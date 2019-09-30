Червиченко: Возможное возвращение Карреры в «Спартак» — это вообще бред

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В воскресенье после поражения в матче 11-го тура чемпионата России от «Оренбурга» (1:2) Олег Кононов подал прошение об отставке с поста главного тренера «Спартака», которое было удовлетворено.

«Роль Карреры для “Спартака” преувеличена» «Возвращение Карреры в “Спартак” — это вообще бред. Или вот еще показывают по телевизору Дженнаро Гаттузо, пишут, что и он может возглавить “Спартак”. Пытаются счастливый билет предложить? Сейчас говорят, что чемпионство стало возможным благодаря Каррере. Но я считаю, что его заслуга в том успехе где-то на третьем или даже на четвертом месте. Везение и удача “Спартака”, забивающий капитан Денис Глушаков, неудачи ведущих клубов, которые весной провалились, самое благоприятное судейство — вот факторы чемпионства. А дальше Каррера», — сказал Червиченко РИА Новости по телефону.

Но «Спартак» нас приучил к тому, что может отчебучить все, что угодно. В том числе и Карреру пригласить вновь.

«“Спартак” не делал покупки структурно»

Собеседник агентства полагает, что нынешний сезон «Спартак» уже не сможет спасти.

«Сезон спасать трудно “Спартаку”. Объясню. Те игроки, которых накупили летом, процентов на 30 слабее тех, кого “Спартак” продал. Покупали игроков без какой-либо структуры при принятии решения. Одного приобрели по той причине, что у него папа был звездой Швеции. Другого, потому что он голландец, а третьего, потому что аргентинец. При этом, хоть аргентинца Понсе и купил однажды большой клуб, но никто ведь не вникал, что от этого футболиста предыдущие хозяева пытались избавиться», — сказал Червиченко.

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«В “Спартаке” не те критерии выходят на первый план при приобретении футболистов. Не факт, что новый человек с имеющимися футболистами сможет дать результат», — добавил эксперт.

Червиченко полагает, что «Спартак» необдуманно продавал и покупал во время трансферного окна.

«Знаю, что сейчас мало кто представляет, как можно нынешних футболистов “Спартака” поставить в строй так, чтобы команда была боевой единицей. У ЦСКА тоже были проблемы недавно, но там понятен костяк, как и в “Зените”. В этих клубах понятно, почему игрока покупают. В “Спартаке” же — кто, куда, почему? Вот купили Крала, я так понимаю, что нужен был просто кучерявый парень. Что это за звезда такая, купленная по такой дорогой цене? Уверен, что в собственной молодежке есть 5−6 игроков, которые не хуже. И что делать с тяжеловесным Тилем, который по полю как бронепоезд перекатывается».

«При увольнении Кононова превалировали эмоции»

По мнению экс-владельца «Спартака», Олегу Кононову можно было дать доработать до конца года, а в это время подыскивать достойного сменщика.

«Вы заметили, что у нас практически не бывает такого, что тренеру объявляют: “Ты дорабатываешь до определенного периода, срока и мы с тобой прощаемся, по-человечески расходимся”. У нас такого нет, у нас все эмоционально. Понятно, что в РПЛ совершенно идиотский календарь, поэтому что-то планировать сложно. Тем не менее, когда команда неважно играет, можно ведь договориться с ним что он работает определенный срок. При этом по тренеру уже может быть принято решение. А в это время руководство, взвешивая все за и против, ищет подходящего тренера без спешки», — сказал Червиченко.