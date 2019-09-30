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30 сентября, источник: Sport24

«Ахмат» проиграл «Сочи» в РПЛ, Рашид Рахимов подал в отставку

Первая победа «Сочи» дома и последний матч Рахимова в «Ахмате».

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Источник: РИА "Новости"

Разобравшись в Москве с «Динамо», «Сочи» еще убедительнее одолел «Ахмат» — дома, где прежде команда Точилина еще не побеждала и даже не забивала. Делать это был призван Антон Заболотный, поучаствовавший в трех голах «Сочи» в пяти последних турах.

Игру сделали знакомые Заболотного по «Зениту». Автор голевых передач во встречах с «Рубином» и «Динамо» Андрей Мостовой теперь отличился голом — своим первым в Премьер-лиге. Перед его завершением отличный проход удался Никите Бурмистрову, но поразительно, как безалаберны были игроки «Ахмата» — сперва Нижич, потом Семенов с безадресным выносом и Мусалов, безропотно попавшийся на дриблинге.

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Семенов, вновь вызванный в сборную Станиславом Черчесовым, не помог «Ахмату» через час, когда «Сочи» удвоил счет. Кристиан Нобоа подхватил мяч в центре поля, двинулся по диагонали, а по дороге издевательски оттер Андрея, будто его и не было. Закончил эквадорец эффектным парашютом над головой Городова. Нобоа признался, что этот гол входит в топ-три его самых красивых.

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Нобоа не забивал в РПЛ с апреля прошлого года, но в «Сочи» показывает отличный уровень. Он лидер матча по ударам (пять), третий в команде по точности передач и по делу лучший игрок матча.

Товарищ Семенова по сборной России Сослан Джанаев — «Ахмат» не выглядел совсем уж жалко и нагружал кипера работой, но тот совершил шесть спасений и провел четвертый сухой матч за «Сочи».

После финального свистка Рахимов рванул в раздевалку. Там он объявил команде, что не видит смысла продолжать работу, а потом подтвердил в эфире, что подает отставку: «Четыре с половиной года — хороший срок. Хочу дать возможность команде встряхнуться и поработать другому. Претензий предъявить не могу: это наш уровень».

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  • «Ахмат» нестыдно начал (две победы в первых двух домашних турах, ничья с «Зенитом» в Петербурге), но уже полтора месяца страдает. Поражение от «Сочи» — уже шестое в сезоне — укрепило грозненцев на предпоследнем месте в таблице. Хуже только «Тамбов».
  • «Сочи» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на десятое место — «Спартак» всего в двух очках впереди.
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Сочи
2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 1130.09.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Фишт, 7127 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинРашид Рахимов
Голы
Андрей Мостовой(Никита Бурмистров)12′
Кристиан Нобоа73′
Составы команд
35Сослан Джанаев
16Евгений Городов
26Никита Калугин
40Ризван Уциев
13Федор Кудряшов
5Магомед Мусалов
32Миха Мевля
4Вилькер Анхель
45Иван Миладинович
78′
15Андрей Семенов
18Никита Бурмистров
20Зоран Нижич
62′
15Ибрагим Цаллагов
21Одисе Роши
9Антон Заболотный
19Олег Иванов
17Андрей Мостовой
34′78′
77Бернард Бериша
24Эльмир Набиуллин
90+2′
11Силва Лима Исмаэл
76′
16Кристиан Нобоа
74′84′
6Михаил Гащенков
87Александр Карапетян
87′
88Денис Глушаков
58′
5Алексей Померко
41′66′
17Аблай Мбенг
94Душан Лагатор
Статистика
6Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
12Удары (всего)10
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины2
6Угловые12
14Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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