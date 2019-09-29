Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.09
Марсель
Ренн
11
Футбол. Зарубежный
29.09
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Зарубежный
29.09
Милан
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
29.09
Леванте
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
29.09
Краснодар
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
29.09
Кельн
Герта
04
Футбол. Зарубежный
29.09
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
29.09
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
50
Футбол. Первый дивизион
29.09
Химки
Балтика
01
Футбол. Зарубежный
29.09
Ним
Сент-Этьен
01
Футбол. Первый дивизион
29.09
Ротор
СКА-Хабаровск
53
Футбол. Зарубежный
29.09
Алавес
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
29.09
Спартак
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
29.09
Фортуна Д
Фрайбург
12
Футбол. Первый дивизион
29.09
Авангард К
Армавир
21
Футбол. Первый дивизион
29.09
Текстильщик
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
29.09
Нефтехимик
Торпедо М
10
Футбол. Зарубежный
29.09
Страсбур
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
29.09
Лацио
Дженоа
40
Футбол. Зарубежный
29.09
Лечче
Рома
01
Футбол. Зарубежный
29.09
Удинезе
Болонья
10
Футбол. Первый дивизион
29.09
Шинник
Спартак-2
32
Футбол. Зарубежный
29.09
Эйбар
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
29.09
Рубин
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
29.09
Наполи
Брешиа
21
Футбол. Первый дивизион
29.09
Енисей
Мордовия
21
Футбол. Первый дивизион
29.09
Томь
Чайка
31
Футбол. Зарубежный
29.09
Эспаньол
Вальядолид
02
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
29 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Новый скандал в РПЛ. «Арсенал» считает, что играл против команды судей

Президент тульского клуба Гурам Аджоев сделал мощное заявление через «СЭ».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» в 11-м туре проиграл «Краснодару» (0:2). Главным арбитром встречи был Василий Казарцев. На матче работал ВАР Сергей Карасев и АВАР Виталий Мешков. Решающий гол форвард «Краснодара» Ари забил с пенальти, который сам и заработал. После встречи президент тульского клуба Гурам Аджоев в интервью «СЭ» разнес работу бригады арбитров, назвав ее «командой судей», против которой пришлось играть «Арсеналу».

— Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать, — сказал Аджоев. — Я честно скажу, очень радовался до игры, что мы наконец-то попали на ВАР. Тем более на фоне вчерашней игры «Локомотива» и «Зенита», где все решения ВАР были обоснованы — справедливость там восторжествовала. Сегодня же все было наоборот. К судье подбегают, просят: «Посмотри, там не было пенальти!». Он отвечает, мол, нет — пенальти. Далее Костадинов играет чистый мяч возле штрафной, он говорит: накладка. И далее все время мелкие фолы, разговоры, торможения. Поверьте, я всю эту школу прошел еще в советское время. Но так нельзя судить. Это убивает наш российский футбол! Казарцева нельзя допускать до судейства!

Тем более, сегодня был ВАР, от тебя ничего не зависит. Просто если не видишь, то смотришь телевизор — и все. В концовке Казарцев уже начал сверяться с ВАР, начал понимать, что ошибся, показал карточки. А что, нельзя это было делать весь матч? Можно было, но судья этого не делал. Выходит, двойные стандарты.

Очень тяжело играть сразу против двух команд — и «Краснодара», и команды судей. Когда 11 на 11 — это нормально, это честно. Но мы-то играли 11 на 17. «Краснодар» — это же не та команда, которой нужно помогать. «Краснодар» — солидный клуб, прекрасная команда. Нельзя было ей так помогать.

— Вам судья объяснял, почему не пользовался ВАР? Как известно, есть только четыре вида грубой ошибки главного арбитра, когда ВАР может вмешиваться в игру.

— Насколько я знаю, наши ребята подходили. Ответ был один: я все знаю, мне уже все подсказали, там был чистый пенальти. Но если подсказали, то почему он не побежал смотреть красную карточку, когда наступили на ногу. Я смотрел анализ на телевидении. Там выходил в эфир Роман Широков — футболист с большой буквы. Даже он говорил, что нельзя так делать. Ари красиво падает, судья здорово судит. Но так же нельзя делать! Повторюсь, это убивает российский футбол.

