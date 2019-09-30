Матч «Сочи» и «Ахмата» закроет программу 11-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет на стадионе «Фишт», который вмещает 44 287 человек, начало — 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов. Команды впервые встретятся друг с другом в официальном матче.

После десяти туров «Сочи» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Главный тренер команды Александр Точилин потихоньку выстраивает взаимосвязи между новыми футболистами (в летнее трансферное окно к команде присоединились 14 игроков), и это периодически приносит результат — в четырех последних играх РПЛ клуб из Сочи дважды добился победы, как например, в десятом туре над московским «Динамо» (3:2). Однако четыре дня спустя сочинцы завершили выступление в Олимп — Кубке России, уступив в 1/16 финала ярославскому «Шиннику» в серии пенальти (основное и дополнительное время — 0:0). Матч с соседом по турнирной таблице станет хорошей проверкой тех идей, которые пытается реализовать Точилин.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 11, 30.09.2019, 19:30 Сочи - Ахмат -

Клуб из столицы Чеченской Республики идет строчкой ниже с таким же количеством очков. В последних шести турах чемпионата России «Ахмат» не может победить и забить больше одного гола за игру. Долгожданная победа наступила в Кубке России, где в серии пенальти был обыгран «СКА-Хабаровск» (в основное и дополнительное время — 2:2). Команде Рашида Рахимова необходимо набирать три очка в предстоящей игре, чтобы покинуть зоны вылета и стыковых матчей.