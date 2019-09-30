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14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Юран: Готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.

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«Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере “Спартака”. Могу ли я возглавить “Спартак”? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент. Если берёшься за что-то, нужно не просто взяться, а ещё и нести ответственность перед армией болельщиков. Хочу — это одно, а вот можешь ли — это другой вопрос. На данный момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить “Спартак”. Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жёстко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план. Бывают удобные и неудобные тренеры. Я отношу себя ко вторым. У меня есть своё мнение, своя цель, я несу ответственность. Многих это не устраивает, и из-за этого появляются моменты, когда не поймёшь, с кого спрашивать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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