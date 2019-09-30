Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-2
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Ахмат
Футбол. Зарубежный
21:45
Парма
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
29.09
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Зарубежный
29.09
Марсель
Ренн
11
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Мариу: Для меня большая честь, что Роналду называет меня другом

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о своей дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Российский и итальянский клубы являются соперниками в групповом этапе Лиги чемпионов.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«У меня с ним очень близкие отношения, мы друзья. Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Его игру даже комментировать не хочу — человек уже всё всем доказал и получил мировое признание. Благодарен, что Криштиану всегда поддерживал меня в сборной.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 22.10.2019, 22:00

Ювентус-Локомотив-

Последний раз мы пересекались в Серии А. Я всегда счастлив его видеть. Роналду такой человек, что любой момент с ним незабываем. Я очень рад, что Криштиану приедет к нам, увидит наш стадион. Мы встретим его с большим уважением. Но и обыграть постараемся!

Роналду невозможно остановить! Таких способов просто нет. Поверьте моему опыту: я играл с ним очень много. Но, как и у любого футболиста, у него есть более удачные и менее удачные дни. Надеемся, что наш матч выпадет на неудачный для него день! Роналду обычно очень активен и заметен на поле, но даже если что-то идёт не так и его не видно все 90 минут, это не значит, что в последнюю добавленную секунду он не создаст себе момент и не забьёт. Нам нельзя расслабляться", — приводит слова Мариу официальный сайт клуба.

Читайте также
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красавица оказалась женой новичка "Зенита"!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Без Чалова, но с Жемалетдиновым: кого Черчесов вызвал в сборную
Первая после Исинбаевой. Сидорова стала новой королевой
РУСАДА: Спортивный мир в шоке от методов по выходу РФ из кризиса
«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Бывший владелец «Спартака» считает бредом возвращение Карреры
Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь