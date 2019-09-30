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14:06 (мск), источник: ТАСС

Президент «Ростова»: История футболиста Мамаева не смутила клуб при подписании игрока

ТАСС, 30 сентября. История Павла Мамаева не смутила футбольный клуб «Ростов» при подписании с ним контракта. Такое мнение высказал президент клуба Арташес Арутюнянц, чьи слова приводит пресс-служба ростовской команды.

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28 сентября Мамаев подписал соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон. Игрок был представлен на матче 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0), он будет выступать по 10-м номером. Заявить футболиста для участия в матчах Российской премьер-лиги «Ростов» сможет только после зимней паузы в чемпионате России, когда откроется новый период дозаявок.

«Риск при подписании Мамаева? Павел — профессиональный игрок уровня национальной сборной, он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень, а может быть, и превзойдет его. История последнего года известна всем, если бы она нас смутила, мы бы не подписали этого игрока, эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол, я уверен, что он поможет нашей команде уже весной», — сказал Арутюнянц.

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Он добавил, что Мамаев находится в прекрасных физических кондициях. «Что касается его физического состояния — Павел прошел медицинское обследование в Ростове, у него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение. У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас, решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер. Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора, ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах», — добавил Арутюнянц.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных — на год и шесть месяцев.

Последним клубом Мамаева был «Краснодар», за который полузащитник выступал с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца 2019 года. Также футболист выступал за московские «Торпедо» и ЦСКА.

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