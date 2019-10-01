Шалимов озвучил задачи на посту главного тренера «Ахмата»

Источник: Спорт РИА Новости

Шалимов на посту главного тренера «Ахмата» сменил Рашида Рахимова, ушедшего в отставку в понедельник после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Грозненцы занимают 15-е место в турнирной таблице с девятью очками.

«Я сразу согласился на предложение “Ахмата”. Это команда премьер-лиги, с хорошим составом, клуб с историей и именем. Здесь всё на уровне, хорошая организация. Задача понятна, учитывая, что команда идет внизу турнирной таблицы. Нужно выправить ситуацию и показывать игру и результат, чтобы болельщики вернулись на стадион», — сказал Шалимов по телефону.