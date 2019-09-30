«Спартак» рассматривает варианты с приглашением Карпина и Тихонова
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин.
Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера, которых рассматривает руководство «Спартака», является Валерий Карпин.
В случае его ухода из «Ростова» главным претендентом на пост тренера ростовской команды будет Андрей Талалаев. При этом «Спартак» также рассматривает вариант с приглашением Андрея Тихонова до конца текущего сезона.
Напомним, «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе