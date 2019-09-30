Дзюба — о «Зените» Виллаш-Боаша: Это лучший состав в истории российского футбола

«Это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе. Кто-то может спорить, кто-то — нет. Потому что, когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету, — это топ. Плюс русские ребята, которые все в сборной играли.

Андре, помимо того что он потрясающий тренер и мотиватор, ещё и человек фантастический. Это мой формат, когда тренер очень любит и уважает своих футболистов, а они в ответ любят и уважают его. Это круто — найти ключ к каждому", — сказал Дзюба в интервью, размещённом на канале «Рашен Football» в YouTube.