Baza: Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала жена тренера
Дом тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова был ограблен.
Дом тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова был ограблен.
В ночь с 28 на 29 сентября на дом
«Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четверых человек, с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные пруты. Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей. В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей», — сообщает
29 сентября «Арсенал» играл с «Краснодаром» (0:2) в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Семшов был на выезде с командой.
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