Глушаков запостил песню Высоцкого, медиа стреляют инсайдами (уже 10 фамилий), мнение высказали даже жены экс-спартаковцев. 24 часа «Спартака» без Олега Кононова

Кононова травили даже после увольнения. Унижение превратилось в забаву
Весь матч против «Оренбурга» (1:2) тренера «Спартака» уничтожали трибуны: сначала заряжал только фан-сектор (если цензурно, то Кононова посылали очень далеко), а после 0:2 к активным болельщикам присоединились центральные трибуны.
Но даже после отставки травля не закончилась. Около стадиона группа болельщиков попыталась поговорить с Кононовым. Диалога не получилось.
Кононов идет. До свидания! Трус. Тренер. Бывший. Не считаешься, что ли, с людьми?
Что хотела эта группа людей от уволенного уже тренера — непонятно. Скорее всего, пробовали самоутвердиться.
Олег Кононов | Источник: https://spartak.com/
Вообще, ситуацию, в которую попал Кононов, можно рассматривать как социальный эксперимент. Лично видел на трибунах людей, которые танцевали под матерные заряды про Кононова, читал в соцсетях как некоторые с гордостью писали, что посылали тренера всей семьей, а также услышал слова «трус» и «слабак» от бесчисленного количества смельчаков и духовных гигантов.
В какой-то момент унижение Кононова превратилось в забаву. Как травля забитого школьника — от не принявшего его класса. Люди перестали улавливать контекст, посыл, грани допустимого.
Им просто было весело и почему-то приятно от того, как унижают другого человека. Предполагаю, некоторые пожалели, что в ближайшее время подобное вряд ли удастся повторить.
Так целый стадион (хотя надо признать, что кричали многие, но не все), получив доступную цель для травли, за 90 минут превратился в злую массу.
Кононов показал худший процент набранных очков в «Спартаке», а еще ему грозит штраф от КДК
Важно уточнение: учитывались показатели тренеров за первые 36 матчей (именно столько проработал Кононов). За это время в «Спартаке» он одержал 16 побед, 14 раз проиграл и провел 6 ничьих (50% очков). Массимо Каррера за этот же отрезок набрал 71,3% очков.
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В матче с «Оренбургом» «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ. Последний раз такое было в 2009−10 годах. Тогда тренером был Карпин. Правда, эти 4 матча разделились между двумя сезонами (три поражения в 2009-м, одно — на старте сезона-2010. В итоге «Спартак» финишировал 4-м).
Сейчас «Спартак» имеет худшие показатели в таблице за 16 лет — 14 очков и 9-е место. В 2003-м было 13 очков и 10-я строчка.
Но и это еще не все: неявка Кононова на пресс-конференцию будет рассматриваться на заседании КДК. Ему грозит штраф — в сумме 100 тысяч рублей. 50 — за неявку на флеш-интервью, 50 — за игнорирование пресс-конференции.
Жены экс-спартаковцев нашли виноватых, Глушаков выложил песню Высоцкого
Супруга экс-защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Екатерина у себя в инстаграме высказалась об отставке Кононова.
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— Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят, эффект бумеранга… Я в него не верю, но бабушка говорила в детстве, что добро побеждает зло и лицемерие, — написала девушка.
В комментариях жена Дмитрия Комбарова, который сейчас в «Крыльях», добавила: «Как тонко и правильно сказано».
Напомним, что Боккетти сейчас выступает за «Верону» (пока 14-е место в Серии А). За 6 туров защитник провел всего два матча (оба раза выходил на замену), сейчас залечивает травму.
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков после поражения красно-белых от «Оренбурга» выложил в сторис инстаграма песню Владимира Высоцкого «Еще не вечер».
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Все удивились временному сменщику Кононова. Мы узнали самое главное о нем
- Месяц назад ему исполнилось 37 лет
- Завершил карьеру всего год назад в любительском клубе «Балканы» из села Заря Саратского района Одесской области Украины
- Никогда не тренировал самостоятельно
- Работал тренером только как помощник Олега Кононова
- Если руководство не передумает, то его тренерский дебют состоится в матче с «Краснодаром» 6 октября
«Уфа» троллит «Спартак», эксперты предлагают нового тренера
Андрей Тихонов | Источник: РИА "Новости"
СМИ активно выдают инсайды о новом тренере. Вот лишь несколько:
- Юран, Ледяхов или Широков (сами предложили это в интервью)
- Черчесов
- Каррера
- Карпин
- Гаттузо
- Парфенов
- Тихонов
«Уфа» потроллила «Спартак» в твиттере, предложив тренера из своей структуры — Томарова. Кстати, в своем первом матче в качестве главного он обыграл «Спартак» (3:1). Это было в конце сезона-2015/16.
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«RT на русском» сообщает, что Федун задумывается вернуть в клуб Романа Пилипчука — на прежнюю должность, в тренерский штаб. После «Спартака» он работал в штабе «Ахмата», а затем главным в минском «Динамо». Сейчас без работы.
Нобель считает, что Цорн ищет специалиста в Голландии и Германии
Источник: Олег Бухарев / Матч ТВ
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что Томас Цорн ищет нового тренера в Европе. Также инсайдер намекнул, что между Кононовым и генеральным директором в последние недели было как минимум недопонимание.
— Ситуация давно накалилась не только вокруг Спартака, но и внутри. Говорить об открытой войне между Томасом Цорном и Олегом Кононовым было бы преувеличением, но союз стал явно не таким крепким, каким он должен быть между гендиректором и главным тренером.
При этом Цорна можно считать счастливчиком. Он каким-то чудом избежал сентябрьского гнева спартаковских болельщиков — при том, что также причастен к проблемам команды, в том числе к неудачной трансферной кампании. Хотя в данном случае Цорн всегда может ссылаться на «проблемного» тренера — его назначало предыдущее руководство. Это был козырь Цорна.
Томас уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры — вчера его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.
Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба — кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные Спартак должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна, — пишет Арустамян.
Источник: http://www.globallookpress.com/
Сегодня «Спорт-Экспресс» сообщил, что «Спартак» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Шальке» Доменико Тедеско. Он стал вторым в сезоне-2017/18, но на следующий сезон провалился в чемпионате и получил разгром от «Сити» в ЛЧ.
В ближайшие выходные «Спартак» играет с «Краснодаром», а затем будет перерыв на матчи сборных. У руководства красно-белых будет две недели на поиски нового тренера.