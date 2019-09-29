Новый скандал в РПЛ. «Арсенал» считает, что играл против команды судей

Источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» в 11-м туре проиграл «Краснодару» (0:2). Главным арбитром встречи был Василий Казарцев. На матче работал ВАР Сергей Карасев и АВАР Виталий Мешков. Решающий гол форвард «Краснодара» Ари забил с пенальти, который сам и заработал. После встречи президент тульского клуба Гурам Аджоев в интервью «СЭ» разнес работу бригады арбитров, назвав ее «командой судей», против которой пришлось играть «Арсеналу».

— Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать, — сказал Аджоев. — Я честно скажу, очень радовался до игры, что мы наконец-то попали на ВАР. Тем более на фоне вчерашней игры «Локомотива» и «Зенита», где все решения ВАР были обоснованы — справедливость там восторжествовала. Сегодня же все было наоборот. К судье подбегают, просят: «Посмотри, там не было пенальти!». Он отвечает, мол, нет — пенальти. Далее Костадинов играет чистый мяч возле штрафной, он говорит: накладка. И далее все время мелкие фолы, разговоры, торможения. Поверьте, я всю эту школу прошел еще в советское время. Но так нельзя судить. Это убивает наш российский футбол! Казарцева нельзя допускать до судейства!

Тем более, сегодня был ВАР, от тебя ничего не зависит. Просто если не видишь, то смотришь телевизор — и все. В концовке Казарцев уже начал сверяться с ВАР, начал понимать, что ошибся, показал карточки. А что, нельзя это было делать весь матч? Можно было, но судья этого не делал. Выходит, двойные стандарты.

Очень тяжело играть сразу против двух команд — и «Краснодара», и команды судей. Когда 11 на 11 — это нормально, это честно. Но мы-то играли 11 на 17. «Краснодар» — это же не та команда, которой нужно помогать. «Краснодар» — солидный клуб, прекрасная команда. Нельзя было ей так помогать.

— Вам судья объяснял, почему не пользовался ВАР? Как известно, есть только четыре вида грубой ошибки главного арбитра, когда ВАР может вмешиваться в игру.

— Насколько я знаю, наши ребята подходили. Ответ был один: я все знаю, мне уже все подсказали, там был чистый пенальти. Но если подсказали, то почему он не побежал смотреть красную карточку, когда наступили на ногу. Я смотрел анализ на телевидении. Там выходил в эфир Роман Широков — футболист с большой буквы. Даже он говорил, что нельзя так делать. Ари красиво падает, судья здорово судит. Но так же нельзя делать! Повторюсь, это убивает российский футбол.

— Какие действия будете предпринимать?

— Думаю, что обязательно протест подадим. Сейчас буду звонить, разбираться. С другой стороны, подадим мы протест, ну и что дальше? Разве нам это вернет три очка? Сколько раз мы уже устраивали разбирательства, ни к чему это не приводило. Двойные стандарты, применяемые к разным командам, продолжаются, и это некрасиво. Одним можно делать определенные действия, другим нельзя. Объясните, пожалуйста, почему так происходит? Мы же тоже в футбол играем, играем в премьер-лиге, зарабатываем очки, ставим задачи. Почему какой-то судья все портит, берет и задвигает команду, за которую переживает целый регион?

— Это далеко не первый судейский скандал в сезоне…

— Все верно. Люди уже устали от этого всего. Поэтому мы все хотим, чтобы наконец-то полноценно заработал ВАР. Только давайте регламентируем: сколько за тайм судья может посмотреть, в каких ситуациях. Мы не понимаем, почему в одной ситуации можно смотреть повтор, в другой — нет. Я — футболист, я понимаю, что к чему. Но болельщики-то совершенно этого не понимают, всех тонкостей. У нас сейчас выходит, что судья захотел — посмотрел повтор, не захотел — не стал смотреть.

— Клубам, похоже, тоже стоит подробнее объяснить действия ВАР?

— Однозначно. Представители судей, судейского департамента должны приезжать и объяснять, когда ВАР участвует в моменте, когда не участвует. Пока все разберутся, пройдет слишком много времени, мы потеряем слишком много очков. Поймите, мне жалко ребят. Второй тайм «Арсенал» играл здорово, бился, но работа арбитра все наши старания свели на нет. Судью нужно обязательно отстранить!