Мариу: Для меня большая честь, что Роналду называет меня другом

«У меня с ним очень близкие отношения, мы друзья. Для меня большая честь, что такой человек называет меня другом. Его игру даже комментировать не хочу — человек уже всё всем доказал и получил мировое признание. Благодарен, что Криштиану всегда поддерживал меня в сборной.

Последний раз мы пересекались в Серии А. Я всегда счастлив его видеть. Роналду такой человек, что любой момент с ним незабываем. Я очень рад, что Криштиану приедет к нам, увидит наш стадион. Мы встретим его с большим уважением. Но и обыграть постараемся!