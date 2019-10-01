«Авангард» опроверг информацию о приглашении Кононова

— «Кто следит за «Авангардом», прекрасно знает, что у нас нет аккаунта в Twitter, — отмечено в сообщении пресс-службы клуба. — Когда-то давно мы предпринимали попытки развиваться и на этой интернет-площадке. Но в связи с низкой активностью читателей было решено отказаться от ведения аккаунта.



Поэтому можно смело утверждать, что новость с просьбой вернуться Олега Георгиевича в Курск — фейковая. Аккаунт, на котором она была опубликована, не имеет никакого отношения к нашему клубу.



Напоминаем, что «Авангард» представлен в VK, Instagram и YouTube.



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ!