Новый скандал в РПЛ. «Арсенал» считает, что играл против команды судей
Президент тульского клуба Гурам Аджоев сделал мощное заявление через «СЭ».
Президент тульского клуба Гурам Аджоев сделал мощное заявление через «СЭ».
«Арсенал» в 11-м туре проиграл «Краснодару» (0:2). Главным арбитром встречи был Василий Казарцев. На матче работал ВАР Сергей Карасев и АВАР Виталий Мешков. Решающий гол форвард «Краснодара» Ари забил с пенальти, который сам и заработал. После встречи президент тульского клуба Гурам Аджоев в интервью «СЭ» разнес работу бригады арбитров, назвав ее «командой судей», против которой пришлось играть «Арсеналу».
— Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать, — сказал Аджоев. — Я честно скажу, очень радовался до игры, что мы
Тем более, сегодня был ВАР, от тебя ничего не зависит. Просто если не видишь, то смотришь телевизор — и все. В концовке Казарцев уже начал сверяться с ВАР, начал понимать, что ошибся, показал карточки. А что, нельзя это было делать весь матч? Можно было, но судья этого не делал. Выходит, двойные стандарты.
Очень тяжело играть сразу против двух команд — и «Краснодара», и команды судей. Когда 11 на 11 — это нормально, это честно. Но
— Вам судья объяснял, почему не пользовался ВАР? Как известно, есть только четыре вида грубой ошибки главного арбитра, когда ВАР может вмешиваться в игру.
— Насколько я знаю, наши ребята подходили. Ответ был один: я все знаю, мне уже все подсказали, там был чистый пенальти. Но если подсказали, то почему он не побежал смотреть красную карточку, когда наступили на ногу. Я смотрел анализ на телевидении. Там выходил в эфир Роман Широков — футболист с большой буквы. Даже он говорил, что нельзя так делать. Ари красиво падает, судья здорово судит. Но так же нельзя делать! Повторюсь, это убивает российский футбол.
— Какие действия будете предпринимать?
— Думаю, что обязательно протест подадим. Сейчас буду звонить, разбираться. С другой стороны, подадим мы протест, ну и что дальше? Разве нам это вернет три очка? Сколько раз мы уже устраивали разбирательства, ни к чему это не приводило. Двойные стандарты, применяемые к разным командам, продолжаются, и это некрасиво. Одним можно делать определенные действия, другим нельзя. Объясните, пожалуйста, почему так происходит? Мы же тоже в футбол играем, играем в
— Это далеко не первый судейский скандал в сезоне…
— Все верно. Люди уже устали от этого всего. Поэтому мы все хотим, чтобы
— Клубам, похоже, тоже стоит подробнее объяснить действия ВАР?
— Однозначно. Представители судей, судейского департамента должны приезжать и объяснять, когда ВАР участвует в моменте, когда не участвует. Пока все разберутся, пройдет слишком много времени, мы потеряем слишком много очков. Поймите, мне жалко ребят. Второй тайм «Арсенал» играл здорово, бился, но работа арбитра все наши старания свели на нет. Судью нужно обязательно отстранить!
Я не понимаю, почему наша страна блестяще провела чемпионат мира, где ВАР работал как часы, но не может правильно воспользоваться его наследием? Я смотрел игры ЧМ-2018, гордился и предвкушал: сейчас чемпионат России поднимается на космический уровень. Но прошел год, и вместо подъема уровень судейства наоборот скатился вниз. Как это можно объяснить?
|Мурад Мусаев
|Игорь Черевченко
|Арикленес да Силва Ари
|38′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|63′
|39
|Матвей Сафонов
|36
|Михаил Левашов
|98
|Сергей Петров
|4
|Роберт Бауэр
|6
|Кристиан Рамирес
|21
|Виктор Альварес
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|6
|Максим Беляев
|4
|Александр Мартынович
90+6′
|8
|Гиа Григалава
|52
|Тонни Вилена
90+2′
|27
|Александр Ломовицкий
43′
|9
|Арикленес да Силва Ари
|11
|Сергей Ткачев
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|10
|Эванс Кангва
|14
|Кристоффер Олссон
45+1′84′
|23
|Игорь Горбатенко
|47
|Даниил Уткин
|70
|Георгий Костадинов
|89
|Дмитрий Стоцкий
78′
|22
|Даниил Лесовой
74′
|99
|Мануэл Фернандеш
|48
|Евгений Луценко
|33
|Маркус Берг
71′
|77
|Руслан Камболов
|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|18
|Удары (всего)
|19
|6
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)