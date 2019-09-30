Юран: Готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.
«Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере “Спартака”. Могу ли я возглавить “Спартак”? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент. Если берёшься за