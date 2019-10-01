Игорь Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавил «Ахмат», сообщил президент грозненского футбольного клуба Магомед Даудов в своем аккаунте в Instagram.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов возглавил «Ахмат», сообщил президент грозненского футбольного клуба Магомед Даудов в своем аккаунте в Instagram.
Шалимов на посту главного тренера «Ахмата» сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура Российской
«Рашид Рахимов подал, а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с “Уфой”. Занять должность главного тренера команды “Ахмат” я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает
«В тренерский штаб Шалимова войдут Магомед Адиев — старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе. Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень». — написал Даудов.
Шалимов ранее возглавлял «Краснодар-2», женскую сборную России, подмосковные «Химки» и «Краснознаменск», а также «Уралан» из Элисты.