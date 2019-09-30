Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

31-летний хавбек заявил, что, находясь в заключении, необходимо планировать свои поступки. «Всегда ощущаешь ответственность. Но не как на воле — за родных, семью. А именно за себя», — заявил он. Мамаев также отметил, что стал менее многословным на фоне пребывания в колонии.

Читайте также Президент «Ростова»: История футболиста Мамаева не смутила клуб при подписании игрока

28 сентября Мамаев официально стал игроком «Ростова». Полузащитник будет выступать за южан под десятым номером.

17 сентября спортсмен вышел на свободу. Спустя три дня стало известно о расторжении контракта футболиста с «Краснодаром». В СМИ появились публикации о возможном переходе Мамаева в московское «Динамо».

Мамаев и другой футболист Александр Кокорин находились в колонии с июля. Оба игрока стали участниками двух драк в центре Москвы осенью 2018-го.