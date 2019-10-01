Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
30.09
Манчестер Юнайтед
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
30.09
Парма
Торино
32
Футбол. Премьер-лига
30.09
Сочи
Ахмат
20
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
08:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» опроверг информацию о приглашении Кононова

«Авангард» опроверг информацию о том, что на пост главного тренера был приглашен Олег Кононов, ранее уволенный из «Спартака».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пост о приглашении специалиста в курский клуб появился в Twitter.

— «Кто следит за «Авангардом», прекрасно знает, что у нас нет аккаунта в Twitter, — отмечено в сообщении пресс-службы клуба. — Когда-то давно мы предпринимали попытки развиваться и на этой интернет-площадке. Но в связи с низкой активностью читателей было решено отказаться от ведения аккаунта.

Поэтому можно смело утверждать, что новость с просьбой вернуться Олега Георгиевича в Курск — фейковая. Аккаунт, на котором она была опубликована, не имеет никакого отношения к нашему клубу.

Напоминаем, что «Авангард» представлен в VK, Instagram и YouTube.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ!

Читайте также
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Локомотив» примет «Атлетико» в матче ЛЧ
«Ахмат» проиграл «Сочи» в РПЛ, Рашид Рахимов подал в отставку
Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
«Арсенал» спасся на «Олд Траффорд» благодаря видео
«Реалу» оступаться больше нельзя: анонс матчей Лиги чемпионов
Суд закрыл дело против Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь