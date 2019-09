«Ахмат» проиграл «Сочи» в РПЛ, Рашид Рахимов подал в отставку

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «АХМАТ». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача – занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера. #Кадыров #Даудов #Ахмат #Чечня #Грозный