Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Все события
Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
10Судьбу игры «Локо» — «Зенит» решил VAR
11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шалимов озвучил задачи на посту главного тренера «Ахмата»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский специалист Игорь Шалимов, возглавивший «Ахмат», заявил РИА Новости, что не раздумывал над предложением грозненского клуба, а также озвучил задачи на посту главного тренера.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Шалимов на посту главного тренера «Ахмата» сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице с девятью очками.

«Я сразу согласился на предложение “Ахмата”. Это команда премьер-лиги, с хорошим составом, клуб с историей и именем. Здесь всё на уровне, хорошая организация. Задача понятна, учитывая, что команда идет внизу турнирной таблицы. Нужно выправить ситуацию и показывать игру и результат, чтобы болельщики вернулись на стадион», — сказал Шалимов по телефону.

«С командой еще не познакомился, но сегодня уже проведу первую тренировку. Пока не договорились по контракту, еще не подписали, всё будет в рабочем режиме», — добавил он.

Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 СМИ узнали имена кандидатов на пост главного тренера 'Спартака'
Даже Шварценеггер не устоял: бодибилдерша из Красноярска покорила Европу
Россия пропустит Олимпийские игры 2020 и 2022?
«Магнитка» — на последнем месте. Кто виноват в этом кошмаре?
Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
«Арсенал» спасся на «Олд Траффорд» благодаря видео
Российские волейболисты стартовали на Кубке мира с победы
«Авангард» опроверг информацию о приглашении Кононова
Суд закрыл дело против Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь