«Ахмат» проиграл «Сочи» в РПЛ, Рашид Рахимов подал в отставку
Первая победа «Сочи» дома и последний матч Рахимова в «Ахмате».
Первая победа «Сочи» дома и последний матч Рахимова в «Ахмате».
Разобравшись в Москве с «Динамо», «Сочи» еще убедительнее одолел «Ахмат» — дома, где прежде команда Точилина еще не побеждала и даже не забивала. Делать это был призван Антон Заболотный, поучаствовавший в трех голах «Сочи» в пяти последних турах.
Игру сделали знакомые Заболотного по «Зениту». Автор голевых передач во встречах с «Рубином» и «Динамо» Андрей Мостовой теперь отличился голом — своим первым в
Семенов, вновь вызванный в сборную Станиславом Черчесовым, не помог «Ахмату» через час, когда «Сочи» удвоил счет. Кристиан Нобоа подхватил мяч в центре поля, двинулся по диагонали, а по дороге издевательски оттер Андрея, будто его и не было. Закончил эквадорец эффектным парашютом над головой Городова. Нобоа признался, что этот гол входит в
Нобоа не забивал в РПЛ с апреля прошлого года, но в «Сочи» показывает отличный уровень. Он лидер матча по ударам (пять), третий в команде по точности передач и по делу лучший игрок матча.
Товарищ Семенова по сборной России Сослан Джанаев — «Ахмат» не выглядел совсем уж жалко и нагружал кипера работой, но тот совершил шесть спасений и провел четвертый сухой матч за «Сочи».
После финального свистка Рахимов рванул в раздевалку. Там он объявил команде, что не видит смысла продолжать работу, а потом подтвердил в эфире, что подает отставку: «Четыре с половиной года — хороший срок. Хочу дать возможность команде встряхнуться и поработать другому. Претензий предъявить не могу: это наш уровень».
|Александр Точилин
|Рашид Рахимов
|Андрей Мостовой(Никита Бурмистров)
|12′
|Кристиан Нобоа
|73′
|35
|Сослан Джанаев
|16
|Евгений Городов
|26
|Никита Калугин
|40
|Ризван Уциев
|13
|Федор Кудряшов
|5
|Магомед Мусалов
|32
|Миха Мевля
|4
|Вилькер Анхель
|45
|Иван Миладинович
78′
|15
|Андрей Семенов
|18
|Никита Бурмистров
|20
|Зоран Нижич
62′
|15
|Ибрагим Цаллагов
|21
|Одисе Роши
|9
|Антон Заболотный
|19
|Олег Иванов
|17
|Андрей Мостовой
34′78′
|77
|Бернард Бериша
|24
|Эльмир Набиуллин
90+2′
|11
|Силва Лима Исмаэл
76′
|16
|Кристиан Нобоа
74′84′
|6
|Михаил Гащенков
|87
|Александр Карапетян
87′
|88
|Денис Глушаков
58′
|5
|Алексей Померко
41′66′
|17
|Аблай Мбенг
|94
|Душан Лагатор
|6
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|2
|6
|Угловые
|12
|14
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)