— Какие действия будете предпринимать?

— Думаю, что обязательно протест подадим. Сейчас буду звонить, разбираться. С другой стороны, подадим мы протест, ну и что дальше? Разве нам это вернет три очка? Сколько раз мы уже устраивали разбирательства, ни к чему это не приводило. Двойные стандарты, применяемые к разным командам, продолжаются, и это некрасиво. Одним можно делать определенные действия, другим нельзя. Объясните, пожалуйста, почему так происходит? Мы же тоже в футбол играем, играем в премьер-лиге, зарабатываем очки, ставим задачи. Почему какой-то судья все портит, берет и задвигает команду, за которую переживает целый регион?

— Это далеко не первый судейский скандал в сезоне…

— Все верно. Люди уже устали от этого всего. Поэтому мы все хотим, чтобы наконец-то полноценно заработал ВАР. Только давайте регламентируем: сколько за тайм судья может посмотреть, в каких ситуациях. Мы не понимаем, почему в одной ситуации можно смотреть повтор, в другой — нет. Я — футболист, я понимаю, что к чему. Но болельщики-то совершенно этого не понимают, всех тонкостей. У нас сейчас выходит, что судья захотел — посмотрел повтор, не захотел — не стал смотреть.

— Клубам, похоже, тоже стоит подробнее объяснить действия ВАР?

— Однозначно. Представители судей, судейского департамента должны приезжать и объяснять, когда ВАР участвует в моменте, когда не участвует. Пока все разберутся, пройдет слишком много времени, мы потеряем слишком много очков. Поймите, мне жалко ребят. Второй тайм «Арсенал» играл здорово, бился, но работа арбитра все наши старания свели на нет. Судью нужно обязательно отстранить!

Я не понимаю, почему наша страна блестяще провела чемпионат мира, где ВАР работал как часы, но не может правильно воспользоваться его наследием? Я смотрел игры ЧМ-2018, гордился и предвкушал: сейчас чемпионат России поднимается на космический уровень. Но прошел год, и вместо подъема уровень судейства наоборот скатился вниз. Как это можно объяснить?

Краснодар
2:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 1129.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 23516 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевИгорь Черевченко
Голы
Арикленес да Силва Ари38′
Магомед-Шапи Сулейманов63′
Составы команд
39Матвей Сафонов
36Михаил Левашов
98Сергей Петров
4Роберт Бауэр
6Кристиан Рамирес
21Виктор Альварес
3Йон Гудни Фьолусон
6Максим Беляев
4Александр Мартынович
90+6′
8Гиа Григалава
52Тонни Вилена
90+2′
27Александр Ломовицкий
43′
9Арикленес да Силва Ари
11Сергей Ткачев
93Магомед-Шапи Сулейманов
10Эванс Кангва
14Кристоффер Олссон
45+1′84′
23Игорь Горбатенко
47Даниил Уткин
70Георгий Костадинов
89Дмитрий Стоцкий
78′
22Даниил Лесовой
74′
99Мануэл Фернандеш
48Евгений Луценко
33Маркус Берг
71′
77Руслан Камболов
Статистика
2Желтые карточки1
1Красные карточки0
4Голевые моменты6
18Удары (всего)19
6Удары в створ4
2Штанги, перекладины1
6Угловые4
9Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Мостовой: Зачем Карпину «Спартак»? У него в «Ростове» все хорошо
«Краснодар» вдесятером обыграл «Арсенал» в чемпионате России
Сидорова завоевала золото чемпионата мира в прыжках с шестом
Шестой элемент: Льюис Хэмилтон приближается к рекордам Шумахера
В Волгограде прошел самый безумный матч сезона: обзор тура ФНЛ
РФС против совмещения Черчесовым постов в клубе и сборной России
«Вашингтон» одолел «Каролину», у Кузнецова и Свечникова — 2 паса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь