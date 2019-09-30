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30 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Рахимов заявил, что намерен покинуть пост главного тренера «Ахмата»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов после поражения от «Сочи» заявил, что намерен закончить работу на своем посту.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» в понедельник в матче 11-го тура чемпионата России проиграл в гостях «Сочи» со счетом 0:2. Грозненский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Мне не следует продолжать работать. Попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я постараюсь не остаться», — заявил Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рахимов во второй раз возглавил «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее он возглавлял грозненский клуб с 2013 по 2017 год.

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Сочи
2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 1130.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Фишт, 7127 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинРашид Рахимов
Голы
Андрей Мостовой(Никита Бурмистров)12′
Кристиан Нобоа73′
Составы команд
35Сослан Джанаев
16Евгений Городов
26Никита Калугин
40Ризван Уциев
13Федор Кудряшов
5Магомед Мусалов
32Миха Мевля
4Вилькер Анхель
45Иван Миладинович
78′
15Андрей Семенов
18Никита Бурмистров
20Зоран Нижич
62′
15Ибрагим Цаллагов
21Одисе Роши
9Антон Заболотный
19Олег Иванов
17Андрей Мостовой
34′78′
77Бернард Бериша
24Эльмир Набиуллин
90+2′
11Силва Лима Исмаэл
76′
16Кристиан Нобоа
74′84′
6Михаил Гащенков
87Александр Карапетян
87′
88Денис Глушаков
58′
5Алексей Померко
41′66′
17Аблай Мбенг
94Душан Лагатор
Статистика
6Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
12Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины2
6Угловые12
14Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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