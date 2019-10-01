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00:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавил «Ахмат», сообщил президент грозненского футбольного клуба Магомед Даудов в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шалимов на посту главного тренера «Ахмата» сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице с девятью очками.

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«Рашид Рахимов подал, а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с “Уфой”. Занять должность главного тренера команды “Ахмат” я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает премьер-лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждет не менее яркая карьера», — написал Даудов.

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«В тренерский штаб Шалимова войдут Магомед Адиев — старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе. Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень». — написал Даудов.

Шалимов ранее возглавлял «Краснодар-2», женскую сборную России, подмосковные «Химки» и «Краснознаменск», а также «Уралан» из Элисты.

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