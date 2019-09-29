Александр Мостовой: Зачем Карпину идти в «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо
Бывший полузащитник
Бывший полузащитник
— Как восприняли увольнение главного тренера москвичей? — вопрос Мостовому.
— Вот только недавно узнал об этом. А он сам ушел или его уволили?
— Согласно официальному сайту «Спартака», руководство клуба приняло отставку Кононова.
— Ясно. Просто сами тренеры редко когда идут на такой шаг. А тут после первого тайма я даже пошутил: можно было Кононову уйти прямо в перерыве. Раньше же такого не было, да?
— Но он дождался финального свистка.
— Что тут скажешь? Все к этому и шло. Единственное — не ожидал, что проиграем «Оренбургу», «Уфе», «Уралу»… Последние полгода многие говорили и задавались вопросом, когда Кононов уйдет.
— Почему у него не получилось в «Спартаке»?
— Изначально не понимал, почему позвали именно Кононова. Мне возражали — он поставил игру в «Краснодаре». Отвечал — там состав нормальный, потому и поставил.
— То есть, у
— Просто в «Спартаке» произошла глобальная перестройка. Если бы не ушли
Только в такой команде нужно давать результат сразу. Здесь и сейчас. Вот в чем дело. А этого не получается. Значит, напрашивается отставка.
— А вам не кажется, что «Спартак» ошибся с трансферами?
— Есть такое. До сих пор не могу понять мотивов приобретения Понсе, Ларссона. Есть, наверное, у них перспектива, но
— За Тила чуть ли ни 20 миллионов евро заплатили.
— Да… Цена очень высокая. Почему? Как так?
— Вы заметили — Тил против «Оренбурга» хоть одну передачу острую отдал?
— Так можно претензии предъявить не только по этой игре. И с «КАМАЗом» и так далее. Когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк! Пришел, на себя посадил четверых и побежал, забил, отдал. По Витселю тоже сразу было все видно. А здесь
— Вы сказали, что изначально не понимали, за какие заслуги позвали Кононова. Но ведь Карреру тоже мало кто знал.
— Согласен! Так сложилось. Карреру никто не знал, а при нем у «Спартака» поперло. Про Кононова же говорили, что он футбол поставил в «Краснодаре», в «Арсенале» неплохо работал. Какой футбол?!
— Сейчас поставили и.о. Сергея Кузнецова, помощника Кононова. Может быть, и он «выстрелит»?
— Это
— Он работал и у Бердыева, и в киевском «Динамо».
— Да таких тренеров полно! Если всех перечислять… В некоторых клубах по 10 человек сидит на скамейке. Еще 10 — на трибуне.
— Вариант с Бердыевым вам кажется реалистичным?
— Были же с ним
— Так, может быть, дело не только в Кононове? Некоторые специалисты считают: любой тренер на его месте кувыркался бы с этим составом.
— Ясно, что с Луизом Адриану, Фернанду, Зе Луишем вряд ли «Спартак» так сейчас играл бы. Но ведь новичков
— Вы понимаете тех болельщиков, которые призывают вернуть Карреру?
— У фанатов всегда есть право на свое мнение. Их логику можно понять.
За 16 лет только Каррера привел «Спартак» к чемпионству. Поэтому его и любят, и вспоминают. Но он же приехал сюда третьим помощником. Так сложилась судьба. Вернуть его? Я не знаю… Мне кажется, стоит позвать иностранца. Хотя у того же Эмери и Лаудрупа не получилось.
— Гаттузо прилетал в Москву.
— Да в «Спартак» выстраивается целая очередь, чтобы только туда попасть. Как в «Реал» и «Барселону».
— Поймете Карпина, если он оставит «Ростов» ради «Спартака»?
— Нет. А зачем ему идти в «Спартак»? У него и в «Ростове» все хорошо. Зачем ему второй (или в третий раз) входить в одну и ту же реку?