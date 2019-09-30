Красно-белая рекурсия. «Спартак» прекратил сотрудничество с главным тренером Кононовым
В воскресенье
В воскресенье
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов подал в отставку. Специалист принял такое решение на фоне неудовлетворительных результатов команды.
В воскресенье
Казалось, лучшего расклада для того, чтобы подправить дела, не придумаешь. Но все повернулось несколько иначе. К середине второго тайма «Оренбург» вел в счете (2:0), и даже гол Лоренсо Мельгарехо на 65-й минуте и удаление полузащитника гостей Даниэля Мишкича на 71-й не смогли повлиять на итоговый результат. «Спартак» проиграл одному из аутсайдеров лиги, и объяснений случившемуся не находилось ни у кого.
Журналисты прождали Кононова на послематчевой
Будем откровенны — история Кононова и «Спартака» почти что с самого начала была обречена на грустный финал с не очень красивым расставанием. И нет, дело совсем не в том, что он плохой тренер. До прихода в «Спартак» Кононов весьма плодотворно работал в тульском «Арсенале» и грозненском «Ахмате», а еще ранее привил «Краснодару» агрессивный атакующий футбол, отголоски которого ощущаются в игре клуба до сих пор.
В целом, можно даже сказать, что по стилю Кононов и правда подходил «Спартаку». Акцент на комбинации с короткими передачами, высокие скорости и плотный прессинг без мяча —
И главная из них — кого Кононов заменил в «Спартаке». Более того, Кононов даже стал причиной его увольнения из московского клуба. 21 октября прошлого года «Арсенал» Кононова обыграл «Спартак» на домашнем стадионе москвичей со счетом 3:2, а уже на следующий день
Куда более спокойный и интеллигентный Кононов такого авторитета у фанатов не имел. Кроме того, его первые шаги у руля «Спартака» были весьма сомнительными. К примеру, за пару дней до назначения (говорят, тогда стороны уже находились в завершающей стадии переговоров) он сказал, что способен поставить свой футбол команде в короткие сроки, всего за 3−4 месяца. Вопрос был абстрактный, и все же напрашивается вывод, что этот неосторожный месседж был адресован именно
Или взять историю с бывшим капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым. У полузащитника возник конфликт с Каррерой на фоне подозрений в том, что тот «сливал» тренера, после чего Глушаков был выведен из основного состава. Пойти против Карреры — себе дороже, даже если ты один из главных футболистов чемпионского состава, и болельщики, как только информация утекла в открытый доступ, моментально переменили отношение к нему с милости на гнев. Кононов же не только вернул Глушакова, заметно сдавшего по сравнению с собой же образца сезона-2016/17, в стартовый состав, но и поучаствовал в акции в поддержку футболиста, у которого в то время шел бракоразводный процесс.
После всего этого единственным шансом Кононова установить контакт с болельщиками было дать им результат.
Прошлый сезон ни под каким углом не получается занести «Спартаку» в актив. Кононов принял команду 12 ноября и с тех пор
Ни результата, ни обещанного комбинационного футбола «за 3−4 месяца» Кононов в первый сезон дать не сумел. Но тогда у специалиста была вполне логичная причина — состав москвичей и правда пребывал не в лучшем состоянии, а на некоторые позиции откровенно не хватало игроков. В клубе понимали это, и в своем заявлении относительно неудачной концовки прошлого сезона даже указали на то, что ресурс чемпионского состава исчерпал себя. Для решения этой проблемы летом на пост генерального директора «Спартака» был приглашен Томас Цорн, и уже через некоторое время трансферная политика клуба заметно преобразилась.
«Спартак» грамотно сработал при продаже своих лидеров — нападающих Зе Луиша и Луиса Адриано, а также полузащитника Фернандо. Спрос на этих футболистов был серьезный, а меж тем кандидаты на замену им уже были. Официальной информации о том, сколько москвичи выручили на летних трансферах, нет, однако авторитетный немецкий портал Transfermarkt дает цифру в 28 миллионов долларов. Сам же Цорн заявлял, что «Спартак» в минувшее межсезонье продал игроков за «рекордную для клуба сумму».
Есть мнение, что новички прибыли в клуб уже после летних сборов и не успели адаптироваться в команде, не привыкли к тактическим схемам клуба. Возможно, это и так. Однако избежать критики за отсутствие игры, имея на руках такой состав, уже не получится.
Вот и у Кононова не получилось. Вылет из Лиги Европы на стадии
По мере того, как «Спартак» в своем крутом пике опускался все ниже и ниже, росло недовольство болельщиков фигурой главного тренера. Обидное прозвище «Пиджак», приклеившееся к Кононову в начале работы в команде, со временем вышло из мемов и соцсетей в реальный мир. Едва ли не на всех последних домашних матчах команды фанаты в той или иной степени показывали Кононову свое негативное отношение к нему, а на отдельных встречах они даже проносили на трибуны настоящие пиджаки. Со временем недовольство сменилось на призывы к отставке, и с каждым туром они становились все громче и громче.
После яркого отрезка в РПЛ, кульминацией которого стала победа над московским ЦСКА в принципиальном матче (19 августа, 2:1)
И в конечном итоге нарыв лопнул. Не выдержали ни болельщики, ни руководство клуба в лице Леонида Федуна, ранее обещавшего оставить Кононова как минимум до зимы. Ни сам тренер, написавший заявление об отставке, отказавшись таким образом от компенсации за разрыв договора.
У обоих уже есть опыт работы в «Спартаке» — кроме того, Черчесов и Карпин обладают необходимой твердостью характера и харизмой, чтобы влиять на команду. А третьи предпочитают знаменитого итальянца Дженнаро Гаттузо, недавно прилетавшего в Москву и ментально схожего с Каррерой.
Впрочем, кто знает, пойдет ли вся эта история на пользу клубу. «Спартак» за последние 10 лет сменил уже девять тренеров (и 10, если считать Сергея Кузнецова, который будет руководить командой в ближайшем матче с «Краснодаром»), завоевав в результате всех этих метаморфоз лишь один чемпионский титул. Бесконечные тренерские перестановки и своеобразный поведенческий цикл болельщиков клуба на пути от одного главного тренера к другому уже давно стал предметом шуток в интернете. А меж тем смешного не так уж и много — в воскресенье «Спартак» запустил новый цикл, и неизвестно, смогут ли
Владислав Жуков