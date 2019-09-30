Глушаков запостил песню Высоцкого, медиа стреляют инсайдами (уже 10 фамилий), мнение высказали даже жены экс-спартаковцев. 24 часа «Спартака» без Олега Кононова

Кононова травили даже после увольнения. Унижение превратилось в забаву

Весь матч против «Оренбурга» (1:2) тренера «Спартака» уничтожали трибуны: сначала заряжал только фан-сектор (если цензурно, то Кононова посылали очень далеко), а после 0:2 к активным болельщикам присоединились центральные трибуны.

Но даже после отставки травля не закончилась. Около стадиона группа болельщиков попыталась поговорить с Кононовым. Диалога не получилось.

Кононов идет. До свидания! Трус. Тренер. Бывший. Не считаешься, что ли, с людьми?

Что хотела эта группа людей от уволенного уже тренера — непонятно. Скорее всего, пробовали самоутвердиться.

Олег Кононов | Источник: https://spartak.com/

Вообще, ситуацию, в которую попал Кононов, можно рассматривать как социальный эксперимент. Лично видел на трибунах людей, которые танцевали под матерные заряды про Кононова, читал в соцсетях как некоторые с гордостью писали, что посылали тренера всей семьей, а также услышал слова «трус» и «слабак» от бесчисленного количества смельчаков и духовных гигантов.

В какой-то момент унижение Кононова превратилось в забаву. Как травля забитого школьника — от не принявшего его класса. Люди перестали улавливать контекст, посыл, грани допустимого.

Им просто было весело и почему-то приятно от того, как унижают другого человека. Предполагаю, некоторые пожалели, что в ближайшее время подобное вряд ли удастся повторить.

Так целый стадион (хотя надо признать, что кричали многие, но не все), получив доступную цель для травли, за 90 минут превратился в злую массу.

Кононов показал худший процент набранных очков в «Спартаке», а еще ему грозит штраф от КДК

Важно уточнение: учитывались показатели тренеров за первые 36 матчей (именно столько проработал Кононов). За это время в «Спартаке» он одержал 16 побед, 14 раз проиграл и провел 6 ничьих (50% очков). Массимо Каррера за этот же отрезок набрал 71,3% очков.

В матче с «Оренбургом» «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ. Последний раз такое было в 2009−10 годах. Тогда тренером был Карпин. Правда, эти 4 матча разделились между двумя сезонами (три поражения в 2009-м, одно — на старте сезона-2010. В итоге «Спартак» финишировал 4-м).

Сейчас «Спартак» имеет худшие показатели в таблице за 16 лет — 14 очков и 9-е место. В 2003-м было 13 очков и 10-я строчка.

Но и это еще не все: неявка Кононова на пресс-конференцию будет рассматриваться на заседании КДК. Ему грозит штраф — в сумме 100 тысяч рублей. 50 — за неявку на флеш-интервью, 50 — за игнорирование пресс-конференции.

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Супруга экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Екатерина у себя в инстаграме высказалась об отставке Кононова.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3APKMLnZXi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Kati Bocchetti Maltseva (@katibocchetti)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-29T17:35:23+00:00">Sep 29, 2019 at 10:35am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят, эффект бумеранга… Я в него не верю, но бабушка говорила в детстве, что добро побеждает зло и лицемерие, — написала девушка.

В комментариях жена Дмитрия Комбарова, который сейчас в «Крыльях», добавила: «Как тонко и правильно сказано».

Напомним, что Боккетти сейчас выступает за «Верону» (пока 14-е место в Серии А). За 6 туров защитник провел всего два матча (оба раза выходил на замену), сейчас залечивает травму.

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков после поражения красно-белых от «Оренбурга» выложил в сторис инстаграма песню Владимира Высоцкого «Еще не вечер».

Все удивились временному сменщику Кононова. Мы узнали самое главное о нем

Если кратко:

Месяц назад ему исполнилось 37 лет

Завершил карьеру всего год назад в любительском клубе «Балканы» из села Заря Саратского района Одесской области Украины

Никогда не тренировал самостоятельно

Работал тренером только как помощник Олега Кононова

Если руководство не передумает, то его тренерский дебют состоится в матче с «Краснодаром» 6 октября

«Уфа» троллит «Спартак», эксперты предлагают нового тренера

Андрей Тихонов | Источник: РИА "Новости"

СМИ активно выдают инсайды о новом тренере. Вот лишь несколько:

Юран, Ледяхов или Широков (сами предложили это в интервью)

Черчесов

Каррера

Карпин

Гаттузо

Парфенов

Тихонов

«Уфа» потроллила «Спартак» в твиттере, предложив тренера из своей структуры — Томарова. Кстати, в своем первом матче в качестве главного он обыграл «Спартак» (3:1). Это было в конце сезона-2015/16.

«RT на русском» сообщает, что Федун задумывается вернуть в клуб Романа Пилипчука — на прежнюю должность, в тренерский штаб. После «Спартака» он работал в штабе «Ахмата», а затем главным в минском «Динамо». Сейчас без работы.

Нобель считает, что Цорн ищет специалиста в Голландии и Германии

Источник: Олег Бухарев / Матч ТВ

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что Томас Цорн ищет нового тренера в Европе. Также инсайдер намекнул, что между Кононовым и генеральным директором в последние недели было как минимум недопонимание.

— Ситуация давно накалилась не только вокруг Спартака, но и внутри. Говорить об открытой войне между Томасом Цорном и Олегом Кононовым было бы преувеличением, но союз стал явно не таким крепким, каким он должен быть между гендиректором и главным тренером.

При этом Цорна можно считать счастливчиком. Он каким-то чудом избежал сентябрьского гнева спартаковских болельщиков — при том, что также причастен к проблемам команды, в том числе к неудачной трансферной кампании. Хотя в данном случае Цорн всегда может ссылаться на «проблемного» тренера — его назначало предыдущее руководство. Это был козырь Цорна.

Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры — вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.

Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные Спартак должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна, — пишет Арустамян.

Источник: http://www.globallookpress.com/

Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Шальке» Доменико Тедеско. Он стал вторым в сезоне-2017/18, но на следующий сезон провалился в чемпионате и получил разгром от «Сити» в ЛЧ.