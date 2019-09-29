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29 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Фернандеш: Было сложно адаптироваться к стилю игры «Краснодара»

КРАСНОДАР, 29 сен — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Мануэл Фернандеш признался, что у него с трудом получилось адаптироваться к стилю игры «горожан».

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Источник: РИА "Новости"

Португальский хавбек в воскресенье дебютировал в составе «Краснодара» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0). Он появился на поле на 78-й минуте, заменив Дмитрия Стоцкого. Фернандеш стал игроком «Краснодара» в сентябре, перейдя в клуб на правах свободного агента. Его контракт с «быками» рассчитан до конца сезона-2019/20.

«Я восстановился после травмы, раз сыграл сегодня. Да, у меня было повреждение левого голеностопа, из-за него я пропустил три недели, но сейчас восстановился и полностью был готов к сегодняшнему матчу. Мне пока сложно дается адаптация к стилю “Краснодара”, но ключевым для меня было восстановление потерянной физической формы», — сказал журналистам Фернандеш.

«Атмосфера на стадионе сегодня была отличной, я уже играл здесь в составе “Локомотива” в чемпионате России. Но когда выступаешь за “Краснодар”, она становится даже лучше. Надеюсь, мы будем играть в будущем более организованно и порадуем болельщиков нашей игрой», — резюмировал футболист.

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 23516 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевИгорь Черевченко
Голы
Арикленес да Силва Ари38′
Магомед-Шапи Сулейманов63′
Составы команд
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36Михаил Левашов
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4Александр Мартынович
90+6′
8Гиа Григалава
52Тонни Вилена
90+2′
27Александр Ломовицкий
43′
9Арикленес да Силва Ари
11Сергей Ткачев
93Магомед-Шапи Сулейманов
10Эванс Кангва
14Кристоффер Олссон
45+1′84′
23Игорь Горбатенко
47Даниил Уткин
70Георгий Костадинов
89Дмитрий Стоцкий
78′
22Даниил Лесовой
74′
99Мануэл Фернандеш
48Евгений Луценко
33Маркус Берг
71′
77Руслан Камболов
Статистика
2Желтые карточки1
1Красные карточки0
4Голевые моменты6
18Удары (всего)19
6Удары в створ4
2Штанги, перекладины1
6Угловые4
9Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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