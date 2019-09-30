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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба — о «Зените» Виллаш-Боаша: Это лучший состав в истории российского футбола

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вспомнил последнее выступление петербургской команды в Лиге чемпионов сезона-2015/16, а также отметил, что считает состав «Зенита», собравшийся при специалисте Андре Виллаш-Боаше, лучшим в истории российского футбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то — нет. Потому что, когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету, — это топ. Плюс русские ребята, которые все в сборной играли.

Андре, помимо того что он потрясающий тренер и мотиватор, ещё и человек фантастический. Это мой формат, когда тренер очень любит и уважает своих футболистов, а они в ответ любят и уважают его. Это круто — найти ключ к каждому", — сказал Дзюба в интервью, размещённом на канале «Рашен Football» в YouTube.

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