Александр Мостовой: Зачем Карпину идти в «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо

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— Как восприняли увольнение главного тренера москвичей? — вопрос Мостовому.

— Вот только недавно узнал об этом. А он сам ушел или его уволили?

— Согласно официальному сайту «Спартака», руководство клуба приняло отставку Кононова.

— Ясно. Просто сами тренеры редко когда идут на такой шаг. А тут после первого тайма я даже пошутил: можно было Кононову уйти прямо в перерыве. Раньше же такого не было, да?

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 11, 29.09.2019, 16:30 Спартак 1 Оренбург 2

— Но он дождался финального свистка.

— Что тут скажешь? Все к этому и шло. Единственное — не ожидал, что проиграем «Оренбургу», «Уфе», «Уралу»… Последние полгода многие говорили и задавались вопросом, когда Кононов уйдет.

— Почему у него не получилось в «Спартаке»?

— Изначально не понимал, почему позвали именно Кононова. Мне возражали — он поставил игру в «Краснодаре». Отвечал — там состав нормальный, потому и поставил.

— То есть, у красно-белых сейчас не тот подбор футболистов?

— Просто в «Спартаке» произошла глобальная перестройка. Если бы не ушли четыре-пять футболистов — те же Зе Луиш, Фернанду, Луиз Адриану, то все было бы нормально. Но раз пошли такие кадровые перемены, потребовалось время.

Только в такой команде нужно давать результат сразу. Здесь и сейчас. Вот в чем дело. А этого не получается. Значит, напрашивается отставка.

— А вам не кажется, что «Спартак» ошибся с трансферами?

— Есть такое. До сих пор не могу понять мотивов приобретения Понсе, Ларссона. Есть, наверное, у них перспектива, но время-то не ждет. Купили чеха Крала… Большие деньги потратили. Переплата налицо.

— За Тила чуть ли ни 20 миллионов евро заплатили.

— Да… Цена очень высокая. Почему? Как так?

— Вы заметили — Тил против «Оренбурга» хоть одну передачу острую отдал?

— Так можно претензии предъявить не только по этой игре. И с «КАМАЗом» и так далее. Когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк! Пришел, на себя посадил четверых и побежал, забил, отдал. По Витселю тоже сразу было все видно. А здесь что-то не то.

— Вы сказали, что изначально не понимали, за какие заслуги позвали Кононова. Но ведь Карреру тоже мало кто знал.

— Согласен! Так сложилось. Карреру никто не знал, а при нем у «Спартака» поперло. Про Кононова же говорили, что он футбол поставил в «Краснодаре», в «Арсенале» неплохо работал. Какой футбол?!

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»

— Сейчас поставили и.о. Сергея Кузнецова, помощника Кононова. Может быть, и он «выстрелит»?

— Это все-таки экстренная мера. Сейчас можно и мне позвонить — так же приду и сяду на скамейку. И ничего страшного. Хуже не будет. Совсем недавно тренировал какой-то Рианчо. Я вообще о таком не слышал…

— Он работал и у Бердыева, и в киевском «Динамо».

— Да таких тренеров полно! Если всех перечислять… В некоторых клубах по 10 человек сидит на скамейке. Еще 10 — на трибуне.

— Вариант с Бердыевым вам кажется реалистичным?

— Были же с ним когда-то разговоры. Но давайте не станем обсуждать эту тему. За последние годы столько всего в «Спартаке» происходило… Тут как карта ляжет. Все равно решает Федун, совет директоров и так далее.

— Так, может быть, дело не только в Кононове? Некоторые специалисты считают: любой тренер на его месте кувыркался бы с этим составом.

— Ясно, что с Луизом Адриану, Фернанду, Зе Луишем вряд ли «Спартак» так сейчас играл бы. Но ведь новичков кто-то привел, так? Кто-то же затеял эту перестройку, да? Другое дело, что Кононов согласился пойти в такой «Спартак», осознавал, на что он подписывается.

— Вы понимаете тех болельщиков, которые призывают вернуть Карреру?

— У фанатов всегда есть право на свое мнение. Их логику можно понять.

За 16 лет только Каррера привел «Спартак» к чемпионству. Поэтому его и любят, и вспоминают. Но он же приехал сюда третьим помощником. Так сложилась судьба. Вернуть его? Я не знаю… Мне кажется, стоит позвать иностранца. Хотя у того же Эмери и Лаудрупа не получилось.

— Гаттузо прилетал в Москву.

— Да в «Спартак» выстраивается целая очередь, чтобы только туда попасть. Как в «Реал» и «Барселону».

— Поймете Карпина, если он оставит «Ростов» ради «Спартака»?