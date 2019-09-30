Рахимов заявил, что намерен покинуть пост главного тренера «Ахмата»
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов после поражения от «Сочи» заявил, что намерен закончить работу на своем посту.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рашид Рахимов после поражения от «Сочи» заявил, что намерен закончить работу на своем посту.
«Ахмат» в понедельник в матче 11-го тура чемпионата России проиграл в гостях «Сочи» со счетом 0:2. Грозненский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице.
«Мне не следует продолжать работать. Попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я постараюсь не остаться», — заявил Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Рахимов во второй раз возглавил «Ахмат» в сентябре 2018 года. Ранее он возглавлял грозненский клуб с 2013 по 2017 год.
|Александр Точилин
|Рашид Рахимов
|Андрей Мостовой(Никита Бурмистров)
|12′
|Кристиан Нобоа
|73′
|35
|Сослан Джанаев
|16
|Евгений Городов
|26
|Никита Калугин
|40
|Ризван Уциев
|13
|Федор Кудряшов
|5
|Магомед Мусалов
|32
|Миха Мевля
|4
|Вилькер Анхель
|45
|Иван Миладинович
78′
|15
|Андрей Семенов
|18
|Никита Бурмистров
|20
|Зоран Нижич
62′
|15
|Ибрагим Цаллагов
|21
|Одисе Роши
|9
|Антон Заболотный
|19
|Олег Иванов
|17
|Андрей Мостовой
34′78′
|77
|Бернард Бериша
|24
|Эльмир Набиуллин
90+2′
|11
|Силва Лима Исмаэл
76′
|16
|Кристиан Нобоа
74′84′
|6
|Михаил Гащенков
|87
|Александр Карапетян
87′
|88
|Денис Глушаков
58′
|5
|Алексей Померко
41′66′
|17
|Аблай Мбенг
|94
|Душан Лагатор
|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|6
|Угловые
|12
|14
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)