угловые4
9Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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