Юран: Готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

«Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере “Спартака”. Могу ли я возглавить “Спартак”? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент. Если берёшься за что-то, нужно не просто взяться, а ещё и нести ответственность перед армией болельщиков. Хочу — это одно, а вот можешь ли — это другой вопрос. На данный момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить “Спартак”. Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жёстко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план. Бывают удобные и неудобные тренеры. Я отношу себя ко вторым. У меня есть своё мнение, своя цель, я несу ответственность. Многих это не устраивает, и из-за этого появляются моменты, когда не поймёшь, с кого спрашивать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.