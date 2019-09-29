Фернандеш: Было сложно адаптироваться к стилю игры «Краснодара»

Источник: РИА "Новости"

Португальский хавбек в воскресенье дебютировал в составе «Краснодара» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0). Он появился на поле на 78-й минуте, заменив Дмитрия Стоцкого. Фернандеш стал игроком «Краснодара» в сентябре, перейдя в клуб на правах свободного агента. Его контракт с «быками» рассчитан до конца сезона-2019/20.

«Я восстановился после травмы, раз сыграл сегодня. Да, у меня было повреждение левого голеностопа, из-за него я пропустил три недели, но сейчас восстановился и полностью был готов к сегодняшнему матчу. Мне пока сложно дается адаптация к стилю “Краснодара”, но ключевым для меня было восстановление потерянной физической формы», — сказал журналистам Фернандеш.