Baza: Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала жена тренера

«Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четверых человек, с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные пруты. Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей. В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей», — сообщает телеграм-канал Baza.