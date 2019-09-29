Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Марсель
Ренн
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн
Герта
04
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
Сент-Этьен
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор
СКА-Хабаровск
53
Футбол. Зарубежный
17:00
Алавес
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Фрайбург
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Армавир
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Торпедо М
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Дженоа
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Рома
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Болонья
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Спартак-2
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Брешиа
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чайка
31
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Вальядолид
02
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
ЦСКА
03
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Чертаново
01
Все события
Фоторепортажи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Мостовой: Зачем Карпину идти в «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо

Бывший полузащитник красно-белых — об отставке Олега Кононова и будущем команды.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

— Как восприняли увольнение главного тренера москвичей? — вопрос Мостовому.

— Вот только недавно узнал об этом. А он сам ушел или его уволили?

— Согласно официальному сайту «Спартака», руководство клуба приняло отставку Кононова.

— Ясно. Просто сами тренеры редко когда идут на такой шаг. А тут после первого тайма я даже пошутил: можно было Кононову уйти прямо в перерыве. Раньше же такого не было, да?

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 11, 29.09.2019, 16:30

Спартак1Оренбург2

— Но он дождался финального свистка.

— Что тут скажешь? Все к этому и шло. Единственное — не ожидал, что проиграем «Оренбургу», «Уфе», «Уралу»… Последние полгода многие говорили и задавались вопросом, когда Кононов уйдет.

— Почему у него не получилось в «Спартаке»?

— Изначально не понимал, почему позвали именно Кононова. Мне возражали — он поставил игру в «Краснодаре». Отвечал — там состав нормальный, потому и поставил.

— То есть, у красно-белых сейчас не тот подбор футболистов?

— Просто в «Спартаке» произошла глобальная перестройка. Если бы не ушли четыре-пять футболистов — те же Зе Луиш, Фернанду, Луиз Адриану, то все было бы нормально. Но раз пошли такие кадровые перемены, потребовалось время.

Только в такой команде нужно давать результат сразу. Здесь и сейчас. Вот в чем дело. А этого не получается. Значит, напрашивается отставка.

— А вам не кажется, что «Спартак» ошибся с трансферами?

— Есть такое. До сих пор не могу понять мотивов приобретения Понсе, Ларссона. Есть, наверное, у них перспектива, но время-то не ждет. Купили чеха Крала… Большие деньги потратили. Переплата налицо.

Фоторепортаж
Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова

— За Тила чуть ли ни 20 миллионов евро заплатили.

— Да… Цена очень высокая. Почему? Как так?

— Вы заметили — Тил против «Оренбурга» хоть одну передачу острую отдал?

— Так можно претензии предъявить не только по этой игре. И с «КАМАЗом» и так далее. Когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк! Пришел, на себя посадил четверых и побежал, забил, отдал. По Витселю тоже сразу было все видно. А здесь что-то не то.

— Вы сказали, что изначально не понимали, за какие заслуги позвали Кононова. Но ведь Карреру тоже мало кто знал.

— Согласен! Так сложилось. Карреру никто не знал, а при нем у «Спартака» поперло. Про Кононова же говорили, что он футбол поставил в «Краснодаре», в «Арсенале» неплохо работал. Какой футбол?!

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»

— Сейчас поставили и.о. Сергея Кузнецова, помощника Кононова. Может быть, и он «выстрелит»?

— Это все-таки экстренная мера. Сейчас можно и мне позвонить — так же приду и сяду на скамейку. И ничего страшного. Хуже не будет. Совсем недавно тренировал какой-то Рианчо. Я вообще о таком не слышал…

— Он работал и у Бердыева, и в киевском «Динамо».

— Да таких тренеров полно! Если всех перечислять… В некоторых клубах по 10 человек сидит на скамейке. Еще 10 — на трибуне.

Видео
«Спартак» — «Зенит»: Бердыев приходил просто так?

— Вариант с Бердыевым вам кажется реалистичным?

— Были же с ним когда-то разговоры. Но давайте не станем обсуждать эту тему. За последние годы столько всего в «Спартаке» происходило… Тут как карта ляжет. Все равно решает Федун, совет директоров и так далее.

— Так, может быть, дело не только в Кононове? Некоторые специалисты считают: любой тренер на его месте кувыркался бы с этим составом.

— Ясно, что с Луизом Адриану, Фернанду, Зе Луишем вряд ли «Спартак» так сейчас играл бы. Но ведь новичков кто-то привел, так? Кто-то же затеял эту перестройку, да? Другое дело, что Кононов согласился пойти в такой «Спартак», осознавал, на что он подписывается.

— Вы понимаете тех болельщиков, которые призывают вернуть Карреру?

— У фанатов всегда есть право на свое мнение. Их логику можно понять.

За 16 лет только Каррера привел «Спартак» к чемпионству. Поэтому его и любят, и вспоминают. Но он же приехал сюда третьим помощником. Так сложилась судьба. Вернуть его? Я не знаю… Мне кажется, стоит позвать иностранца. Хотя у того же Эмери и Лаудрупа не получилось.

— Гаттузо прилетал в Москву.

— Да в «Спартак» выстраивается целая очередь, чтобы только туда попасть. Как в «Реал» и «Барселону».

— Поймете Карпина, если он оставит «Ростов» ради «Спартака»?

— Нет. А зачем ему идти в «Спартак»? У него и в «Ростове» все хорошо. Зачем ему второй (или в третий раз) входить в одну и ту же реку?

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Олег Кононов ушел из «Спартака»
«Краснодар» вдесятером обыграл «Арсенал» в чемпионате России
В Волгограде прошел самый безумный матч сезона: обзор тура ФНЛ
Семин рассказал о победе над «Зенитом» и подготовке к «Атлетико»
«Витесс» Слуцкого выиграл в меньшинстве в чемпионате Нидерландов
Даниил Квят прокомментировал свое выступление на Гран-при России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь