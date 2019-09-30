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12:36 (мск), источник: Sports.Ru

Baza: Дом Семшова ограбили на 20 млн рублей, пострадала жена тренера

Дом тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова был ограблен.

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Источник: РИА "Новости"

В ночь с 28 на 29 сентября на дом экс-игрока сборной России в деревне Маслово было совершено нападение, в результате которого пострадала супруга футболиста — Лариса Семшова.

«Услышав шум, женщина спустилась вниз и увидела четверых человек, с закрытыми лицами. Один из них был с пистолетом, а у других были монтировки и железные пруты. Лариса попыталась выгнать грабителей из дома, но один из них ударил ее, а затем стал угрожать, что изобьет детей. В итоге грабители унесли с собой несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей», — сообщает телеграм-канал Baza.

29 сентября «Арсенал» играл с «Краснодаром» (0:2) в гостевом матче 11-го тура РПЛ. Семшов был на выезде с командой.

Источник — телеграм-канал Baza

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